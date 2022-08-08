Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Михаил Анисин будет играть в Узбекистане, история карьеры нападающего, чемпионство в «Динамо» и скандальный уход

«Знарок и Сафронов – никто». Как лучший снайпер плей-офф КХЛ уничтожил свою карьеру
Сергей Емельянов
Михаил Анисин будет играть в Узбекистане
Комментарии
10 лет назад Михаила Анисина после триумфального сезона сватали в сборную России на чемпионат мира. Теперь он едет играть в Узбекистан?

10 лет назад московское «Динамо» впервые в своей истории стало чемпионом КХЛ, в решающей серии плей-офф сломив сопротивление «Авангарда». В ходе финального противостояния подопечные Олега Знарка уступали 1-3, но выиграли три следующих матча и оставили Кубок Гагарина за собой. Лучшим снайпером того плей-офф стал Михаил Анисин, настрелявший 14 шайб в 21 матче и установивший на тот момент снайперский рекорд лиги для кубковой части сезона.

Переход Анисина в «Динамо» в январе 2012 года стал одним из лучших менеджерских ходов в карьере Андрея Сафронова. Занимавший пост генерального директора бело-голубых Сафронов в дедлайн приобрёл у «Витязя» проводившего отличный регулярный чемпионат Анисина, значительно усилив свою команду. В новом клубе Михаил с места в карьере стал показывать отличную игру, быстро образовав ударную тройку с Константином Горовиковым и Лео Комаровым. Именно это сочетание и стало главной атакующей силой москвичей в победном плей-офф.

По завершении седьмого матча финала Кубка Гагарина 24-летний Анисин не мог сдержать своих эмоций и отметился яркой эмоциональной речью, в том числе пройдясь по местным болельщикам, которые закидали игроков московской команды монетами на льду арены.

«Ещё ничего не понятно, куча эмоций, спасибо нашим болельщикам, мы – первые, мы – чемпионы. Не знаю, не могу сказать, как мы будем отмечать. Знаю, что мы первые. Всем спасибо, кто нас поддерживал. Спасибо нашим родным болельщикам. Огромное спасибо чеховскому «Витязю», который тоже болел в этой серии за нас. Спасибо нашему тафгаю Яблонски. Омск? Омск – это деревня, которая нас освистывала, кидала монеты. Ещё раз им быть битыми. Вы не хотите быть битыми, бейте первыми. Это наш чеховский девиз. Они были разбиты, а мы – чемпионы», – сказал Анисин.

«Деревня конченая». Тайна самого скандального финала КХЛ не разгадана до сих пор «Деревня конченая». Тайна самого скандального финала КХЛ не разгадана до сих пор

На эмоциональной волне от игры Михаила многие эксперты и журналисты завели активные разговоры на тему того, что Анисина в обязательном порядке должны включить в состав сборной России на чемпионат мира 2012 года. Но у главного тренера национальной команды Зинэтулы Билялетдинова были совершенно иные взгляды на комплектование сборной.

В ней из чемпионского состава «Динамо» не оказалось не только Анисина, но и самого ценного игрока плей-офф голкипера Александра Ерёменко. И кто сейчас может бросить камень в многоопытного тренера, если с того турнира российская сборная вернулась с золотыми наградами?

Михаил Анисин

Михаил Анисин

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Тем временем спустя несколько дней после «золотого» матча в Москве состоялась клубная пресс-конференция «Динамо», на которой выступал в том числе и Анисин. На ней Михаил говорил абсолютно разумные слова, и ничто не предвещало того взрыва, который произошёл через два с половиной месяца после нижеизложенных слов.

«Только вчера начал понимать, что я в составе «Динамо» выиграл Кубок Гагарина. До этого пребывал в какой-то эйфории, слишком много эмоций было. Сейчас понимаю, что это уже история. Но надо двигаться дальше. У Высоцкого есть песня: «Лишь мгновение ты наверху — и стремительно падаешь вниз». Раз мы подняли такую планку, надо её держать.

