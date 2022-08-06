Планируется, что Матвей сыграет за «СКА-1946» на Кубке губернатора Тульской области в конце августа.

Мичков пропустит не два месяца, а две недели. Главное в хоккее за день

Мичков пропустит не два месяца, а две недели

Травма капитана сборной России U25 и нападающего СКА Матвея Мичкова оказалась не такой серьёзной, как казалось вчера после матча с минским «Динамо», где форвард угодил под силовой Алексея Емелина. Мичков должен вернуться в строй примерно через две недели.

«Нападающий Матвей Мичков покидает расположение сборной России U25 в связи с повреждением, полученным в матче с минским «Динамо». Форвард пропустит две недели, плюс несколько дней уйдёт на восстановление. Планируется, что Мичков примет участие в Кубке губернатора Тульской области в составе «СКА-1946» — турнир пройдёт с 22 по 26 августа в Туле», — сообщила пресс-служба ФХР.

Юбердо подписал рекордный для «Калгари» контракт

Нападающий Джонатан Юбердо, которого недавно обменяли из «Флориды» в «Калгари», заключил новый контракт с новым клубом. Соглашение стало рекордным для клуба по сроку, сумме и среднегодовой зарплате.

29-летний хоккеист заключил новое восьмилетнее соглашение с клубом, по которому заработает $ 84 млн, кэпхит составит $ 10,5 млн. Контракт вступит в силу с сезона-2023/2024.

Ранее самая большая средняя зарплата в истории клуба была у двух игроков — Джерома Игинлы и Мэттью Ткачука (по $ 7 млн).

«Мы очень рады, что подписали с Джонатаном долгосрочный контракт. Это элитный игрок, один из лучших нападающих лиги, который делает игроков вокруг себя лучше. Мы с нетерпением ждём возможности приветствовать Джонатана и его вклад в успех нашей команды», – сказал генменеджер «огоньков» Брэд Треливинг.

«Торпедо» Ларионова разгромило «Трактор» дважды за два дня

Сегодня было сыграно три товарищеских матча. «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова второй раз за два дня уверенно победило «Трактор». Накануне нижегородцы выиграли 6:2, сегодня – 7:2.

«Прошедшими матчами нам приятно было задать тон этой предсезонке. Но мы не обольщаемся. Эти игры забудутся через 2–3 дня, а мы будем двигаться дальше и становиться лучше!» — сказал Ларионов. Анвар Гатиятулин отметил, что его такой результат не расстраивает, а задача сейчас – не давать результат, а проверить состояние игроков после первых сборов и просмотреть молодёжь.

В других матчах «Амур» одолел московское «Динамо» со счётом 2:1, а «Витязь» одержал первую победу в межсезонье, обыграв «Северсталь» со счётом 4:3 ОТ.

Жердев рассчитывает вернуться в КХЛ

Николай Жердев не прошёл просмотр в минском «Динамо», после чего заключил контракт с минской «Юностью», но по-прежнему горит желанием вернуться в КХЛ.

«Сейчас я — игрок «Юности». Посмотрим, как дальше будет складываться ситуация, как всё пойдёт. Не буду скрывать, что моей дальнейшей задачей является возвращение в клуб КХЛ. Даже в свои 37 лет я чувствую силы и желание выступать на высшем уровне. Уверен, что смогу приносить пользу. Здоровья и желания для игры в КХЛ – вагон», — сказал нападающий.

Полностью эксклюзивное интервью с Жердевым можно прочитать здесь.