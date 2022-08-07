«Уважение к Назарову колоссальное. Его метод действует». Максим Третьяк – о «Сочи»

Вратарь Максим Третьяк в «Сочи» уже третий год, но впервые – не только в составе «южан», но и вообще в КХЛ — получает реальный шанс стать основным вратарём команды. Максим старается себя не накручивать насчёт того, насколько это ответственный и определяющий для него сезон, и просто честно делает свою работу. На Sochi Hockey Open «Чемпионат» поговорил с ним о предстоящем сезоне, партнёрстве с Алексеем Мельничуком, дебюте за сборную России в этом мае, не обошли стороной и самый жаркий матч турнира «Сочи» — «Авангард», который изобиловал драками.

«Если соперник полезет в драку со мной – буду драться. Не убегать же!»

— Как команда готовились к дракам с «Авангардом»?

— Мы с Мелом (Алексеем Мельничуком. – Прим. «Чемпионата») и с тренером вратарей находимся во вратарском «пузыре», готовимся к играм, а все остальные движения нас обходят стороной. Мы сосредотачиваемся на своей работе, остальное видим по факту, как и зрители. Наша задача не меняется – надо ловить шайбу, помогать команде.

— Но вы же знали, что готовится «огонёк»?

— Даже если знали, от нас ничего не зависит. Я поддерживал Алексея на лавке, а он готовился к тяжёлому матчу. Были большие паузы, тяжело войти в игру. Мы в любом случае всегда за команду, при любой ситуации, но у вратаря дело одно – ловить шайбу и помогать команде.

— Каково смотреть за таким шоу со скамейки?

— Это хоккей, драки бывают, и такие тоже. Ничего такого – подрались и подрались. Вратарям, правда, затем из-за больших пауз тяжело войти в игру. Однако Алексей с «Авангардом» сыграл прекрасно, где-то не повезло. Но надо справляться с любыми трудностями.

— Что будете делать, если вратарь соперника в игре полезет с вами в драку?

— Не убегать же! Это хоккей — если надо, то буду драться.

— Насколько такие вещи заводят и сплачивают команду?

— Думаю, обе команды сплотились и получили заряд эмоций. В таких матчах проявляется характер команды, её неуступчивость. Я горжусь своей командой, рад находиться в таком коллективе, где один за всех и все за одного.

Драка Данилы Галенюка и Никиты Громова Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— С кем бы в команде вы бы ни за что не стали драться? Гипотетически.

— Я за всю жизнь ни разу ни с кем не дрался из партнёров по команде. Не вижу смысла вратарю драться с игроками. Надо максимально сохранять спокойствие и не распыляться. У нас отличные взаимоотношения внутри команды.

— А кто самый опасный и жёсткий для соперников?

— У нас все могут подраться, если возникнет необходимость, ребята не первый день в хоккее.

— «Сочи» и «Авангард» — уже принципиальное противостояние?

— Каждая игра принципиальна, неважно – товарищеская или официальная. Каждый спортсмен хочет выиграть, и каждая игра на вес золота. Я на всех настраиваюсь одинаково.

— В этом году будет больше матчей, и КХЛ ввела принципиальных соперников для каждой команды, с которыми будет больше встреч.

— Больше игр – это хорошо. Все любят играть и хотят побеждать. Это будет хорошо и для игроков, и для зрителей. Раз Лига так предлагает, значит – так надо.

— Назаров – самый весёлый тренер, с которым вы работали?

— Не могу сказать, что он весёлый. Требовательный, может крикнуть, может пошутить, но всё в нормальных дозах. В нашей команде уважение к Назарову колоссальное. У каждого тренера свой метод, у Андрея Викторовича – такой, и он действует. Мы стараемся выполнять все его требования.

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«Стараюсь быть лучшей версией себя. Лучше меньше говорить и больше делать»

— Чему научились у Хелльберга в прошлом сезоне?

