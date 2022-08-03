«Лучше прививать хоккей будущего, чем прошлого». Ротенберг — о СКА перед новым сезоном

В Сочи стартовал самый жаркий и один из самых представительных предсезонных турниров Sochi Hockey O 2022. В первый день сборная России U25 добилась победы над «Авангардом», СКА обыграл минское «Динамо», а «Сочи» сейчас рубится с «Адмиралом».

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над минчанами пообщался с журналистами и рассказал о громком переходе Александра Никишина, капитанской нашивке Марата Хуснутдинова, а также о хоккее будущего, который он прививает в петербуржском клубе.

«Ландеског стал капитаном «Колорадо» в 19 лет. Марат старше»

— Ребята молодцы, выполнили установку. Тяжёлая игра, был серьёзный сбор в Новогорске, ребята были под нагрузками, первый период дался тяжело. Соперник серьёзный, с хорошим тренерским штабом и канадской системой. Прекрасно понимали, к чему готовились. Сегодня важнейшая победа, первый шаг самый сложный. Будем работать дальше, чтобы совершить важные шаги в будущем.

— Хуснутдинов – капитан СКА. Это временное решение?

— Мы идём шаг за шагом, Марат точно будет капитаном в следующей игре. В истории хоккея много примеров, когда игроки, несмотря на свой возраст, добиваются больших успехов. Например, Ландеског в «Колорадо» стал капитаном в 19 лет. Марат уже старше. Ландеског выиграл Кубок Стэнли в этом году. Мы смотрим по спортивному принципу и самоотдаче, возраст – только цифра в паспорте. Каждый может стать лидером за счёт своих личных качеств, игры. На сегодняшний день можно сказать, что мы всё сделали правильно, потому что мы победили.

Марат Хуснутдинов Фото: vk.com/hcsochi

— Хуснутдинов в этом сезоне будет играть в центре?

— Он всю жизнь играл в центре, но, как и любой игрок СКА, Марат играет везде. У нас нет чёткого распределения, хоккей – универсальная игра. Пять в обороне, пять в атаке, нужно уметь играть с краю, в защите. Никишин сегодня в зоне атаки проявлял свои лучшие качества, в этот момент его страховал Хуснутдинов на позиции защитника. Это и есть система СКА. Наши игроки умеют играть на всех позициях, и мы будем это улучшать.

— Первая тройка – троллинг «Ак Барса» или просто ребята подходят друг другу?

— У нас нет определения состава по национальному признаку. Собираем звенья по игровым качествам. Ребята себя здорово проявили на сборе. С Маратом Хуснутдиновым работали не первый год, Жафяров и Хайруллин присоединились в этом сезоне. Мы смотрим только по спортивному принципу. Раз это приносит результат, то от добра добра не ищут. Не собираемся менять то, что хорошо работает.

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«С Гусевым мы до сих пор много общаемся. Время покажет, что будет дальше»

— Существуют ли джентльменские договорённости с Никитой Гусевым?

— Никита много сделал для нашего хоккея – мы вместе выиграли Олимпиаду, он сравнял счёт в финале, отдал две передачи. Мы это ценим и уважаем на всю жизнь. И для СКА он много сделал, мы вместе много работаем и до сих пор общаемся. Время покажет, как будет дальше.

— Каково состояние Дмитрия Яшкина после сборов в Новогорске, он может сыграть завтра?

— Дмитрий присоединился к команде, сейчас идёт тренировочный процесс. Всё хорошо, он готов играть. Скоро вы его увидите в майке СКА.

— А когда вернётся в строй Прохоркин?

— Коля вернётся в команду, когда будет готов после реабилитации. Это будет скоро, возможно, в Питере на турнире Пучкова.

— Стоит ли ожидать ещё трансферы?

— Для нас было важно собрать команду в Новогорске, с первого дня сбора иметь в обойме основной состав. Во время Олимпиады мы провели хороший сбор в горах Сочи, те ребята, которые были на этих сборах, потом хорошо проявили себя в плей-офф. Очень рады, что максимально собрали состав в Новогорске. Сейчас не планируем никаких переходов, но время покажет и лёд покажет. Ничего не исключаем и всё делаем для победы.

— Что ждёт сборную России U25 в сезоне?

— У нас есть тренерский штаб в сборной U25, мы работаем совместно. По плану у команды участие в Кубке Первого канала, где также сыграют сборные России, Беларуси и Казахстана. Дальше планируется, что после окончания сезона КХЛ сборная U25 будет путешествовать по стране. У нас есть хороший опыт в Тульской области и Санкт-Петербурге. Планируем посетить Татарстан, Башкортостан, Омск, Новосибирск. Возможно, сыграем в Минске и Казахстане. Это всё обсуждается. Мы видим, какой интерес вызывает сборная в регионах. По тренерскому штабу будет понятно ближе к Кубку Первого канала.

«Можно сказать, что вели переговоры по Никишину с тех пор, как увидел его в первый раз»

— Когда начали вести переговоры по Никишину?

— Первый раз увидел Никишина в «Крыльях Советов», ему было 17 лет. Можно сказать, что уже с того момента мы вели переговоры. Очень рады, что удалось найти решение.

Что касается обмена на девятерых игроков, то мы долгие годы работаем и развиваем систему. Любой переход даёт возможность развиваться игрокам. Мы смотрим по ситуации. С каждым игроком, который перешёл в «Спартак», мы обсуждали ситуацию, провели беседу. На сегодняшний день это лучший вариант для развития игроков и Александра. У нас собраны игроки, которые могут добиться больших успехов в СКА и сборной России. Желаем удачи игрокам, перешедшим в «Спартак». Мы продолжаем на них рассчитывать и не исключаем, что кто-то вернётся обратно. Например, Роман Рукавишников уходил в «Ак Барс», а сейчас вернулся в СКА.

Александр Никишин Фото: vk.com/hcsochi

— Ваше мнение по игре Александра сегодня?

— Хоккей – игра ошибок. Не бывает игры без ошибок. Будем минимизировать их, но мы вместе выигрываем и проигрываем. Есть над чем работать. Войдя в нашу команду несколько дней назад, изучив нашу систему игры, Александр, как и вся команда, проявил себя очень достойно.

— Вы придумали лозунг «Три на три» — хоккей будущего». Кажется, это придало импульс вам и команде, как будто ваш хоккей – это хоккей будущего, только не «три на три», а «пять на пять».

— Лучше прививать хоккей будущего, чем хоккей прошлого. Работаем над развитием. Хоккей будущего – самый современный хоккей. Это огромная работа, которая только начинается. Мы сыграли только одну игру. А упражнения «три на три» были всегда. Разговаривал с Владиславом Третьяком, он сказал, что они в сборной СССР и ЦСКА постоянно это тренировали, просто тогда не было возможностей записать это на видео. И, наверное, их комбинации тоже были хоккеем будущего, только мы не можем их увидеть. Мы сегодня играли овертайм «три на три», но не забили, значит, нужно над этим работать.