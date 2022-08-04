Выход на новый уровень. Топ-10 игроков, готовых стать полноценными звёздами КХЛ

Многие из них уже оставили яркий след в лиге, но это был ещё не предел в их развитии.

С сезона-1985/1986 в НБА вручается приз игроку, достигшему максимального прогресса в течение регулярного сезона. Меньше чем через месяц начинается юбилейный, 15-й сезон КХЛ, в гладкой части которого будут сыграны рекордные 68 матчей.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию десятку игроков, которые играют в лиге не первый сезон, но именно от них многие болельщики и специалисты ждут значительного прогресса в новом чемпионате. Когда же, как не в отсутствие топовых легионеров, нашим ребятам выходить на ведущие роли?

Арсений Грицюк («Авангард»), 21 год

«Считаю, что это будет сезон Грицюка. Он в этом году будет «рвать» лигу, если не зазнается, конечно», — заявил журналистам председатель совета омского «Авангарда» Александр Крылов. В прошлом сезоне воспитанник красноярского «Сокола» набрал 28 (16+12) очков в регулярке и добавил к ним ещё 10 (6+4) баллов в розыгрыше Кубка Гагарина. Усилия молодого форварда помогли и сборной России в её походе за серебром на Олимпийских играх в Пекине.

На стартовавшей предсезонке нападающий обосновался во втором звене «ястребов» рядом с Бродхëрстом и Ткачёвым и сразу же набрал два очка в первом матче Sochi Hockey Open. Арсений – быстрый игрок со светлой головой и золотыми руками, а его стремительный бросок в касание некоторые горячие головы уже сравнивают с овечкинским. Если новый тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин не будет зажимать одну из главных звёзд омичей в жёсткие тактические рамки, то мы должны ожидать от Арсения около 25 голов и 55 очков в регулярке.

Александр Никишин (СКА), 20 лет

Ещё один молодой призёр прошедшей Олимпиады, несколько дней назад перебравшийся из «Спартака» в СКА в рамках исторического обмена по меркам лиги. Мощный защитник, проводивший в последнем сезоне почти по 19 минут в среднем за матч, почти наверняка брался питерским клубом в топ-4 обороны.

У тренерского штаба армейцев есть прицел на то, что Александр поднимет своё игровое время и сможет закрыть 20 минут на льду. В первом же матче за новый клуб Никишин отметился результативной передачей, а в прошлом сезоне он набрал в совокупности в регулярке и плей-офф 14 (9+5) баллов, в том числе однажды огорчив и свой новый клуб в матче Кубка Гагарина. Стабильные 20 минут игрового времени и 25-30 очков, если молодой защитник сумеет завоевать место в бригаде большинства, не кажутся недостижимой целью для Александра на сезон-2022/2023.

Александр Никишин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

«Первый раз увидел Никишина в «Крыльях Советов», ему было 17 лет. Можно сказать, что уже с того момента мы ведём переговоры. Очень рады, что удалось найти решение. Войдя в нашу команду несколько дней назад, изучив нашу систему игры, Александр, как и вся команда, проявил себя очень достойно», — после таких слов главного тренера СКА Романа Ротенберга, можно с твёрдой уверенностью заявить, что с доверием тренерского штаба проблем у Никишина быть не должно.

Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), 21 год

Не будет преувеличением сказать, что после ухода Шипачёва и Галиева именно Дмитрий является главным бриллиантом динамовской атаки среди российских хоккеистов. С одной стороны, тяжело назвать до конца «не заигравшим» в лиге игрока с 35 (19+16) баллами в 48 матчах регулярки прошлого сезона, с другой 3 (2+1) очка в 11 играх плей-офф показывают, что Рашевскому ещё есть куда расти и над чем работать.

Справедливости ради, стоит заметить, что год назад Дмитрий выиграл Кубок Харламова набрав по два очка в двух заключительный матчах финальной серии с «Локо», а в прошлом сезоне после вылета главного «Динамо» из плей-офф КХЛ нападающий дошёл до финала ВХЛ со своей родной командой – питерским «Динамо», набрав в розыгрыше Кубка Петрова 10 (4+6) очков за 11 игр.

