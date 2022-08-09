«Лямся не бегал по улице с автоматом, а давление шло со всех сторон». Откровения Панина

Погожим августовским воскресным днём потихоньку уходящего лета мы созвонились с капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным после его тренировки. Это получилось даже не интервью, а скорее очень личная, абсолютно откровенная беседа двух старых знакомых за жизнь, в том числе о самом Панине, памятных моментах его карьеры, прошлом и будущем сезонах «Салавата», смене игроков и главного тренера уфимской команды, Родионе Амирове и благотворительности. Так разговаривают в уютном кафе, в тёплой компании за чашкой ароматного кофе, никуда не спеша, хотя он был у себя в Уфе, а я за полторы тысячи километров в Подмосковье.

Я долго ломал голову, в каком формате выпускать этот материал в публичное пространство. Совместно с капитаном башкирского клуба мы пришли к выводу, что сейчас, когда, как сказал после благотворительного матча 30 июля Артемий Панарин, «мы все куда-то разогнались», хоккей для многих остаётся не просто любимой игрой, а способом отвлечься от насущного. Поэтому решили, что именно в таком виде публикация будет максимально способствовать популяризации и продвижению самого мужественного и бескомпромиссного спорта на планете.

Что особенно важно в преддверии юбилейного 15-го сезона КХЛ, в котором по разным причинам не сыграют несколько топ-хоккеистов, радовавших нас своей игрой в последние годы. Мы с Григорием надеемся, что вы с удовольствием прочтёте этот текст и он никого из вас не оставит равнодушным.

«Раньше у меня был советский подход»

— Ты провёл самую результативную регулярку за пять лет и повторил лучший результат по голам в сезоне. Что-то поменял в предсезонке, в спортивном режиме, в подготовке к матчам?

— На самом деле, я поменял подготовку к сезону. Перед предсезонкой мы все индивидуально готовимся, и в эту часть я тоже внёс изменения. Раньше у меня был такой советский подход, уклон в старую олдскульную программу подготовки, где ты себя изнуряешь, а тут я принял решение поработать по европейской методике.

Что касается результативности, то я же не играл полсезона с Филом Ларсеном. Датчанин выходил в основном с Динаром Хафизуллиным, плюс у него были травмы. У меня функционал довольно понятный – я должен был страховать Ларсена, идти в борьбу, а он больше играть с шайбой.

Это тоже сыграло свою роль, потому что, когда выходил в паре с другими ребятами, например, с тем же Андреем Зубаревым, у меня было больше возможностей проявить себя в нападении, подключиться к атаке. Вот отсюда и такой результат по голам и очкам.

Григорий Панин Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

— При этом твоё среднее игровое время сократилось в сравнении с сезоном-2020/2021 почти на 2,5 минуты. Лямся с тобой разговаривал на эту тему, объяснял, почему он хочет тебя использовать поменьше?

— Во-первых, у нас не было никаких разговоров, а во-вторых, у нас было много игр, когда надо их вытаскивать на последних минутах, и выходили более атакующие ребята. У меня по этому поводу к Томи нет никаких вопросов. Я же не маленький – сам всё прекрасно понимаю.

«Все Панарины, Овечкины вылазят именно из-под игры»

— Андрей Назаров говорил, что топ-защитник должен иметь феноменальную физическую подготовку, чтобы играть по 20 минут. Что скажешь об этом с высоты своего возраста и опыта?

— Физическая подготовка – важнейшая составляющая, на одном мастерстве много не вывезешь. Конечно, нужно иметь хорошую физику, чтобы ровно пройти регулярку и показать максимум в плей-офф. Поэтому физическая подготовка реально должна быть очень хорошей, можно сказать, феноменальной.

Но есть защитники, которые, скажем так, немного времени проводят в обороне, для этого у них есть другие их партнёры, а они больше играют с шайбой. Когда играешь с шайбой, получаешь намного больше удовольствия от этих созидательных действий, а психология разгружает физику – лишний раз в борьбу не пойдёшь, куда-то не полезешь. Вот так это и работает.

— В новом сезоне КХЛ будет 68 матчей в регулярном чемпионате, и в диктофон все ребята и тренера высказывают бодрое: «Лучше играть, чем тренироваться». Но из-за количества игр изменилась и предсезонная подготовка, на восстановление между играми будет минимум времени. Не станет ли такой сезон, особенно для возрастных ребят, экспериментом над организмом?