Что касается сборной России — если бы пришёл вызов, я бы с удовольствием сыграл на чемпионате мира. Но таков выбор Билялетдинова, я не вправе обсуждать это решение. Остаётся пожелать нашей сборной только победы, будем все вместе за неё болеть.

Если говорить о моих высказываниях в адрес омских болельщиков, то я принёс извинения. Правда, извинился перед теми зрителями, которые нас не забрасывали чем попало, не вели себя по-свински… Согласен, на эмоциях я, наверное, сделал очень жёсткое заявление. Но у меня есть своя точка зрения. Мой отец, который принимал участие в суперсерии с канадцами, мне говорил, что не слышал такого шума со стороны болельщиков, какой нам пришлось испытать во время седьмого матча в Омске. А когда сборная СССР забрасывала красивые шайбы, канадцы вставали и хлопали, то есть они отдавали должное сопернику. Ведь хоккей, как театр, – искусство, которое нужно ценить. Надо уметь проигрывать. Думаю, если бы мы проиграли в Москве решающий матч, наши болельщики себя бы так не повели», – говорил Анисин.

«Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо» «Я что-то должен доказывать какому-то Знарку?» Как Анисин со скандалом уходил из «Динамо»

А дальше наступил июль 2012 года. Как выяснилось впоследствии, это время стало точкой отсчёта разрушения карьеры действительного талантливого форварда. Московское «Динамо» вышло из отпуска для традиционного прохождения медосмотра, и тренерский штаб Олега Знарка к своему удивлению не обнаружил в расположении команды Анисина. Никогда не лезший за словом в карман нападающий моментально объяснил прессе сложившуюся ситуацию.

«Контракта с «Динамо» у меня нет, я его не подписывал. Только юридические права принадлежат «Динамо». Свою подпись нигде не ставил. Наверное, это кто-то сделал за меня. По окончании плей-офф я должен был вернуться в «Витязь». Руководители чеховского клуба говорили мне, что вряд ли смогут предложить ту сумму, которую предлагали другие клубы, обещали сделать меня свободным агентом. Отмечали, что вернуться в свой дом я смогу всегда. Советовали идти зарабатывать, ведь в прошлом сезоне у меня был контракт на шесть миллионов рублей, что по меркам КХЛ просто копейки. Но я готов был пожертвовать деньгами, если бы та сумма, которую предлагал «Витязь», была бы хоть немного близка к той, что давали другие клубы», – говорил Анисин.

Михаил Анисин

Михаил Анисин

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Всё дело в том, что динамовцы выкупили действовавший до 2013 года контракт нападающего у подмосковного клуба, что не устроило нападающего. После чемпионского плей-офф Михаил (и его окружение) рассчитывал на значительное увеличение зарплаты (и вроде как оно даже было обещано ему на словах), но Сафронов уже на тот момент являлся опытным менеджером. И когда дело дошло до документов, то Андрей Николаевич указал нападающему, что его контракт действует ещё один год и в нём чётко указана сумма, которую он получает.

При этом в стане москвичей всё равно были готовы пойти на уступки форварду. В прессе началась заочная перепалка между Анисиным и гендиректором клуба. Сафронов рассказывал о том, как нападающий после победы в плей-офф «заплыл за буйки» и стал требовать увеличения зарплаты в восемь раз, в то время как клуб предлагал увеличить в четыре раза. Однако такой поворот событий не устроил Михаила, и он начал добиваться встречи с президентом москвичей Аркадий Ротенбергом.

Дрался в больнице Уфы и пел про афганских душманов. Как Анисин ставил на уши наш хоккей Дрался в больнице Уфы и пел про афганских душманов. Как Анисин ставил на уши наш хоккей

Встреча с первым лицом динамовского клуба состоялась в середине августа – и на ней Анисина убедили прекратить бойкот и заняться выполнением своих рабочих обязанностей. Но хрупкий мир продержался недолго – за первые пару месяцев Анисин забросил всего пару шайб, хотя выходил на лёд в звене с Овечкиным, получал игровое время. Потом стал всё чаще оставаться в запасе, затем — получил травму. И когда нападающего отправили в ВХЛ, он вновь пошёл войной, теперь уже не только на Сафронова, но и на главного тренера Олега Знарка. И объявил «Динамо» бойкот.