— Многому. Мы очень хорошо общались и на льду, и в жизни. С ним было очень комфортно работать. Да, игрового времени я получал меньше, но всё равно каждая минута идёт в копилку, я анализирую свою игру и делаю выводы. В любом случае это хороший опыт. Много с Магнусом разговаривали в плане психологии, по техническим моментам советовались. Он меня многому научил, спасибо ему огромное.

— Мельничук – тоже сильный вратарь. У него чему-то можно научиться?

— Мы с ним давно знакомы, все вратари так или иначе друг друга знают. Общаемся с ним, стараемся поддерживать друг друга. У нас прекрасные отношения, Мел — сильный вратарь. Подсматриваем друг у друга что-то, учимся. Мы с ним в одной команде, должны толкать друг друга вперёд, и неважно, кто играет.



— Вам пойдёт на пользу такое партнёрство? Вы ведь начинаете сезон как равноправный дуэт.

— Думаю, это пойдёт на пользу и нам лично, и команде. Мы будем делать всё, что от нас требуется.

— Назаров назвал вас подрастающей глыбой, перспективным вратарём, который скоро станет выдающимся.

— Большое спасибо за такое доверие тренерского штаба, это очень приятно. Будем делать всё возможное, стараться по максимуму. Мы отдаёмся на 120% в каждой тренировке и игре, очень любим хоккей и делаем всё, чтобы вырасти в технических аспектах игры. Главное – приносить пользу команде, чтобы клуб побеждал.

— Этот сезон может стать для вас переломным в карьере. Ощущаете, насколько он будет важным?

— Каждый сезон важен и что-то несёт в себе. Стараюсь не накручивать себя, просто выходить и делать любимую работу, показывать всё, что умею, и каждый день быть лучшей версией себя. Я честен перед собой, работаю на максимуме. Не хочу накручивать, лучше меньше говорить и больше делать.

— Возросшее доверие и ответственность окрыляют?

— Стараюсь глушить эмоции. Понимаю свой организм и психологию, стараюсь изучать себя каждый день. Ответственность – это неплохо, не стоит её бояться. Надо брать её с высоко поднятой головой, а самое главное – команда. Без команды ты ничто, а если команда выигрывает, то и у тебя всё хорошо.

— В мае вы дебютировали за национальную команду в матчах в Туле и Петербурге, насколько это было важно для уверенности?

— Да, до этого был только в олимпийской. Для каждого игрока это большая честь, очень приятно находиться в составе сборной. На груди герб твоей страны, это очень приятно. Во-первых, было здорово находиться в таком классном коллективе – все ребята из разных команд, было интересно познакомиться, пообщаться. Во-вторых, игра за сборную – это ни на что не похожие эмоции. Наверное, это дало какую-то уверенность, получились хорошие матчи, мы победили.

— Как относитесь к таким матчам, когда чемпионатов мира нет и приходится что-то придумывать, чтобы сборная продолжала выступать?

— Мы – игроки, какая разница, кто против тебя? Шайба всё равно чёрная, а лёд белый. Играем и получаем удовольствие. Главное – не кто против тебя, а кто рядом.

«Был суеверным, но когда загоняешь себя в рамки, это отвлекает и тормозит»

— Как оцените «Сочи» сейчас? Состав не самый сильный, Назаров делает упор на желание и характер. Какие цели на сезон будут реальными?

— Любой спортсмен ставит перед собой максимальные цели и идёт к ним. У нас молодая боевая команда, желание большое. Мастеровитые ребята в нападении, хорошая защита. Все ребята большие, никто не уступит в силовой борьбе. Цели — максимальные, будем делать всё, что от нас зависит. Все хотят поиграть подольше, никто не хочет рано уходить в отпуск.

— Выход в плей-офф реален?

— В этом мире в принципе всё реально.

— А вы лично для себя какие цели ставите на сезон?

— У меня есть определённые цели – обозначил их в голове и стараюсь делать всё, чтобы идти к ним.

— Но не раскроете их?