«Удивила ли игра Рашевского? Он не первый матч играет во втором звене, тренируется у нас второй месяц, поэтому мы давно видели его. Давайте даже не будем обсуждать эту тему, потому что молодой парень и какие-то авансы ему делать… Он просто играет, а мы смотрим на него», — говорил во время предсезонки год назад Алексей Кудашов, оберегая молодую звездочку от временами назойливого внимания прессы.

В это межсезонье ситуация не изменилась: «Люди разные — как взрослые, так и молодые. Каждый по-разному на всё реагирует. Успеете ещё о них поговорить. Не надо лишнего и про Новикова говорить. Сейчас много хороших пацанов, но о них только скажешь что-то хорошее, они уже думают, что всё – жизнь сложилась. У них впереди ещё большой жизненный путь», — в интервью «Чемпионату» объяснял свою позицию Кудашов.

Дмитрий Рашевский Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

Сочетание Рашевский – Ефремов – Кудрявцев действительно оставило приятное впечатление на предсезонном сборе динамовцев в Нижегородской области. Однако вполне возможно, что Дмитрия проверят в сочетании с Эриком О’Деллом, по возвращении последнего из Канады, с ним Рашевский бок о бок провёл весь прошлый сезон до отъезда канадца домой по семейным обстоятельствам. Несколько смелое, но реалистичное предположение – Рашевскому, при правильном отношении к хоккею, вполне по силам за 68 матчей забросить 25+ шайб и выбить 50 очков в наступающем сезоне КХЛ.

Сергей Телегин («Трактор»), 21 год

Последний в нашем списке обладатель серебра Олимпийских игр 2022 года, сыгравший значимую роль на турнире. Воспитанник челябинской школы метеором влетел в основной состав родного «Трактора» два года назад и с тех пор пользуется практически неограниченным доверием со стороны главного тренера Анвара Гатиятулина.

«Сергей Телегин закрепился в основном составе, у него огромный потенциал для дальнейшего роста», – говорил в прошлое межсезонье генеральный директор челябинского клуба Иван Савин и оказался прав: Сергей выиграл огромную конкуренцию за место в составе сборной России на Олимпиаде.

Не обладая выдающимися габаритами, Телегин уже является одним из самых надёжных защитников КХЛ. В минувшем сезоне молодой игрок обороны установил второй показатель полезности – «+19» — среди всех защитников лиги, а в его смены было пропущено всего 16 шайб в равных составах.

К тому же защитник не боится скинуть краги и постоять за себя и партнёров в кулачном бою: все помнят две эпичные битвы с однофамильцем Иваном из «Авангарда» и Джошем Карри из «Магнитки». «Отмечу Сергея Телегина, хорошая была драка. Постоял за партнера», – такие слова в адрес партнера произнёс капитан «Трактора» Сергей Калинин после победного матча с Магнитогорском в финале Восточной конференции.

Что касается игры в атаке, то заменить Ника Бэйлена и Лоуренса Пилута молодому защитнику будет чрезвычайно сложно, но при поддержке опытных партнёров 15-20 очков и 5-7 голов должны покориться, если Телегин получит вменяемое игровое время в большинстве.

Александр Самонов (СКА), 26 лет

Голкипер, являвшийся до приезда Сергея Бобровского первым номером сборной России на чемпионате мира 2021 года, также удостоился звания заслуженного мастера спорта и стал обладателем серебряной медали Олимпиады, как и его партнёры. При этом сам Александр на пекинском льду не провёл ни минуты игрового времени.

К сожалению для Александра, схожая ситуация после обмена из «Витязя» сложилась с ним и в СКА, где в решающих матчах плей-офф зачастую на лёд выходил не он, а шведские голкиперы Магнус Хелльберг и Ларс Юханссон. Но нынешний сезон должен пройти для воспитанника московского хоккея под счастливой звездой. В том, что Самонов является талантливым вратарём, сомнений никогда и не было.