«Меня конкретно «душат», и это моё мнение, которое объяснять я никому не собираюсь. Какому-то фарцовщику Сафронову, аферисту бывшему, который продавал телевизоры у «Берёзки»? Я что-то ещё должен доказывать какому-то Знарку? Не хотят — пошли… куда подальше. С этими людьми – с Сафроновым и со Знарком – с ними не о чем разговаривать, они никто и звать их никак», — разразился тирадой Анисин.

В «Динамо» такого не поняли и проголосовали за уход Анисина. Да тот и сам через прессу просил об обмене. Клубы интересовались, но дело с мёртвой точки не двигалось, а затем нападающий снова «дал заднюю» и извинился за несдержанность. Однако было уже поздно, его отчислили за прогулы. Анисин ещё и должен остался, но тут помогла КХЛ, выкупив у «Динамо» права на игрока.

«Женщины прибежали на пляж и кричали: «Ирод, что ты делаешь?» «Женщины прибежали на пляж и кричали: «Ирод, что ты делаешь?»

На выручку форварду пришла «Северсталь», которой в то время руководил Андрей Назаров. Именно к нему и просился нападающий, памятуя об успешной игре под его руководством в «Витязе». Стоит признать, что концовку сезона Михаил провёл на высоком уровне. В плей-офф он сыграл 10 матчей, в которых забросил 6 шайб и внёс огромную лепту в победе в серии с «Локомотивом» в первом раунде Кубка Гагарина.

Но на беду нападающего сам Андрей Викторович летом 2013 года оказался нарасхват. Карьера тренера шла вверх – и Назаров отправился заниматься «Донбассом» и сборной Украины. Анисин покинул «Северсталь» и перешёл в «Нефтехимик», откуда в октябре 2013-го перебрался в донецкий клуб. Но на сей раз воссоединение тренера и игрока к успеху не привело.

В середине ноября издание «Р-Спорт» сообщило, что форвард «Донбасса» Михаил Анисин покинул расположение команды из-за драки с одноклубником. Сообщается, что у Анисина произошёл конфликт с одноклубником — Сергеем Варламовым, который после драки оказался в больнице. Анисин покинул расположение «Донбасса» и сейчас находится в Москве. Причины конфликта не разглашаются. Михаил был отчислен из команды и досрочно завершил сезон.

А дальше в его карьере уже практически и не было светлых пятен. После двух неплохих сезонов в «Сочи» имя Михаила всё чаще начало попадать в прессу в исключительно нехоккейной плоскости. Нападающий менял команды как перчатки и за шесть лет успел поиграть сразу в восьми командах. Куда только ни заносила карьерная судьба форварда – Анисин побывал в таких странах, как Румыния, Узбекистан, Словакия и даже низшая лига Швеции.

«Это воспринималось как шутка, а стало реальностью». Анисин едет в четвёртую лигу Швеции «Это воспринималось как шутка, а стало реальностью». Анисин едет в четвёртую лигу Швеции

На короткий отрезок в сезоне-2017/2018 Михаила даже занесло обратно в «Динамо», но тяжёлая травма в предсезонке помешала форварду возродить свою карьеру. В прошлом сезоне Анисин выступал в одной из низших лиг нашей страны в составе «Чебоксар», а накануне в издании «Шайба.kz» появилась информация, что следующий сезон он снова проведёт в Узбекистане в местном «Хумо».

Анисин в «Хумо»

Анисин в «Хумо»

Фото: hchumo.uz

Хотя официального объявления об этом ещё и не было, и сегодня появилась уже новая информация — о возможном переходе Анисина в чемпионате Беларусь, глобально для самого хоккеиста это уже ничего не меняет. Обладатель Кубка Гагарина 2012 года, находясь на своём пике, в один момент выбрал деньги вместо планомерного развития своей карьеры и стал наглядным примером для нового поколения, как исключительно своими силами можно уничтожить дело всей жизни, которым он занимался с самого детства.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022