«Ни мойку, ни кальянку открывать не буду». Куда инвестируют Овечкин и другие хоккеисты

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Куда вкладывают деньги российские хоккеисты?
Куда вкладывают деньги российские хоккеисты?
Овечкин инвестировал в пиццу, а у Малкина была громкая история с криптой.
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Артемий Панарин
Артемий Панарин
Когда Артемий играл в КХЛ, то покупал недвижимость в Петербурге. В США хоккеист работает с инвестиционным банком Merrill Lynch и вкладывает деньги в большие компании, которые приносят небольшой процент.
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов
На вопрос о том, начал ли Капризов куда-то вкладывать заработанные деньги, хоккеист ответил, что ещё не заработал таких денег, как Панарин. От предложений знакомых открыть бизнес или вложить деньги спортсмен отказывается.
Евгений Малкин
Евгений Малкин
Около $ 4 млн Евгений потерял на инвестициях в криптостартап, но были у хоккеиста и удачные вложения: например, он обладает 25% акций компании «Эссеншл аква» (вода, витаминизированные напитки).
Андрей Василевский
Андрей Василевский
У голкипера есть линия одежды AV. «Используется моё имя, я какой-то процент получаю, все довольны», – отмечал хоккеист. Вкладываться, например, в ресторанный бизнес Василевский не очень хотел бы.
Михаил Сергачёв
Михаил Сергачёв
После подписания нового контракта с «Тампой» Сергачёв отметил, что никаким бизнесом заниматься не собирается, но инвестировать будет: «Ни мойку, ни кальян открывать не собираюсь. Больших трат не намечается, думаю, займусь недвижимостью».
Павел Дацюк
Павел Дацюк
Дацюк активно вкладывается в строительные проекты в родном Екатеринбурге, а также выкупил долю в компании по производству пластмассовых плит, труб и профилей.
Никита Нестеров
Никита Нестеров
Этот хоккеист решил вложиться в детский спорт на родине: на деньги Нестерова в Челябинске построили NN Center, где юных хоккеистов смогут ставить на коньки уже с трёх лет и готовить к академии «Трактора».
Александр Овечкин
Александр Овечкин
Известно, что Ови вкладывал средства в сеть пиццерий Papa John's, которую рекламировал, а также женский футбольный клуб «Вашингтон Спирит». Около пятой части дохода Овечкин вкладывает в американские облигации.
«Ни мойку, ни кальянку открывать не буду». Куда инвестируют Овечкин и другие хоккеисты
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