Александр Самонов Фото: Тухбатов Ильнар, photo.khl.ru

Подтверждением этому являются Кубок Петрова, завоёванный голкипером в составе питерского «Динамо», и то, что в сезоне-2019/2020 осенью Александр вытащил «Витязь» в лидеры Западной конференции КХЛ. Сейчас, когда Роман Ротенберг верит в пару голкиперов Самонов – Николаев, где, по-видимому, Александр рассматривается как безоговорочный первый номер, у Самонова есть отличный шанс продемонстрировать свой лучший хоккей.

«Самонов полностью заслужил своё время работой и игрой. Исторически у СКА всегда было два сильных вратаря, мы могли их чередовать – когда были Коскинен и Шестеркин, выиграли два Кубка. Мы верим в каждого игрока, вратаря, каждого человека в клубе», – говорил в конце прошлого регулярного чемпионата главный тренер СКА. С усилившейся обороной северных армейцев Самонову вполне реально показать гроссмейстерские цифры в новом сезоне: менее двух шайб в среднем за матч и 93% отражённых бросков.

Данил Башкиров («Салават Юлаев»), 21 год

Время летит незаметно, и к 21 году один из самых талантливых воспитанников тюменского хоккея совокупно провёл 109 матчей на высшем уровне, отметившись 25 набранными баллами в регулярке и плей-офф.

Впервые о Даниле всерьёз заговорили год назад, когда он сыграл 28 матчей в гладком турнире и провёл еще девять матчей в Кубке Гагарина, после вылета из которого практически вдвоём наряду с Родионом Амировым, которому мы от души желаем крепкого здоровья и скорейшего возвращения на лёд, дотащил уфимскую молодёжку до полуфинала Кубка Харламова.

Данилу стоит чуть-чуть обрасти «мясом», так как при росте 188 он весит менее 80 килограммов, а чтобы рубиться на пятаке с защитниками типа Виталия Меньшикова или Михаила Пашнина, надо иметь побольше мышечной массы. А так Башкиров – это скоростной и маневренный форвард с поставленным кистевым броском, который также может найти партнёра, исполнив точную подкидку с «неудобной» руки, подтверждением являются 16 (8+8) баллов в 43 матчах прошлого сезона.

«Башкиров – нападающий новой волны. Он быстро катается, умеет играть и впереди, и сзади. В ближайшее время он может стать одним из лучших игроков «Салавата Юлаева», – выразил такое мнение по ходу прошлого сезона теперь уже бывший наставник башкирского клуба Томи Лямся. Хорошим результатом для Данила было бы поднять свою результативность минимум в два раза, ведь потенциала изо дня в день повышать своё мастерство у него вагон. 15 голов и 30 очков – таких цифр мы должны ждать от новой надежды уфимского хоккея.

Михаил Беляев («Адмирал»), 24 года

С воспитанниками «Локомотива» всегда ситуация непростая. Даже пройдя жесточайшую конкуренцию внутри двух ярославских хоккейных школ, безумно тяжело сразу попасть в основу железнодорожников. Михаил – обладатель трёх Кубков Харламова, причём самый первый трофей он завоевал, будучи самым молодым игроков того «Локо».

У Беляева был тернистый и сложный путь в главную лигу страны. Он был и в НМХЛ, и в «вышке» в «Ладе» и «Буране». Никогда не считался таким талантливым игроком, как другая молодежь «Локомотива», которой давали не один шанс, а они его так до сих пор полностью не использовали. Михаил брал своё только упорным трудом и работой на тренировках, всегда зубами выгрызая место в составе. И это принесло свои плоды – не будет большим преувеличением сказать, что тройка Беляев – Иванов – Ильенко за последние два сезоне выпила больше всего крови у лидеров ЦСКА, играя максимально плотно и жёстко с ними в серии весной 2021 года.

