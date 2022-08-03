Букмекеры пришли в КХЛ. Нужно ли это клубам и какие деньги они получат?

На самом деле букмекеры уже довольно и успешно сотрудничают с российским хоккеем. Например, титульным спонсором МХЛ являлась букмекерская контора, предсезонный турнир Sochi Hockey Open тоже активно использовал нейминг от разных ставочных компаний. Спонсоры из мира ставок были и у ФХР – в частности на турнире по хоккею 3х3.
Однако этим летом сотрудничество с букмекерами стало повальным. Дело в том, что КХЛ раньше не разрешала клубам заключать индивидуальные соглашения с таким типом спонсоров, но теперь эта товарная категория открыта.
На примере футбола можно убедиться, что букмекеры готовы активно вкладываться в развитие и популяризацию спорта. Причём сотрудничество может быть очень плотным. Букмекеры из «Париматч» несколько лет назад помогли «Тамбову» провести симпатичный ребрендинг, а преемник этой компании «Пари» «поделился» своим названием с клубом «Нижний Новгород». Теперь в РПЛ выступает команда «Пари НН».
В КХЛ до переименований не дошло, но за лето почти все ведущие клубы обзавелись спонсорами-букмекерами. «Авангард», «Салават Юлаев» и «Магнитка» сотрудничают с «Фонбет», «Ак Барс» и «Трактор» в июле стали партнёрами с Winline, московское «Динамо» и «Локомотив» подписали соглашения с «1хСтавка».
Игроки «Салавата Юлаева» во время предсезонного матча с «Нефтехимиком»
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Из лидеров лиги до недавнего времени особняком стояли два армейских клуба, но в среду СКА объявил о подписании соглашения с «Лигой Ставок». Интересно, что ради СКА компания даже слегка изменила корпоративные цвета. Стандартная расцветка букмекера – зелёная и белая, что плохо сочетается с красным и синим на свитерах армейцев. Поэтому нашивки на плечах петербургских хоккеистов выполнены в белом и чёрном цветах.
Заключение соглашения между СКА и «Лигой Ставок» говорит о том, что даже самые финансово благополучные клубы готовы увеличивать долю коммерческих доходов. С точки зрения бизнеса это совершенно правильно и логично. При этом в самом СКА отмечают, что доходы от рекламы букмекеров пойдут прежде всего на развитие детского спорта и клубной академии. Сумма не разглашается, но известно, что она не меньше, чем получил «Ак Барс» от недавнего соглашения с другим букмекером (около 200 млн рублей).
Главным коммерческим событием лета в хоккее стало заключение контракта между КХЛ и компанией «Фонбет». Впервые в истории чемпионат Континентальной хоккейной лиги сменит название. Теперь официально его будут называть «Фонбет чемпионат КХЛ», а логотип букмекеров интегрируют в символику лиги и сезона.
Алексей Морозов и Павел Дацюк
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Хотя вряд ли болельщики и журналисты будут постоянно добавлять имя букмекера в название чемпионата КХЛ. Как показывает практика РПЛ, этот механизм не работает, однако свою долю рекламы и узнаваемости компания точно получит. Так же, как и другие букмекеры, подписавшие соглашения с клубами.
Среди болельщиков распространено мнение, что букмекерские деньги – спорный источник дохода, но в реальности это совершенно нормальная мировая практика. С коммерческой точки зрения соглашение с букмекерами мало чем отличается от контракта на рекламу пиццы или энергетического гиганта. Механизмы взаимодействия между клубом (или лигой) и разными спонсорами одинаковые – спорт получает деньги за рекламу, компании становятся чуть известнее среди целевой аудитории. Чем больше внимания к спорту, тем больше ставок. Простая арифметика.
- 3 августа 2022
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