— Знаешь, я тебе такую штуку скажу. Все возрастные игроки, все ветераны, кто остался в КХЛ – эти ребята очень прилично себя готовят к сезону. И для молодёжи это очень хороший пример. Взрослые ребята, которые находятся и в «Салавате», и в других командах, я знаю, что они профессионально и очень чутко относятся к своему организму. Так что не вижу в этом какой-то трагедии.

Да, тут нужно будет подумать о восстановлении, как восстанавливаешься после игры, но я считаю, что и с этим не будет проблем. А в принципе, в общем и целом разговоры об этом ходили давно – что нужно увеличивать количество игр. Потому что та самая молодёжь, на которую мы все сильно надеемся, все Панарины, Овечкины и другие ребята – они вылазят именно из-под игры, когда есть большое количество матчей на высоком уровне. Получают свой игровой опыт, тем более в играх плей-офф, закаляются там.

«До плей-офф дошли? Здорово! Вылетели в первом раунде? Ну блин, так вышло — не для того играем»

— Как вообще оценишь эти два сезона под руководством финского специалиста для себя лично и для команды в целом?

— Слушай, ну как оценить эти сезоны?! Сезон оценивается по результату. Когда результат есть – можно как-то оценивать с положительной стороны, когда его нет – то какие тут оценки можно давать?! Мы в первую очередь собираемся не для того, чтобы так: «До плей-офф дошли? Здорово! Вылетели в первом раунде? Ну блин, так вышло».

Конечно, когда мы проиграли 0-4 «Ак Барсу», это было очень неприятно. Если давать оценку, то сезон-2020/2021 – это, естественно, «неудовлетворительно».

Прошлый сезон… Сам знаешь, что вмешались другие силы, всем нам известные. Не удалось сохранить полноту состава, но положительный момент заключался в том, что многие молодые ребята в этом плей-офф раскрылись по-новому. Так что однобоко тут смотреть нельзя.

— Вы, молодцы, прошли «Сибирь», а с Челябинском все матчи, кроме четвёртой игры, завершались в 1-2 шайбы. Можно сказать, что именно опыта и сыгранности вам не хватило или где-то удачи и чего-то ещё?

— Да брось! Знаешь, сколько можно разговаривать об этом?! Что не хватило иностранцев, не хватило опыта, не хватило того и того. Если бы бабка была дедом, то у неё бы ещё кое-что было. Понимаешь?

Сезон сложился так, как сложился. Хочется, наоборот, найти все позитивные моменты, от которых можно отталкиваться на будущее, потому что команда не строится за один сезон. Она будет существовать, ребята молодые будут расти, и то, что они проявили себя в плей-офф – это для них огромный плюс. Не только для них, а для команды в целом и для всех тренеров, которые работали с этими молодыми хоккеистами в детской школе, для тренеров, к которым они попали во взрослую команду.

Поэтому определяющим будет наступающий сезон. Кто из них, получивших шанс в предыдущем розыгрыше Кубка Гагарина, но выбывших от «Трактора», реально заиграет и станет одним из лидеров команды на долгие годы.

«Салават Юлаев» в прошлом плей-офф Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

«После отъезда иностранцев мы стали собираться даже в выходные в раздевалке и все вместе ходить в баню»

— Твоя цитата: «Вопрос в том, почему остался Лама (Лямся). Он же показал яички свои. Это многое говорит о человеке. Мы не осуждаем выбор, потому что все взрослые люди. Но есть те, кто своими поступками вызывает уважение не только у нас, но и у всех, кто знает про ситуацию». Стало ли для тебя и всего коллектива «Салавата» приятным сюрпризом, что он остался с командой до конца плей-офф?

— Ну, конечно. Ты представляешь, когда все финны уезжают, когда все иностранцы уезжают? Когда на него давление идёт со всех сторон, особенно там, за границей, в этом толерантном европейском обществе, которое, как я, по крайней мере, считал, не на словах, а на деле таким является – терпимым ко всем и ко всему.

Для меня вот эти двойные стандарты, которые начали появляться, именно в спортивной среде, мы не говорим о политике сейчас, они категорически неприемлемы! Мы находимся в спорте, где человек просто добросовестно выполняет свою работу.

