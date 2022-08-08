«Знарок и Сафронов – никто». Как лучший снайпер плей-офф КХЛ уничтожил свою карьеру

10 лет назад Михаила Анисина после триумфального сезона сватали в сборную России на чемпионат мира. Теперь он едет играть в Узбекистан?

10 лет назад московское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом КХЛ, в решающей серии плей-офф сломив сопротивление «Авангарда». В ходе финального противостояния подопечные Олега Знарка уступали 1-3, но выиграли три следующих матча и оставили Кубок Гагарина за собой. Лучшим снайпером того плей-офф стал Михаил Анисин, настрелявший 14 шайб в 21 матче и установивший на тот момент снайперский рекорд лиги для кубковой части сезона.

Переход Анисина в «Динамо» в январе 2012 года стал одним из лучших менеджерских ходов в карьере Андрея Сафронова. Занимавший пост генерального директора бело-голубых Сафронов в дедлайн приобрёл у «Витязя» проводившего отличный регулярный чемпионат Анисина, значительно усилив свою команду. В новом клубе Михаил с места в карьере стал показывать отличную игру, быстро образовав ударную тройку с Константином Горовиковым и Лео Комаровым. Именно это сочетание и стало главной атакующей силой москвичей в победном плей-офф.

По завершении седьмого матча финала Кубка Гагарина 24-летний Анисин не мог сдержать своих эмоций и отметился яркой эмоциональной речью, в том числе пройдясь по местным болельщикам, которые закидали игроков московской команды монетами на льду арены.

«Ещё ничего не понятно, куча эмоций, спасибо нашим болельщикам, мы – первые, мы – чемпионы. Не знаю, не могу сказать, как мы будем отмечать. Знаю, что мы первые. Всем спасибо, кто нас поддерживал. Спасибо нашим родным болельщикам. Огромное спасибо чеховскому «Витязю», который тоже болел в этой серии за нас. Спасибо нашему тафгаю Яблонски. Омск? Омск – это деревня, которая нас освистывала, кидала монеты. Ещё раз им быть битыми. Вы не хотите быть битыми, бейте первыми. Это наш чеховский девиз. Они были разбиты, а мы – чемпионы», – сказал Анисин.

На эмоциональной волне от игры Михаила многие эксперты и журналисты завели активные разговоры на тему того, что Анисина в обязательном порядке должны включить в состав сборной России на чемпионат мира 2012 года. Но у главного тренера национальной команды Зинэтулы Билялетдинова были совершенно иные взгляды на комплектование сборной.

В ней из чемпионского состава «Динамо» не оказалось не только Анисина, но и самого ценного игрока плей-офф голкипера Александра Ерёменко. И кто сейчас может бросить камень в многоопытного тренера, если с того турнира российская сборная вернулась с золотыми наградами?

Михаил Анисин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Тем временем спустя несколько дней после «золотого» матча в Москве состоялась клубная пресс-конференция «Динамо», на которой выступал в том числе и Анисин. На ней Михаил говорил абсолютно разумные слова, и ничто не предвещало того взрыва, который произошёл через два с половиной месяца после нижеизложенных слов.

«Только вчера начал понимать, что я в составе «Динамо» выиграл Кубок Гагарина. До этого пребывал в какой-то эйфории, слишком много эмоций было. Сейчас понимаю, что это уже история. Но надо двигаться дальше. У Высоцкого есть песня: «Лишь мгновение ты наверху — и стремительно падаешь вниз». Раз мы подняли такую планку, надо её держать.

Что касается сборной России — если бы пришёл вызов, я бы с удовольствием сыграл на чемпионате мира. Но таков выбор Билялетдинова, я не вправе обсуждать это решение. Остаётся пожелать нашей сборной только победы, будем все вместе за неё болеть.

Если говорить о моих высказываниях в адрес омских болельщиков, то я принёс извинения. Правда, извинился перед теми зрителями, которые нас не забрасывали чем попало, не вели себя по-свински… Согласен, на эмоциях я, наверное, сделал очень жёсткое заявление. Но у меня есть своя точка зрения. Мой отец, который принимал участие в суперсерии с канадцами, мне говорил, что не слышал такого шума со стороны болельщиков, какой нам пришлось испытать во время седьмого матча в Омске. А когда сборная СССР забрасывала красивые шайбы, канадцы вставали и хлопали, то есть они отдавали должное сопернику. Ведь хоккей, как театр, – искусство, которое нужно ценить. Надо уметь проигрывать. Думаю, если бы мы проиграли в Москве решающий матч, наши болельщики себя бы так не повели», – говорил Анисин.

А дальше наступил июль 2012 года. Как выяснилось впоследствии, это время стало точкой отсчёта разрушения карьеры действительного талантливого форварда. Московское «Динамо» вышло из отпуска для традиционного прохождения медосмотра, и тренерский штаб Олега Знарка к своему удивлению не обнаружил в расположении команды Анисина. Никогда не лезший за словом в карман нападающий моментально объяснил прессе сложившуюся ситуацию.

«Контракта с «Динамо» у меня нет, я его не подписывал. Только юридические права принадлежат «Динамо». Свою подпись нигде не ставил. Наверное, это кто-то сделал за меня. По окончании плей-офф я должен был вернуться в «Витязь». Руководители чеховского клуба говорили мне, что вряд ли смогут предложить ту сумму, которую предлагали другие клубы, обещали сделать меня свободным агентом. Отмечали, что вернуться в свой дом я смогу всегда. Советовали идти зарабатывать, ведь в прошлом сезоне у меня был контракт на шесть миллионов рублей, что по меркам КХЛ просто копейки. Но я готов был пожертвовать деньгами, если бы та сумма, которую предлагал «Витязь», была бы хоть немного близка к той, что давали другие клубы», – говорил Анисин.

