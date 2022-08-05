В Америке уже называют фаворитов нового сезона. Кто станет чемпионом НХЛ?

Межсезонье – пора всевозможных рейтингов, прогнозов, предсказаний, слухов и ещё множества неконкретных инфоповодов, которыми занимаются журналисты, когда с рынка свободных агентов уходят все звёзды, а до предсезонки остаётся немало времени. Так, свой прогноз на победу в розыгрыше Кубка Стэнли 2023 года представил миру североамериканский спортивный интернет-портал Covers.com. Там выделили восемь фаворитов из 32 команд лиги и распределили вероятности на победу каждой из восьми команд. Предлагаем взглянуть на их список и обсудить, где всё очевидно и верно, а с чем можно поспорить.

1. «Колорадо Эвеланш» — вероятность победы 4 к 1

С первым местом всё более или менее понятно. «Колорадо» — действующий чемпион, у которого лидеры в расцвете сил, а тренер имеет полную поддержку как руководства, так и команды. Из звёздных игроков «лавины» потеряли лишь Назема Кадри, зато обновили вратарскую линию и переподписали одного из героев плей-офф 2022 года Арттури Лехконена. Возможно, на перспективах команды может сказаться отъезд Андре Бураковски в «Сиэтл», однако швед не блистал в играх на вылет, получил травму и сам стал виновником того, что ему предпочли переподписание Лехконена. Но, даже несмотря на эти потери, очевидного соперника у «лавин» сейчас просто нет. Они действительно фавориты, и с этим трудно не согласиться.

2-4. «Каролина Харрикейнз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз» — 10/1

Определить единоличного второго претендента на победу в издании не смогли. Более того, второе место разделили между собой сразу три команды – «Каролина», «Торонто» и «Флорида». И вот здесь к составителям рейтинга уже есть некоторые вопросы. «Ураганы» давно числятся в рядах претендентов на заветный трофей, но в число фаворитов ещё не попадали. С одной стороны, уже бы и пора, да и состав по сравнению с прошлым (весьма удачным) сезоном почти не изменился. Однако кубкового опыта у молодой и задорной «банды придурков», как команду прозвали за океаном, пока не хватает, ведь дальше второго раунда «Каролина» не забиралась. Хотя и «Колорадо» три сезона подряд до долгожданного триумфа вылетал во втором раунде, поэтому если к «Харрикейнз» и есть вопросы, то их не так много, как к двум другим командам.

К «Торонто» вопросы посерьёзней. Да, в команде есть Мэттьюс, Марнер, пока ещё не постаревший Таварес, Нюландер и Бантинг. Но вот боттом-6, потерявший Михеева, явно не вселяет уверенности, ведь Энгвалль, Кампф, немолодые Спецца и Каше – явно не уровень команды, борющейся за победу в Кубке Стэнли. Хотя зачастую в нижних звеньях решают самоотдача и сыгранность игроков, поэтому оставим в покое нападение «кленовых листьев» и перейдем к более очевидным проблемам. А таковых сразу две. И первая из них – оборона. Да, там Райлли и Лильегрен, но вот к остальным есть претензии: Маззину, Холлу, Броди и уж тем более Джиордано за 30, результативностью они порадовать не могут, а прогресс Сандина заключается лишь в увеличении количества проведённых игр.

Но и это не главная беда канадцев! Совсем всё грустно на позиции голкипера. Как бы мы ни верили в Илью Самсонова, но язык не повернётся сказать, что их тандем с Мюрреем может привести команду к Кубку. А менеджмент «Торонто», судя по всему, действительно решил доверить сезон этим двум нестабильным вратарям. Если уж Кэмпбелла лихорадило по ходу регулярки, то по поводу Самсонова и Мюррея вообще создается ощущение, что их приглашали в расчёте на то, что один сможет покрывать неудачные полосы другого и наоборот. Поэтому перспективы «Мэйпл Лифс» более туманны, нежели шансы «Каролины».

Ну и, наконец, «Флорида». «Пантеры» претерпели наибольшие изменения в межсезонье среди трёх команд, расположившихся на втором месте. Из команды ушли Юбердо, Жиру, Марчмент, Уигар, Шьяро, в дедлайн клуб покинули Ватрано и Типпетт (которого вдобавок к драфт-пикам обменяли на ушедшего в межсезонье Жиру). Что касается новых именитых игроков, то есть только Мэттью Ткачук. Генменеджер «пантер» Билл Зито умудрился растерять семерых игроков основного состава, а найти замену лишь одному Юбердо. Кроме того, «Пантерз» ещё и уволили тренера, приведшего их к Президентскому кубку, и назначили на место Эндрю Брюнетта совсем неоднозначного кандидата – Пола Мориса. В общем, неизвестно, что затеял менеджмент «Флориды» и что нас ждёт в предстоящие два месяца до начала сезона, но пока что команда явно стала на порядок слабее. Прогнозисты, кажется, сильно переоценивают соседей «Тампы».