Да, он в другой стране, но он же не бегает с автоматом по улицам, он же не выходит с какими-то лозунгами?! Он здесь применяет свои навыки, которыми обладает, на благо хоккея. То, что Лама «показал яйца», – это огромный плюс для всех ребят, и для команды, и для Республики, и для всех болельщиков.

— Тебе как капитану было тяжело держать раздевалку, когда стало понятно, что тренер уйдёт после сезона, а команде всё-таки будет очень тяжело побороться за Кубок. Как ты поднимал пацанов из окопов?

— Смотри, какая ситуация на самом деле произошла у нас в раздевалке, в команде. В тот момент, когда иностранцы постепенно начали уезжать, один, второй, затем все остальные – это тоже необычно все происходило. Я их как людей прекрасно понимаю.

Но после того, как все уехали, наша раздевалка стала настолько сплочённой, настолько атмосфера, это не ****** [враньё], я тебе реальные слова говорю, что как-то нас, всех пацанов эта ситуация настолько сблизила и сплотила. Не могу сказать, что у нас был там прямо супердружный коллектив, да дружный, но именно эта ситуация многое перевернула.

Мы стали собираться в какие-то выходные в раздевалке и все вместе ходить в баню, ели там раков. Вся команда приходила в раздевалку на свой выходной. Это было так круто, такая атмосфера была крутая! Это то, что касается раздевалки. Поэтому отвечая на твой вопрос, как там нужно было «держать» коллектив, то ничего такого не было, сама команда себя поддерживала.

Конечно мы, пацаны постарше: я, Коля Кулёмин, Женя Бирюков – как-то старались всё это делать по-своему, но там какой-то дополнительной мотивации совсем не нужно было. Сама ситуация так сплотила нас.

Томи Лямся на тренерской скамейке Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

«В плей-офф Тихонов никому ничего не говорил»

— Ещё одна цитата, на этот раз вашего гендиректора Рината Баширова: «Мысли о возможном завершении карьеры Виктор Тихонов высказывал после того, как легионеры уехали, он тоже участвовал в этих переговорах – был переводчиком. Я ещё тогда его спросил, почему он хочет переводить, он ответил, что его эта тема тоже беспокоит. Мы гарантировали ему, что он в любой момент сможет уехать». Ты и команда знали внутри коллектива, что Витя Тихонов хочет закончить с хоккеем? Или для вас, как и для руководства, это стало полной неожиданностью?

— Витя, на самом деле, в тот момент, когда всё это происходило, особо не распространялся. Никому ничего не говорил. Когда уже плей-офф закончился, он рассказал, что у него тоже проблемы, что ему пишут бумаги, он даже показывал письмо, пришедшее ему на почту из структур американского правительства или какого-то другого государственного органа, не суть.

На него тоже было давление, но он добросовестно отыграл плей-офф и лишь по его окончании улетел за океан. У него не было решения: закончить или не закончить. Уже дома в США, когда он туда вернулся, я думаю, он поговорил с женой, и они в семье решили, что пусть лучше будет вот так.

— Ты с ним бок о бок провёл два года. Он реально так настрадался от травм, что даже не попробовал устроиться, например, в АХЛ, где некоторые хоккеисты, у которых в жизни всё хорошо и не стоит финансовый вопрос, играют в своё удовольствие, а не ради заработка?

— Слушай, ну, на самом деле, да, у него было много травм. Он только пришёл в команду, мы катались, и у него спина – он очень долго лечился. Потом ещё что-то. И тяжёлые травмы, и микротравмы сопутствовали ему на протяжении сезона.

Это ведь тоже очень тяжело – надо же выходить и биться в каждой игре, показывать и доказывать, а тебе всё время что-то мешает. Это не очень приятный момент. Да он и сам по себе, знаешь, такой не «плакса», а классный мужик, хороший парень.

«Если какой-то игрок попадает в голову – это «удар Панина». И дисквалификация»

— Я, наверное, сто раз посмотрел твой хит на Седлаке и силовой Хохрякова на Воронкове. Не один я считаю, что это были жёсткие хиты, но в рамках правил, никто не прыгал и не бил со спины, а последствия — то, что игроки получили травмы – так это часть хоккея. Наш же СДК дал пять матчей Петру и три — тебе, может, как раз это и повлияло на исход серии с «Трактором». А теперь посмотрим НХЛ, где в плей-офф две минуты дают за оторванную голову.

