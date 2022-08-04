Массовое побоище в Сочи! Команда Назарова и «Авангард» набрали 149 минут штрафа за период

Травма Мичкова

Самым обсуждаемым событием игрового дня на Sochi Hockey Open (до начала вечернего матча) стала травма капитана сборной России U25 Матвея Мичкова, который попал под силовой приём защитника минского «Динамо» Алексея Емелина.

Мичков не смог продолжить игру и был отправлен на обследование. Позднее главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что нападающий может пропустить два месяца.

«Никто коленом в колено не бил. Считаю, это был чистый силовой. Я перекрывал центр, он хотел обыграть. Просто столкнулись, и всё. А как вы считаете, я должен был пропустить игрока в центр или что? И вы бы потом сказали – Емелин уже не тот, старый, его пора списывать, его уже молодые обыгрывают. Когда сам был в таком возрасте, против меня тоже так играли. Было и пожёстче.

Очень жаль, если он получит травму. Конечно, это плохо. Но это хоккей, если игрок идёт в центр, он должен понимать серьёзность. С Никишиным вчера тоже был игровой эпизод. Не стоит расценивать это как провокацию или специальное нанесение кому-то травмы», — сказал после матча Емелин.

Николай Жердев стал игроком минской «Юности»

Двукратный чемпион мира Николай Жердев подписал контракт с клубом «Юность-Минск». Ранее 37-летний хоккеист проходил просмотр в составе минского «Динамо», который не привёл к подписанию полноценного контракта с клубом.

В прошедшем сезоне Жердев выступал за «Братиславу Кэпиталз» (Словакия). В 12 матчах за команду он сумел заработать 7 (1+6) очков. Затем он присоединился к итальянскому «Мерано», выступающему в Альпийской лиге. На его счету 18 встреч, в которых он заработал 21 (10+11) результативный балл.

В Континентальной хоккейной лиге Жердев провёл в общей сложности 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик». Также форвард становился чемпионом мира в составе сборной России (2009, 2012 годы).

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Вратарь Волков рассказал, как в Финляндии его заставили заклеить флаг России на шлеме

Голкипер московского «Динамо» Константин Волков рассказал об отношении к себе в Финляндии после 24 февраля.

«23 февраля. Ничего не началось. Хоккейный клуб СКА в День защитника Отечества всегда устраивает праздник для детей и семей. В запрещённой сети, как правильно сейчас говорить, появляются фотографии, где дети с оружием, с бронетехникой и так далее. Открываю аккаунт финских болельщиков своего клуба, и там эти фотки. Я никогда не переводил, что они писали, но это был тот момент, когда я перевёл. Там было из серии: «Самый тупой клуб на свете». После этого прихожу в раздевалку и спрашиваю у партнёра по команде: «Из-за чего такая реакция?» Он сделал акцент, что дети с оружием — так нельзя. Мне пришлось объяснять, что в России есть такой праздник и его отмечают чуть ли не как 8 Марта. Это был первый звонок, потому что люди не разобрались, что это такое.

Второе из неприятного — это то, что пришлось флаг заклеивать. Я сидел в раздевалке, ко мне подошли и сообщили, что лига сверху сказала убрать флаг, чтобы избежать провокаций и агрессии. А у меня на шлеме было их два — финский и русский. Почему я должен заклеивать свой флаг, а ваш оставлять? Давайте тогда заклею оба. Я же рисовал их для дружбы, а не для вражды. Что касается лично негатива ко мне, то либо я не понял, либо этого не было. На улице меня никто не ловил.

Не писали ли в директ? Ни одного сообщения. Единственная неприятная история была связана с местными СМИ. Прислали мне вопросы. Ни одного про хоккей и восемь — про Украину. Шёл в отказ как мог, но мне сказали, что лучше ответить. Мне помогал отчим моей жены, он сам англичанин. Написали ответы ни туда ни сюда, откровенно размытые. Но финская газета не стала публиковать, сославшись на то, что тираж ушёл в печать. Наверное, хотели, чтобы я вышел и устроил пожар или сказал, как Никита Задоров, после чего на него в России набросились», – цитирует Волкова Sports.ru.

Массовые драки в матче «Сочи» — «Авангард»

Андрей Назаров обещал «огонёк» в матче с «Авангардом», и мы его получили. Вечерний матч на Sochi Hockey Open начался с массовой драки! В результате были удалены сразу три хоккеиста «Сочи»: Егор Бабенко, Артём Иванюженков и Сергей Попов, а также шестеро омичей: Сергей Алхимов, Александр Горшков, Фёдор Малыхин, Дамир Шарипзянов и Кристиан Ярош.

Посмотреть видео можно в группе ХК «Сочи» во «ВКонтакте».

На этом дело не закончилось — на шестой минуте Иванюженков схлестнулся с Ярошем, а Зоркин — с Алхимовым, после чего началось очередное массовое побоище. Только за первый период команды набрали на двоих 149 штрафных минут! И при этом ещё успевали забивать – после первого периода счёт 2:2. «Сочи» — «Авангард»: самое убойное противостояние в КХЛ. «Классика жанра!» — так прокомментировали происходящее на льду в официальной группе «Сочи» в соцсети «ВКонтакте».