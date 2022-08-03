«Просьба к Бурдасову: нетерпимость к посредственности». Интервью с директором «Трактора»

В «Тракторе», как и в других клубах КХЛ, активно готовятся к новому сезону. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» генеральный директор уральцев Иван Савин рассказал о трансферной кампании челябинцев, причинах ухода Бэйлена и Кравцова, а также обновившемся тренерском штабе. Затронули в разговоре и тему молодёжи, на которую в команде очень рассчитывают.
«Мы с Бэйленом приняли оптимальное на сегодняшний день решение»
— Можете чуть более подробно прояснить ситуацию с Ником Бэйленом?
— В сложившейся ситуации мы совместно с игроком приняли оптимальное на сегодняшний день решение. Ник Бэйлен, насколько мне известно, заключил договор с немецким клубом «Кёльн», в составе которого намеревается провести весь следующий сезон. Права на Бэйлена по нашей с ним договорённости закреплены за «Трактором» в течение трёх лет.
— В будущем есть вероятность, что мы увидим Ника в Челябинске?
— Разумеется. Нужно понимать, что в нынешней обстановке сложно загадывать, но так как права на Бэйлена в КХЛ у нас в течение этого сезона и ещё двух, то будем смотреть по ситуации.
— Возможет вариант, при котором права на Бэйлена в КХЛ будут обменяны в другой клуб?
— Права согласно регламенту лиги можно обменивать. В дальнейшем мы будем действовать исходя из интересов клуба.
Ник Бэйлен
Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru
«Пулккинен в строю, он проходит цикл предсезонной подготовки»
— В своё время вы хотели заполучить из «Лады» нападающего Фёдора Свечкова, но он оказался в СКА, а теперь обменян в «Спартак». Расстроены, что всё так вышло?
— Могу подтвердить, что мы очень хотели заполучить Фёдора Свечкова, у нас была максимальная заинтересованность в том, чтобы он оказался в Челябинске. Да, сейчас есть небольшое сожаление, что этот нападающий не пополнил состав «Трактора».
— Насколько мне известно, Теэму Пулккинен уже в Челябинске. Как у него дела, он тренируется?
— Теэму в строю, у него всё хорошо, он проходит цикл предсезонной подготовки. Медобследование Пулккинен тоже прошёл, со здоровьем полный порядок. Наш нападающий вместе с другими ребятами занимается по составленному тренерским штабом графику. Его агент (интересы Пулккинена в КХЛ представляет Алёша Пилко. – Прим. «Чемпионата») и сам Теэму повели себя очень порядочно, мы им благодарны.
— Какие новости по приглашению иностранцев, идёт ли работа, какие рынки рассматриваете?
— Работа ведётся. У нас есть скаутская служба, она работает день и ночь, мы рассматриваем большое число игроков. Надеюсь, что всё это приведёт к положительному результату и наша команда усилится. Мониторим европейский рынок, но акцент сделан на Северную Америку. Наш спортивный директор Евгений Цыбук сейчас находится за океаном, как раз просматривает потенциальных новичков.
«Наши цели совпадают с целями Бурдасова»
— Интересен ли вам челябинский воспитанник Сергей Шумаков, находящийся в статусе неограниченно свободного агента?
— У нас в нынешней ситуации немножко другие приоритеты в плане селекции, Сергей в курсе этого.
— Почему не стали рассматривать защитника Алексея Емелина или он запросил слишком высокую зарплату?
— Точно такой же ответ. Другие приоритеты, его кандидатура не рассматривалась, даже не вели переговоры.
— Сильно рассчитываете на лидерские качества вернувшегося в родной город Антона Бурдасова?
— Да, безусловно. Наши цели совпадают с его целями, мы рассчитываем на Антона не только как на лидера на площадке, но и в целом в коллективе. Моя просьба к нему: полная нетерпимость к посредственности. Антон должен быть лидером и примером для молодых хоккеистов во всех аспектах. Для нас это значимое приобретение, мы связываем с Бурдасовым наше ближайшее будущее.
— Аналогично можно сказать и про уже выступающего за «Трактор» капитана Сергея Калинина?
— 100%. Это связка опытных и многое повидавших лидеров.
Сергей Калинин
Фото: Павел Табарчук, photo.khl.ru
«В большей степени ищем вратаря в Северной Америке»
— Не вызывает ли у вас опасения вратарская линия? Кто станет бэкапом Гарипова: Проскуряков или Устименко?
— Опасения не вызывает, но это не значит, что мы не будем её усиливать. В большей степени ищем вратаря в Северной Америке, который вместе с Эмилем составит бригаду на сезон. Но важно помнить, что существует спортивный принцип для завоевания места в составе. Составить полноценную конкуренцию любому вратарю могут и Устименко, и молодой перспективный голкипер Мыльников, Проскуряков.
— Тренер Виталий Ячменёв, как я понимаю, остался в Канаде, Георгий Гелашвили будет работать с вратарями вместо ушедшего финского специалиста. Вы довольны тренерским штабом Анвара Гатиятулина?
— Да, Виталий Ячменёв остался в Канаде по семейным обстоятельствам. Что касается Гелашвили, то я работой Георгия доволен, а по деталям всё расскажет и разберёт наш главный тренер. Сейчас Георгий сконцентрирован на работе с вратарями «Трактора».
— Сильно ли может ударить по «Трактору» уход Вилла, Пилута, Гики и Седлака?
— Конечно, ушли сильные ребята, это очевидно. Тем не менее я считаю, что наша команда по-прежнему сильна и способна. решать поставленные задачи. Возвращаясь к теме селекции, скажу, что мы всё равно планируем усиливаться в рамках наших возможностей.
«Мы будем ждать Кравцова обратно»
— Удивлены ли выбором Виталия Кравцова, который снова отправился пробовать свои силы в «Рейнджерс»? В «Тракторе» местный воспитанник был бы на ведущих ролях.
— Считаю, что Виталию необходимо было провести ещё один полноценный сезон в «Тракторе». Не скажу, что меня удивило его решение. Кравцов подписал односторонний контракт с «Рейнджерс», предприняв очередную попытку завоевать место в американской команде. Мы будем ждать Виталия обратно.
— Расскажите о челябинской молодёжи, кто из звёздочек на подходе к основной команде?
— Сезон длинный, с одной паузой на Матч звёзд, да и тот состоится в Челябинске. Шансы получат многие игроки, в том числе молодые. Ротация неизбежна, надеюсь, наша молодёжь воспользуется шансом. Сейчас вопросов к ребятам по подготовке к сезону нет, идёт борьба за место в составе.
— С «Белыми Медведями» будет проводиться активная работа?
— Безусловно, у нас работает вся система, каждый игрок внутри нашей системы на контроле, всё зависит от самих хоккеистов.
— Пример Никиты Тертышного, резко добавившегося прогресса, — это то, на что молодым нужно обращать внимание?
— Я бы даже добавил: пример не только Тертышного, но и Сергея Телегина. Их прогресс – это однозначно пример для наших молодых ребят, находящихся в системе «Трактора».
— Есть ли новости по «Челмету»? Команда продолжит выступление в Высшей лиге, ничего не изменится?
— Ребята готовятся, получаются большие нагрузки, всё в штатном режиме. Сейчас команда выступает на Мемориале Парышева в Кургане, пока проиграла 1:7 «Зауралью» и 0:1 «Горняку-УГМК». Надеюсь, что в дальнейшем результаты «Челмета» улучшатся.
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