Что с этим делать, с этими вечными двойными стандартами? Как сейчас говорят в Северной Америке: «Раньше за такие силовые Скотту Стивенсу давали «Конн Смайт Трофи», а теперь можно получить только дисквалификацию и большой денежный штраф».

— Ну, если говорить конкретно про себя – меня же все «рецидивистом» считают. Если что-то происходит, то этому даже название дали: если какой-то другой игрок попадает в голову – это «удар Панина». Соответственно, «удар Панина» — это дисквалификация. Ну, это я так сейчас прикалываюсь.

Панин после применения силового приёма Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

— 18 марта 2017 года в Ярославле ты, проводя, как оказалось в дальнейшем, свой последний матч за ЦСКА, устроил дичайшую грязь в шестой игре серии с «Локомотивом», вырубив Тальбо и Козуна, с которым у тебя очень давние счёты, и заслуженно получил восемь матчей. Сам же извинялся потом. Однако прошло пять с половиной лет после того случая, ты был практически паинькой; да, играл жёстко, но больше никого не летел «убивать».

— У нас же вертикаль выстроена так, что СДК — это последний орган, который принимает решение, нет никаких апелляционных инстанций. Поэтому если где-то кому-то попадаешь и СДК принимает решение тебя дисквалифицировать, то ты ничего не можешь сделать, ты никак не защищён.

Так что тут, наверное, в первую очередь нужно самому думать своей головой, когда идёшь в столкновение: как и что сделать, как расположить корпус, как поставить ноги, как подкатиться. Нужно тоже подстраиваться под наши российские правила, под наших судей. Мы же не в НХЛ. Если бы я играл за океаном, может быть, ничего и не дали, а может, и дали, но я не там, я здесь — в России.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

— В Северной Америке вдобавок ко всему идёт постоянная ротация — как в профсоюзе игроков, так и в Департаменте безопасности. У нас, при всём уважении, люди сидят по 20 лет на одном месте. Они повесили «ярлык» на хоккеиста 10 лет назад, и ничего в его отношении после этого не изменится.

— У нас же должен параллельно с СДК существовать и другой орган – профсоюз, отстаивающий права игроков. А он как существует? По-моему – никак. Я одно время очень серьёзно интересовался этим вопросом: и документацию всякую вытаскивал, и с ребятами разговаривал, скажем так, с «обманутыми вкладчиками», которые часть своей карьеры приносили деньги, платили в этот, как его, «профсоюз», а потом — когда выходили, понимали: что он не работает, что он не защищает – хотели свои потом и кровью заработанные средства вернуть, которые якобы должны были лежать на пенсионном вкладе. Но там они не смогли их вернуть, а у кого-то даже денег вдруг не оказалось на этом счету. Так что это вопрос, наверное, скорее не мне – вопрос больше к руководителям.

«Никто, кроме Бэйлена, не попытался постоять за Седлака, Нику – респект, побольше бы таких хоккеистов»

— Драка с Бэйленом, после силового на Седлаке, когда канадец вступился за партнёра, была очень зрелищной. Бой есть бой. Но мне не понравилось, что, когда ты уже лежал на льду, он тебе прямо в лицо на всю арену проорал [самое известное ругательство на планете]. Непонятно, зачем после поединка говорить такие вещи сопернику. Прокомментируй, как ты видишь этот момент?

— Ой, да ладно тебе! Это же игра, это эмоции, это накал борьбы! Я тоже где-то выплеснул свои эмоции, а он — свои. Ты понимаешь, что там на самом деле произошло? Я за что уважаю таких ребят-спортсменов? Там же на льду, помимо Ника, были ещё четыре игрока «Трактора», которые мимо меня просто проехали и даже не попытались вступить со мной в потасовку. А он-то ехал самый последний!

Это говорит о том, что у человека, значит, есть характер, что он готов без раздумий постоять за своего партнёра, за команду. Вот таких ребят я уважаю! Таких вообще бы в принципе побольше. Конечно, красиво, когда у тебя шайбочка, ты ей владеешь, катаешься по свободному льду, нигде в борьбу не лезешь, а когда вот такие мужицкие характеры, вот за это можно сказать: «Респект!»

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Неправильно просто набрать игроков и сразу сказать новому тренеру: «Принеси нам Кубок»

— Давай к нынешнему сезону. Состав значительно обновился. Совсем новая вратарская бригада, много молодёжи. По тому, что сейчас видишь на сборах, какая реальная максимальная цель для вас в этом сезоне? На мой взгляд, Козлову надо дать время создать новый коллектив, заложить фундамент для будущих побед, а не гнаться за сиюминутным результатом.