Что произошло после шестого матча того противостояния, когда счёт в серии после отличной двухходовки Петерссон – Ткачёв в овертайме стал 3-3, – тайна, покрытая мраком. Звено, пропустившее от супертройки Мамин – Шалунов – Окулов всего одну шайбу за всю серию, да и ту в меньшинстве, не вышло на лёд ни в седьмой московской игре, ни после межсезонья. Ни Скабелка, ни Никитин так и не объяснили, зачем было ломать то, что отлично работало.

Особенно странно, что Игорь Валерьевич не дал шанса показать себя тройке, чуть не ставшей главным препятствием для армейцев, которых он тогда тренировал, на пути к финалу с «Авангардом». Теперь Михаил поехал в аренду на Дальний Восток. В первых контрольных матчах главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев даёт шанс Беляеву проявить себя не только в роли элитного «чеккера» но и предоставляет возможность поиграть в ведущих звеньях и в большинстве.

Михаил – габаритный, рослый нападающий, имеющий неплохую скорость и сильный бросок, главным же его достоинством является тот огромный объëм черновой работы, что он выполняет на площадке. Несколько наивно ждать от игрока, ни разу не набиравшего и десяти результативных баллов за сезон в КХЛ, каких-то умопомрачительных цифр, но эту планку в двузначное число очков он, на мой взгляд, в этом году брать обязан.

Николай Коваленко («Торпедо»), 22 года

Ещё один ярославский воспитанник, которому, в отличие от Миши Беляева, всю дорогу выдавали очень щедрые авансы. Николая очень любят ярославские болельщики, для которых именно он — а не Денисенко, Алексеев, Красковский, Коршков, Каюмов или другие ребята — был потенциальной новой суперзвездой. Плюс всем нравится, что Николай – искренний парень, который не полезет за словом в карман.

Возможно, в этом и кроется причина, что почти к 23 годам он так и не вышел на ведущие роли в нашей лиге. При этом Коваленко-младший никогда не имел отрицательного показателя полезности в регулярке – суммарные «+37» за 159 матчей в «Локомотиве» и «Ак Барсе» характеризуют Николая как очень командного игрока.

Николай Коваленко Фото: hctorpedo.ru

Сейчас уже тяжело сказать, что именно надломилось в его отношениях с Андреем Скабелкой, когда тот возглавил ярославцев, но факт остаётся фактом: если до назначения белорусского специалиста сын «русского танка» выдал лучший сезон в карьере — 22 (10+12) очка в 54 матчах, то затем — что в Ярославле, что в Казани — больше такой результативности не показывал.

При этом отметим, что прошлый сезон у Квартальнова с 14 (6+8) баллами в 29 играх точно нельзя назвать плохим. Теперь 51-й номер перебрался на другой берег Волги к Игорю Ларионову. Всё располагает к тому, что в «Торпедо» Коваленко сможет перезагрузить свою карьеру, и фигура главного тренера должна этому максимально поспособствовать: 35 очков и как минимум 15 шайб видятся абсолютно реальным результатом для нападающего в новом сезоне.

Семён Панкратов (ЦСКА), 24 года

Перед полуфиналом Западной конференции главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров сказал о Семёне и других молодых и перспективных хоккеистах армейского клуба: «Эта работа, прогресс, они всегда будут продолжаться. Ребята молодые – для них плей-офф всё равно что-то новое, интенсивное. Тоже давно не играли. Но в тех моментах предыдущей серии, где они участвовали, смотрелись достаточно неплохо. Мы с ними продолжим работу. Опыт – дело наживное, его не купишь. Так и в этой ситуации: будут играть их воля, характер, самообладание и, конечно, реакция именно на льду, я говорю только про лед, реакцию и быстроту восприятия ими определённого момента. Пока они с этим справляются».

Семён приходил в систему ЦСКА из московского «Динамо», которому, к удивлению многих, стал не нужен, как игрок скорее для «Звезды», но прошедший плей-офф, по окончании которого Панкратов поднял над головой Кубок Гагарина, набрав 4 (2+2) очка в 16 матчах, показал, что воспитанник армейской школы, куда более потенциально силён и разносторонне развит, чем многие думали. В том числе и Алексей Кудашов.