— Думаю, всем понятно, какие могут быть цели у 25-летнего вратаря. Главное – выиграть, потому что, даже если ты играешь хорошо, а команда проигрывает, это не лучший вариант.

— То есть лучше по пять-шесть шайб пропускать, но выигрывать?

— Не скажу, что так лучше. Пять шайб — это много. Но если команда забивает и выигрывает — это лучше, чем проиграть.

— Если «бабочку» пропустите, Назаров может что-то сказать? Или он к вратарям не лезет?

— Может что-то сказать, но это слова главного тренера. Если ему что-то не нравится, надо это принимать к сведению и исправлять. Назаров – достаточно эмоциональный тренер, но, если он что-то говорит, надо это исправлять.

— У «Сочи» молодой тренер вратарей, расскажите о работе с ним?

— Молодой, но у него уже большой опыт. У нас очень хорошие отношения с Александром Залевским, за эти два сезона он мне многое дал. Он много работает со мной в плане психологии, с моей головой, и в техническом плане у нас тоже хорошо выстроен процесс.

Максим Третьяк и тренер вратарей «Сочи» Александр Залевский Фото: Дмитрий Бондаренко, photo.khl.ru

— А поподробнее про голову?

— У каждого свои тараканы. Самое главное – дружить с головой. Моменты у каждого разные, надо это прочувствовать, пропустить через себя. Каждый день избавляешься от старых тараканов, появляются новые. Это бесконечный процесс, каждый день разный, разные отвлекающие факторы. Надо общаться с собой и контролировать себя, каждая мелочь имеет значение и в быту, и в хоккее.

— Вы суеверный?

— Был, но, когда загоняешь себя в какие-то рамки, это отвлекает. Если подумать, то ведь суеверия с реальностью никак не связаны. Нельзя проиграть матч, потому что встал не с той ноги. Был когда-то очень суеверный, но сейчас стараюсь это убирать. Тяжело, но понимаю, что это тормозит.

«Много друзей осталось из Риги. Связь не рвём, хоккейный мир – как большая семья»

— Вы, пусть и немного, поиграли в Риге. Остались там друзья или сейчас все связи порваны?

— У меня там много знакомых и друзей осталось. Спасибо руководству клуба, мне было безумно приятно там играть. Все ребята дружили, команда была боевая что в первый, что во второй год. К сожалению, хоккейная жизнь такая, что у меня не получилось там заиграть. В любом случае это сделало меня сильнее.

У меня остались только самые тёплые воспоминания. Иногда переписываемся с ребятами, общаемся, связи не рвём. Хоккейный мир – как большая семья.

— Получается, в бытовом плане отношение латвийцев к вам не изменилось?

— Прекрасные отношения были, есть и, надеюсь, будут. Я не чувствую никакого дискомфорта и вообще считаю, что спорт должен быть вне политики.

— В Юрмалу этим летом ездили?

— Нет, этим летом не получилось. У меня был короткий отпуск, надо было восстановиться, побыть с семьёй в Москве.



— Не могу не задать вопрос об Иване Федотове и о том, как у вас обстоят дела с армией.

— Об этой ситуации и так уже много сказано. Я учусь в аспирантуре по специальности «Спортивный менеджмент». А высшее получал по тренерской специальности. Уже сейчас надо думать, что делать после карьеры. Решил, что незачем лезть туда, где не разбираешься, лучше идти в то направление, где что-то понимаешь.

— Как следить за весом в Сочи, где на каждом углу хачапури и хинкали?

— У меня большая предрасположенность к лишнему весу, достаточно посмотреть на хинкали — и уже плюс два килограмма. Как следить? Просто не есть много, везде нужен баланс. Надо держать себя в рамках и знать свой организм.

— Вы здесь третий год, насколько в Сочи комфортно именно жить?

— Мне во всех клубах было комфортно, Сочи – не исключение. Прекрасный город, классная погода, шикарная арена. Здесь все условия для игры. Болельщики нас поддерживают в любой ситуации, и это здорово.