— Ты знаешь, я давно играю в хоккей. Моё мнение – нельзя брать человека, кого бы то ни было, ставить главным тренером, давать ему год и говорить: «Вот мы тебе собрали хоккеистов, и давай, ты должен нам Кубок принести» или «Ты должен минимум в тройке быть по окончании регулярного чемпионата или по окончании плей-офф».

Так не делается, ну это я так считаю, потому что первый сезон в любом случае тренер набирается определённого опыта, смотрит на команду, смотрит кто какой человек, кто как проявляет себя в разных ситуациях — как на поле, так и в быту. Это очень важная составляющая, потому что все со своими характерами, все со своими «тараканами» в голове. Поэтому брать человека на год и требовать от него сразу результат — это неправильно, я так считаю. В любом случае нужно давать время.

Что касается нашего состава и возвращаясь к вопросу о задачах. Во-первых — это «Салават», главная республиканская команда! Есть виды спорта: футбол, волейбол, баскетбол и даже, по-моему, ручной мяч. Но хоккей здесь – спорт номер один и в каждом уголке Башкирии очень много болельщиков. Поэтому задачи у нас будут ставиться всегда самые высокие. А выполнение этих задач будет, конечно же, зависеть от нас.

— Не удивляет, что олимпийский чемпион Андрей Зубарев так пока и не нашел за лето работу, хотя рынок русских игроков весь вымели? Не самый плохой сезон у него был в Уфе.

— На самом деле, удивляет. Тебе больше могу сказать – я разговаривал с Андрюхой, интересовался что да как. Зубарев сейчас пока находится в режиме ожидания. У него есть предложения, но он мне говорит: «Я не хочу ехать туда, где сезон заканчивается в феврале». Понимаешь?

— То есть, это не вопрос про деньги, а вопрос про спортивную мотивацию?

— Да-да-да. Вопрос совсем не про деньги. Ну, то есть как? Я думаю, в любом случае есть какая-то финансовая составляющая, понятно, за три копейки не хочется играть. Но Андрюха хочет выступать в той команде, которая как минимум зайдёт в плей-офф и будет играть и биться за какие-то серьёзные места.

Андрей Зубарев Фото: Садыкова Светлана, photo.khl.ru

«То, что пишут про Хо-Сэнга, может не соответствовать действительности»

— В межсезонье состав «Салавата» пополнил интересный североамериканский легионер Джош Хо-Сэнг, про тяжёлый характер которого рассказывали разные истории. Он уже приехал в команду? Какое первое впечатление он произвёл на коллектив?

— Я его видел только сегодня, они позавчера же прилетели (6 августа. – Прим. «Чемпионата»). Так что ну какое впечатление? Нормальный парень – больше ничего не могу сказать. Я ещё не видел его на льду, в раздевалке, в каких-то бытовых ситуациях. Человека нужно сначала узнать, а для этого надо какое-то время. Поэтому что-то сказать про него сейчас, я думаю, будет не совсем правильно. А то, что пишут, какой он там был, вполне возможно, что это может не соответствовать действительности.

— Илья Ежов сказал, что Виктор Козлов – прекрасный человек. Ты с ним работаешь не первый год. Твоё мнение о новом главном тренере?

— Я тебе больше могу сказать – когда начинал играть в Тольятти, в локаутный сезон-2004/2005, они тогда все приехали: он, Зубрус, Саня Сёмин был тоже молодой. Как игрок Козлов – профессионал. Как тренер — то, что я вижу сейчас, у нас, конечно, изменился подход по сравнению с прошлым сезоном. Больше уделяет внимание каким-то мелочам, показывает нам видео, на тренировках другой подбор упражнений, нежели у Томи. А так дальше по сезону будет видно.

Понимаешь, когда ты помощник, у тебя нету такой ответственности. У тебя есть своя зона – отвечаешь за нападающих, или отвечаешь за большинство, или отвечаешь за защитников и игру в обороне. А когда ты главный тренер, на тебе висит вообще вся ответственность. И вот тут уже проявляются и человеческие качества, и профессиональные навыки. Поэтому посмотрим. А по поводу того, что сказал Илюха Ежов, я знаю, что это всё правда. Виктор Козлов – очень хороший человек, и сейчас в команде благодаря нему такая очень классная обстановка.

