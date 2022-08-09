Серьёзная травма игрока СКА, подробности дела Федотова. Главное в хоккее за день

Один из фаворитов нового сезона КХЛ несёт потери, а Крылов и Назаров обменялись высказываниями.

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных событий 8 августа.

Травма Бардакова

Форвард СКА Захар Бардаков получил повреждение на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. В матче с «Авангардом» 21-летний россиянин в одном из эпизодов получил клюшкой в шею. Травму форварду нанёс нападающий «Авангарда» Фёдор Малыхин.

Бардаков стал уже вторым хоккеистом СКА, который получил повреждение на этом турнире. Ранее форвард СКА Матвей Мичков, выступающий в Сочи за сборную России U25, травмировался после силового приёма Алексея Емелина. 17-летний хоккеист не смог продолжить игру. Сообщалось, что у него травма колена. Нападающий теперь пропустит не менее двух недель.

Иван Федотов очно примет участие в заседании суда по делу о призыве на военную службу

Голкипер сборной России Иван Федотов будет очно принимать участие в заседании суда по делу о призыве на воинскую службу. Об этом рассказал адвокат спортсмена Алексей Пономарёв. Суд будет проходить в Ленинградской области.

25-летний российский голкипер в мае подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В начале июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от прохождения службы в армии. Затем он был отправлен в Архангельскую область для прохождения военной службы. С тех пор официальной информации о дальнейшей судьбе Федотова было совсем мало.

Трансфер «Нефтехимика»

Пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика» сообщила о подписании контракта со словацким нападающим Самуэлем Бучеком.

Отмечается, что соглашение между клубом и 23-летним форвардом заключено сроком на один год.

Бучек в прошедшем сезоне в составе клуба «Нитра» выиграл чемпионат Словакии, став лучшим снайпером и бомбардиром как регулярного чемпионата, так и плей-офф. В общей сложности в 69 матчах в активе нападающего 87 (53+34) очков при показателе полезности «+27». По итогу сезона Бучек был признан самым ценным игроком чемпионата Словакии.

Возвращение Крейчи в «Бостон»

Официальный сайт «Бостон Брюинз» объявил о возвращении в клуб чешского нападающего Давида Крейчи.

Отмечается, что соглашение с 36-летним игроком заключено сроком на один год, по нему он заработает $ 1 млн, а также ещё $ 2 млн Крейчи может заработать в случае выполнения дополнительных пунктов.

Напомним, в прошедшем сезоне чех провёл за «Оломоуц» 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 46 очков: забросил 20 шайб и отдал 26 результативных передач. В плей-офф на его счету 5 (3+2) очков в пяти встречах.

Давид Крейчи Фото: nhl.com

Крейчи выступал за «Бостон» с 2006 по 2021 год. В общей сложности на его счету 962 матча за карьеру в НХЛ, в которых он забил 215 голов и отдал 515 передач. В 156 играх плей-офф за карьеру в «Брюинз» Крейчи забросил 42 шайбы и отдал 82 результативных передачи.

Обмен «любезностями» между Крыловым и Назаровым

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился мнением о драках, которые произошли по ходу матча с ХК «Сочи» (6:4) в рамках турнира Sochi Hockey Open.

«Мне кажется, главное, чтобы не было грязи. Хоккей – контактный вид спорта, и драки неотъемлемая часть этого вида спорта. Когда, конечно, есть преимущество, есть специально подготовленные люди, которые выходят выбивать – это одно. А здесь всё было честно: предложили – мы приняли этот вызов, подрались. Мне кажется, надо спасибо сказать Назарову, потому что он невольно поучаствовал в тимбилдинге. Команда сплотилась и в следующем матче показала хорошую игру».

Почти тут же последовал ответ от Андрея Назарова.

«Прочитал выступление председателя совета директоров «Авангарда» Александра Крылова, посвящённое мне. Обращаюсь ко всем руководителям клубов КХЛ: прилетайте в Сочи на ускоренные курсы тимбилдинга. Деньги за обучение можете переводить мне на карту по номеру мобильного телефона. Сразу предупреждаю: мои услуги стоят дорого, но результат налицо. Я не Кашпировский, воду заряжать не умею».