Михаил Анисин Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Всё дело в том, что динамовцы выкупили действовавший до 2013 года контракт нападающего у подмосковного клуба, что не устроило нападающего. После чемпионского плей-офф Михаил (и его окружение) рассчитывал на значительное увеличение зарплаты (и вроде как оно даже было обещано ему на словах), но Сафронов уже на тот момент являлся опытным менеджером. И когда дело дошло до документов, то Андрей Николаевич указал нападающему, что его контракт действует ещё один год и в нём чётко указана сумма, которую он получает.

При этом в стане москвичей всё равно были готовы пойти на уступки форварду. В прессе началась заочная перепалка между Анисиным и гендиректором клуба. Сафронов рассказывал о том, как нападающий после победы в плей-офф «заплыл за буйки» и стал требовать увеличения зарплаты в восемь раз, в то время как клуб предлагал увеличить в четыре раза. Однако такой поворот событий не устроил Михаила, и он начал добиваться встречи с президентом москвичей Аркадий Ротенбергом.

Встреча с первым лицом динамовского клуба состоялась в середине августа – и на ней Анисина убедили прекратить бойкот и заняться выполнением своих рабочих обязанностей. Но хрупкий мир продержался недолго – за первые пару месяцев Анисин забросил всего пару шайб, хотя выходил на лёд в звене с Овечкиным, получал игровое время. Потом стал всё чаще оставаться в запасе, затем — получил травму. И когда нападающего отправили в ВХЛ, он вновь пошёл войной, теперь уже не только на Сафронова, но и на главного тренера Олега Знарка. И объявил «Динамо» бойкот.

«Меня конкретно «душат», и это моё мнение, которое объяснять я никому не собираюсь. Какому-то фарцовщику Сафронову, аферисту бывшему, который продавал телевизоры у «Берёзки»? Я что-то ещё должен доказывать какому-то Знарку? Не хотят — пошли… куда подальше. С этими людьми – с Сафроновым и со Знарком – с ними не о чем разговаривать, они никто и звать их никак», — разразился тирадой Анисин.

В «Динамо» такого не поняли и проголосовали за уход Анисина. Да тот и сам через прессу просил об обмене. Клубы интересовались, но дело с мёртвой точки не двигалось, а затем нападающий снова «дал заднюю» и извинился за несдержанность. Однако было уже поздно, его отчислили за прогулы. Анисин ещё и должен остался, но тут помогла КХЛ, выкупив у «Динамо» права на игрока.

На выручку форварду пришла «Северсталь», которой в то время руководил Андрей Назаров. Именно к нему и просился нападающий, памятуя об успешной игре под его руководством в «Витязе». Стоит признать, что концовку сезона Михаил провёл на высоком уровне. В плей-офф он сыграл 10 матчей, в которых забросил 6 шайб и внёс огромную лепту в победе в серии с «Локомотивом» в первом раунде Кубка Гагарина.

Но на беду нападающего сам Андрей Викторович летом 2013 года оказался нарасхват. Карьера тренера шла вверх – и Назаров отправился заниматься «Донбассом» и сборной Украины. Анисин покинул «Северсталь» и перешёл в «Нефтехимик», откуда в октябре 2013-го перебрался в донецкий клуб. Но на сей раз воссоединение тренера и игрока к успеху не привело.

В середине ноября издание «Р-Спорт» сообщило, что форвард «Донбасса» Михаил Анисин покинул расположение команды из-за драки с одноклубником. Сообщается, что у Анисина произошёл конфликт с одноклубником — Сергеем Варламовым, который после драки оказался в больнице. Анисин покинул расположение «Донбасса» и сейчас находится в Москве. Причины конфликта не разглашаются. Михаил был отчислен из команды и досрочно завершил сезон.

А дальше в его карьере уже практически и не было светлых пятен. После двух неплохих сезонов в «Сочи» имя Михаила всё чаще начало попадать в прессу в исключительно нехоккейной плоскости. Нападающий менял команды как перчатки и за шесть лет успел поиграть сразу в восьми командах. Куда только ни заносила карьерная судьба форварда – Анисин побывал в таких странах, как Румыния, Узбекистан, Словакия и даже низшая лига Швеции.

На короткий отрезок в сезоне-2017/2018 Михаила даже занесло обратно в «Динамо», но тяжёлая травма в предсезонке помешала форварду возродить свою карьеру. В прошлом сезоне Анисин выступал в одной из низших лиг нашей страны в составе «Чебоксар», а накануне в издании «Шайба.kz» появилась информация, что следующий сезон он снова проведёт в Узбекистане в местном «Хумо».

Анисин в «Хумо» Фото: hchumo.uz

Хотя официального объявления об этом ещё и не было, и сегодня появилась уже новая информация — о возможном переходе Анисина в чемпионате Беларусь, глобально для самого хоккеиста это уже ничего не меняет. Обладатель Кубка Гагарина 2012 года, находясь на своём пике, в один момент выбрал деньги вместо планомерного развития своей карьеры и стал наглядным примером для нового поколения, как исключительно своими силами можно уничтожить дело всей жизни, которым он занимался с самого детства.