Хорошо отношусь к главному тренеру бело-голубых, это сильный специалист с внятной концепцией, который чётко понимает, что хочет видеть от команды на льду, но решение расстаться с Семёном – его ошибка и его ответственность. Когда игрок на минимальном контракте забивает два победных гола за серию своей бывшей команде – это всë-таки провал тех, кто решил от него избавиться. Панкратов относится к тому типу игроков, у которых нет ярко выраженных сильных качеств. Он не физический гигант, не катается как его нынешний тренер Фёдоров, у него нет броска Овечкина или Тарасенко. Но в то же время у него нет и откровенно слабых сторон. Он может сыграть как в топ-6, так и в боттом-6 — и будет одинаково полезен команде. И это уровень ЦСКА, а не, при всём уважении, «Куньлуня» или «Нефтехимика».

Пройдя предсезонный лагерь под руководством двукратного обладателя Кубка Гагарина в составе московского «Динамо», а ныне классного тренера и одного из самых перспективных хоккейных журналистов страны Сергея Конькова, Семён будет рваться к новым вершинам, и преодоление рубежа в 10 очков выглядит минимальной задачей. Если же Панкратов будет играть в ведущих звеньях армейской команды и получать какое-то время в большинстве, то разговор может пойти уже не просто о 10 результативных действиях, а как минимум о 10 голах за сезон.

Владислав Ефремов («Динамо» Москва), 27 лет

На данный момент главным достижением в карьере динамовского центра, 1 августа отметившего 27-й день рождения, остаётся победная шайба в розыгрыше Кубка Петрова сезона-2016/2017. Любителям хоккея в первую очередь нравятся красивые голы, финты, делающие из соперников клоунов, и смелые обводки. Но есть и другая сторона, которая не всегда подмечается зрителем: действия в обороне и без шайбы, «убивание» большинства соперника, удержание победного счета на последних минутах, когда форчеком надо разбить комбинационную игру соперника, и много других нюансов.

А в этих аспектах мало игроков в КХЛ сравнятся с 65-м номером бело-голубых. В самые важные моменты сезона, в играх плей-офф, именно звено Ефремова в последние годы было главной «сдерживающей» тройкой и выходило на нейтрализацию численного преимущества соперника против Окулова, Григоренко, Нестерова, Ожиганова, Бурдасова, Кузьменко и прочих лучших игроков нашей лиги.

Владислав Ефремов Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

При Владимире Крикунове Владислав стал железным игроком основы московского «Динамо», проведя в чемпионате-2020/2021 свой лучший по статистике сезон: 21 (8+13) результативный балл, а в этом году, в весенней серии с ЦСКА, именно Ефремову Алексей Кудашов доверил место в первом звене рядом с Шипачевым, когда там оперативно потребовалась замена. «Почему перевёл номинального центра Ефремова на край первого звена? Во-первых, он уже играл на этой позиции, и у него есть опыт. Поэтому он может как в обороне отработать, так и в атаке сыграть», — рассказывал перед серией с армейцами наставник московского клуба из Петровского парка. Сейчас Владислав играет во втором звене вместе с юной звёздочкой нашей лиги Рашевским, с которым уже провёл в одной тройке последний матч прошлого сезона, и пришедшимся к динамовскому двору Павлом Кудрявцевым из Ярославля.

«У Рашевского, Ефремова и Кудрявцева вместе уже неплохо получается», — заявил «Чемпионату» по ходу сборов в Нижнем Новгороде главный тренер «Динамо». Залечив за лето болячки и подпитываясь позитивом в кругу семьи от супруги и маленького сына, имея доверие от тренерского штаба бело-голубых, Владислав Ефремов вполне может замахнуться на самый результативный сезон в карьере, показав, что он действительно стал элитным двусторонним центром.

P.S. В КХЛ много крутых и перспективных молодых и не очень игроков. Любой, кто добрался до этого уровня, заслуживает уважения к своему таланту и работе. Если вы читаете этот материал и считаете, что вас незаслуженно не включили в этот список, то я вам искренне желаю своим сезоном доказать автору его неправоту, дерзайте.