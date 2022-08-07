СКА упустил досрочную победу, Анисин докатился до Азии. Главное в хоккее за день

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 7 августа.

В Сочи был сыгран центральный матч турнира

Перед началом очередного игрового дня на предсезонном хоккейном турнире Sochi Hockey Open оставалась одна команда, не потерпевшая ни одного поражения. Этим клубом был СКА, ранее переигравший минское «Динамо» (4:1), «Адмирал» (6:2) и «Сочи» (3:1). За два игровых дня до окончания соревнования преимущество над омским «Авангардом» составляло два очка, и в случае успеха в очной встрече подопечные Романа Ротенберга могли отпраздновать досрочную победу в турнире.

Гол проводящего отличный турнир Михаила Воробьёва в концовке первого периода приблизил питерских армейцев к обозначенной цели, но после перерыва «ястребам» удалось перевернуть ход встречи. Во втором периоде цели достиг мощный бросок защитника Кристиана Яроша, а в начале третьего отрезка сработала связка Сергея Толчинского и Рида Буше.

Контрольный выстрел в пустые ворота произвёл всё тот же Толчинский, установивший окончательный счёт в матче. Эта победа позволила «Авангарду» набрать шесть очков и обойти СКА в турнирной таблице. 8 августа на турнире день отдыха, а во вторник в Сочи состоятся заключительные матчи.

Михаил Анисин подпишет контракт с «Хумо»

10 лет назад имя Михаила Анисина гремело во всеуслышание во время розыгрыша Кубка Гагарина. На тот момент выступавший за московское «Динамо» нападающий провёл абсолютно невероятный плей-офф, настрелял 14 шайб и стал лучшим снайпером турнира. Выдающаяся игра Анисина помогла бело-голубым впервые в их истории стать чемпионом КХЛ, а самого форварда начали активно сватать в национальную команду для участия в чемпионате мира.

Главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов придерживался диаметрально противоположной точки зрения и прокатил талантливого нападающего с поездкой в Финляндию и Швецию. И дальнейшие события в карьере Анисина вряд ли заставили многоопытного тренера сожалеть о принятом тогда решении, особенно в свете того, что российская команда завоевала золотые медали ЧМ-2012 и без помощи Михаила.

Спустя несколько месяцев Анисин умудрился вдрызг испортить отношения с руководством московского клуба, и карьера форварда начала стремительно лететь в пропасть. Михаил начал менять одну команду за другой, в какой-то момент даже ненадолго вернулся в «Динамо», а в минувшем сезоне выступал в составе «Чебоксар».

Сегодня популярное издание Шайба.kz сообщило о новом витке в жизни российского хоккеиста. 34-летний нападающий станет игроком клуба чемпионата Казахстана. Анисин ранее уже выступал за ташкентский клуб (2019-2020), который в следующем сезоне будет выступать в казахстанском чемпионате.

Новость по теме Михаил Анисин станет игроком узбекского клуба чемпионата Казахстана

«Куньлунь» приступил к селекции

Пока 21 команда КХЛ уже вовсю проводит предсезонные матчи, на балансе «Куньлунь Ред Стар» долгое время не находилось ни одного игрока. Только в середине июля в китайском клубе определились с фигурой главного тренера – им стал работавший на чемпионате мира со сборной Италии Грег Айрленд. А сегодня руководство клуба наконец-то вплотную занялось и селекционными вопросами.

Пресс-служба «Куньлуня» объявила о подписании контрактов с голкипером Мэттом Джурасиком и защитником Винсентом Ловерде. Соглашения с игроками заключены сроком на два года. На этом в стане «драконов» не остановились. Соглашения с нападающими Александром Квартальновым и Кристианом Афанасьевым носят просмотровый характер. Последний в КХЛ не выступал, на счету Квартальнова – восемь матчей в лиге без набранных очков.

Форварды Лукас Локхарт, Клиффорд Пу, Джейсон Фрэм и защитник Джейк Челиос заключили двусторонние контракты с клубом, соглашение с первым рассчитано на три сезона, с остальными – на один сезон. Все четверо ранее играли за клуб в КХЛ: у Локхарта – 258 матчей и 69 (34+35) очков, у Пу – 15 матчей и 6 (3+3) очков, у Фрэма – 94 матча и 27 (12+15) очков, у Челиоса – 129 матчей и 31 (7+24) очко. Также клуб заключил контракт с нападающим Джеком Родуолдом, подписавшим одностороннее соглашение с клубом на два сезона.