«Мы старались сделать так, чтобы Родион чувствовал, что он в команде, что он такая же боевая единица, как и мы все»

— Как команда пережила ситуацию с Родионом Амировым? Вы большие молодцы, что публично так оказывали поддержку своему молодому воспитаннику, выходящему на лидерские роли. Но ведь непублично наверняка были моменты, когда ком стоял в горле?

— Слушай, на самом деле, мы, ну, по крайней мере, я и ещё кто-то из пацанов, не общались, не разговаривали с Амиром так, как будто бы он больной. Мы, наоборот, его поддерживали, говорили: «Амир, ну ты чего, когда на лёд уже?». Я ему лично говорил: «Родион, давай на лёд выходи, где-нибудь с тобой в уголке «один в один» поделаем, я тебя «расколю».

То есть абсолютно все прекрасно понимали, что это непростая для него личная ситуация, но мы в коллективе старались сделать так, чтобы он чувствовал, что он в команде, что к нему не относятся как к какому-то там человеку, у которого болезнь. Что он один из нас, такая же боевая единица, как и мы все. Я думаю, это круто для молодого пацана, когда все ждут твоего возвращения на лёд. Считаю, что внутри это его тоже провоцирует не думать так сильно о своём недуге, а хотеть быстрее вернуться на площадку.

Родион Амиров Фото: Акимжанов Марат, photo.khl.ru

«С Егором Яковлевым планируем зимой провести благотворительный праздник для детей»

— Слава богу, что Родион идёт на поправку. Но я тут был 30 июля на «Арена Play Ботаника», где фондом Артемия Панарина и Антоном Королевым был организован замечательный праздник, в котором приняли участие наши хоккейные суперзвезды, фигуристы Сотникова и Трусова с Марком Кондратюком, селебритиз из шоу-бизнеса.

Тяжело было не расчувствоваться, когда ты видишь радость детей, которым боженька не дал здоровья, и их родителей от подписанной кепки Овечкиным или фото с Панариным. Мы все, от топ-хоккеистов до корреспондентов, старались сделать свою работу, каждый на своём участке, чтобы собрать денег на дорогую операцию Елисею и на другие добрые дела. Вроде получилось. Как ты сам относишься к благотворительности?

— Это самый сложный вопрос, что ты мне сегодня задал. То, что сделали Панара и Король, собрали всех пацанов – очень круто к этому отношусь. Именно к таким мероприятиям я очень классно отношусь, и здорово, что это вообще делается. Сам планирую для детей зимой провести подобное мероприятие. Не я один, а мы вместе с Егором Яковлевым хотим провести, потому что в прошлом году у нас не получилось. Но я знаю и другую сторону этой медали.

Григорий Панин Фото: Из личного архива Григория Панина

— Да, мы все знаем, как много мошенников крутится вокруг, и люди, даже состоятельные, у которых есть возможность помочь, опасаются, что их деньги пойдут не по адресу. У тебя есть понимание, что нам всем надо делать, как совместить хоккей и добрые дела, как правильно всё это позиционировать, чтобы люди шли в проверенные фонды, не стеснялись афишировать свою помощь, а если это медиаперсоны, то сами бы помогали продвигать эту повестку?

— Я могу только повторить, что сам только «за» такие мероприятия. Лично я всю эту движуху поддерживаю, буду стараться сам принимать в них участие и помогать с их организацией. Вполне возможно, буду агитировать заниматься этим своих друзей и знакомых. Знаешь, необязательно трубить о благих делах на всю округу, но если это масштабное мероприятие, то, конечно, ему нужно дать соответствующее масштабное освещение.

Если это возможно сделать лично, то, конечно, почему нет, если звёзды из спорта, шоу-бизнеса и других индустрий будут сами продвигать такой праздник?! Но если ты кому-то помогаешь как частное, а не публичное лицо, то совсем не обязательно на каждом углу рассказывать об этом: «А я вот туда-сюда…». Делаешь – делаешь, молодец.

Есть пример Вани Ткаченко, царствие ему небесное, он поступал именно так, надеюсь, он в лучшем мире, чем мы сейчас находимся. Он был и есть умница и красавчик, навсегда в наших сердцах… Побольше бы таких людей, на самом деле.