«Флорида» Фото: nhl.com

5. «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 12/1

А вот участника трёх последних финалов Кубка Стэнли в издании отрядили аж на пятую строчку, посчитав, что потеря Палата и Макдоны – это слишком серьёзный удар по вице-чемпионам НХЛ.

Менеджмент «молний» взял двух неплохих защитников на подмену Макдоне в лице Коула и Майерса, а также вернул в клуб Владислава Наместникова, который и за себя отыграет, и за партнёра, поэтому в отсутствии работоспособности россиянина не упрекнешь. В остальном мы можем сравнить «Лайтнинг» с любой командой из указанной выше тройки и понять, что «молнии» ничуть не уступают никому из них.

6-8. «Эдмонтон Ойлерз», «Калгари Флэймз», «Вегас Голден Найтс» — 16/1

Завершается прогноз издания тройкой команд с равными шансами. Давайте снова разберём каждую команду отдельно, начав с «нефтяников». «Ойлерз» в кои-то веки удивляют вполне адекватной трансферной политикой в межсезонье. Не раздают ошеломительно больших контрактов по типу соглашения Нёрса, не отпускают своих игроков на рынке свободных агентов, совершают грамотные и точечные обмены. Всё это привело к тому, что в команде Макдэвида согласился остаться Эвандер Кейн, получив не такие уж и заоблачные $ 5,125 млн на четыре года. В «Эдмонтоне» переподписали Ессе Пульюярви на год и $ 3 млн и Бретта Кулака на четыре года по $ 2,75 млн.

В команду пришли голкипер Джек Кэмпбелл, поставивший подпись под соглашением на пять лет и $ 5 млн за сезон, Маттиас Янмарк, а также другие хокеисты. Сохранив топ-6 и усилив два нижних звена, Кен Холланд наконец-то заслужил похвалу, которой он не удостаивался очень давно. К тому же генменеджер «Эдмонтона» наконец закрыл вратарский вопрос в команде. Да, Кэмпбелл не самый стабильный и сильный голкипер в лиге, но он уж точно лучше Смита и Коскинена. Получается, что у «нефтяников» не так уж много проблем, единственной видится защита команды. Бушар прогрессирует, но до пика возможностей ему ещё далеко, Бэрри уже не показывает своих лучших цифр, Нёрс явно не отрабатывает свой большой контракт, а Коди Сиси – просто мем для всей НХЛ. Возможно, Холланд ещё предпримет какие-то попытки улучшить и эту линию, но даже без улучшений «Эдмонтон» смотрится куда более сильной командой, нежели в прошлом сезоне.

Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

На очереди «Калгари». Сначала канадцам не удалось уговорить Джонни Годро переподписать контракт даже на баснословные $ 10,5 млн за сезон, главная звезда клуба укатила в «Коламбус». Затем «огоньки» столкнулись с капризностью второго по рангу форварда команды – Мэттью Ткачука, пришлось искать ему варианты для обмена. Начались разговоры, что «Флэймз» за одно межсезонье превращаются из контендера в ребилдера, однако затем «Калгари» всё-таки обменяли Ткачука на Юбердо, Уигара, пик первого раунда, а также перспективного проспекта.

Да, Юбердо в команде скорее заменит креативщика Годро, нежели снайпера Ткачука, но зато в обороне появился ещё один добротный игрок в лице Уигара. Совсем недавно появились новости, что «огоньки» переподписали Эндрю Манджапане на три года по $ 5,8 млн за сезон, а также Оливера Шилингтона на два года по $ 2,5 млн. До этого новый контракт получил Никита Задоров, пришёл Кевин Руни из «Рейнджерс». Среди покинувших клуб, помимо вышеупомянутых звёзд, значатся Калле Ярнкрок и Эрик Гудбрансон. В общем, генменеджер «Флеймз» Брэд Треливинг сумел сохранить лицо команды, потерявшей двух лидеров.

Свой топ-8 в Covers.com закончили «Вегасом». На самом деле, их появление в списке фаворитов стало настоящим сюрпризом. Помимо переподписания Райлли Смита на три года и Бретта Хаудена на сезон, «рыцари» вообще ничем не отметились в межсезонье со знаком «+» для ростера. Евгений Дадонов укатил в «Монреаль», Макс Пасиоретти и Дилан Коглан были отданы в «Каролину» для расчистки места под потолком в обмен на «будущие договорённости». Джек Айкел никак не может найти себя и свою игру, Робин Ленер не молодеет, атака не становится мощнее. В общем, попадание в этот топ – огромный аванс для Айкела и компании.

В завершение хотелось бы представить свой предполагаемый топ-10 фаворитов грядущего сезона: «Колорадо Эвеланш», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз», «Эдмонтон Ойлерз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Торонто Мэйпл Лифс», «Флорида Пантерз», «Калгари Флэймз», «Сент-Луис Блюз», «Миннесота Уайлд».