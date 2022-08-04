Америка может спать спокойно. Капризов вернулся в США из России

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 3 августа.
Возвращение Капризова в США
После того как в начале июля в России закрутилась история с призывом в армию голкипера Ивана Федотова, ранее подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», в Северной Америке пошли опасения на тему, что и у других российских игроков могут возникнуть большие проблемы с выездом из страны.
У представителей «Миннесоты Уайлд» головной боли добавилось в тот момент, когда у Кирилла Капризова действительно начались похожие проблемы. Вот только нюанс его ситуации заключался в том, что Россию звёздный форвард покинуть сумел, а вот въехать в США с первого и даже со второго раза у него не получилось.
Из-за визовых проблем возвращение российского нападающего за океан было отложено на несколько недель, в течение которых не только болельщики, но и владелец «дикарей» продолжали испытывать треволнения за судьбу своей звезды. Но сегодня эта ситуация наконец нормализовалась. По сведениям издания Star Tribune, Капризов прибыл в Миннесоту, чтобы начать индивидуальную подготовку к тренировочному лагерю, который традиционно откроется в середине сентября.
Старт предсезонного турнира в Сочи
Тем временем в Сочи стартовал первый предсезонный турнир КХЛ – Sochi Hockey Open. С 3 по 9 августа пять клубов лиги, к которым прибавилась сборная России среди игроков не старше 25 лет, будут оспаривать пальму первенства в самом южном городе на карте КХЛ.
В первый день турнира приятно удивила команда Владимира Филатова – российская сборная нанесла поражение «Авангарду» (4:3). Автором победной шайбы стал нападающий системы СКА Дмитрий Бучельников, одним из ассистентов которого выступил Матвей Мичков, назначенный капитаном национальной команды.
В других матчах игрового дня СКА уверенно переиграл минское «Динамо» (4:1), а хозяева турнира – «Сочи» – в упорной борьбе уступили «Адмиралу» (2:4). После победы над минчанами большую пресс-конференцию дал главный тренер армейской команды Роман Ротенберг, в частности рассказав о громком трейде с участием Александра Никишина и ответив на многочисленные вопросы журналистов.
Новые трансферы в КХЛ
В КХЛ продолжается волна переходов, в авангарде которых выступают североамериканские хоккеисты. Минское «Динамо» объявило о заключении контракта с защитником Марком Барберио, имеющим большой опыт выступления в НХЛ. Он был выбран «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом раунде драфта НХЛ в 2008 году под общим 152-м номером. В дальнейшем он выступал за «Тампу» и «Монреаль Канадиенс».
В декабре 2021 года Барберио перешёл в «Ак Барс». Таким образом, у него уже есть опыт выступления в КХЛ. За «Ак Барс» он провёл шесть матчей. В них защитник забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи. В плей-офф Марк участия не принял и в апреле 2022-го официально покинул казанский клуб.
В свою очередь, «Барыс» также усилил оборону защитником из Канады. Одностороннее соглашение, рассчитанное на один сезон, было заключен с Крисом Биграсом. Всю карьеру Биграс провёл в Северной Америке. В 2013 году его задрафтовал «Колорадо Эвеланш», за команду он сыграл 46 матчей. Затем Биграс выступал в АХЛ. Там в его активе 279 встреч, в которых он набрал 120 (26+94) очков.
Минувший сезон Биграс завершал в «Чикаго Вулвз». В 12 матчах он набрал три (2+1) очка и помог команде выиграть Кубок Колдера. В ближайшее время 27-летний защитник присоединится к «Барысу». Ему предстоит оформить все необходимые документы, после чего игрок прибудет в расположение своей новой команды.
- 3 августа 2022
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