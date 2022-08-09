«Бостон» вернул в клуб двух легенд. Этот сезон — их последний шанс на чемпионство

За последние 15 лет «Бостон» пропустил плей-офф лишь дважды. Почти всё это время «мишки» воспринимаются одними из фаворитов лиги. Благодаря удачным обменам и попаданиям на драфте какое-то время смена поколений проходила безболезненно. Команда успешно переживала даже расставания с Кесселом и Сегином, хотя компенсация за второго могла быть и получше.

Но теперь «Бостон» оказался в одной компании с «Вашингтоном» и «Питтсбургом»: все эти команды считаются слишком старыми, и через год-два их должна поглотить пучина неизбежной перестройки. Однако клубы Овечкина и Кросби понимают, что из своих лидеров надо выжимать всё, пока они зажигают на льду, и в перестройку не спешат.

«Брюинз» этим тоже заниматься не хотят. Клуб держал болельщиков в напряжении примерно месяц, так как судьба ставшего свободным агентом Патриса Бержерона оставалась неясной. Хоккеист дал понять, что в другой клуб НХЛ он не отправится, но пятикратный обладатель «Селке» мог просто завершить карьеру, оставив клуб без первого центра. Вчера эта ситуация разрешилась.

Патрис Бержерон и Кубок Стэнли Фото: Barry Chin/Getty Images

Бержерон продлил контракт с «Бостоном» на год. Кроме того, из недолгой европейской командировки в Америку вернулся Давид Крейчи — этот ход тоже давно ожидался, но официально был подтверждён лишь недавно. Дуэт центров из чемпионской команды-2011 снова воссоединился, чтобы вести «мишек» к потенциально последнему шансу бороться за титул.

Если вы уже забыли, каким был первый раунд этого плей-офф, напомним: «Бостон» вылетел от «Каролины» в семи матчах. «Мишки» не были хуже соперника по всем показателям, кроме побед. Суммарный разрыв по xG за всю семиматчевую серию — 0,18, то есть на уровне статпогрешности. Явно подвёл «Бостон» только Линус Улльмарк: он провалил две первые игры, пропустив лёгкие голы. С Джереми Свейманом «Брюинз» выиграли три матча из пяти, но этого было уже мало для прохода дальше.

А дальше, вполне возможно, руководство «Бостона» проворачивало в голове альтернативную историю: если бы не мелкие нюансы, «мишки» могли пройти во второй раунд, там их ждали защитные «Рейнджерс», которых мегазащитный «Бостон» тоже мог обыграть. Было решено, что лишний элемент пазла — это Брюс Кэссиди, который был уволен с поста главного тренера.

Этот шаг вызвал бурю протеста у болельщиков. Больше всего досталось менеджменту — генменеджеру Дону Суини и президенту клуба Кэму Нили. Легенду «Бостона» и звезду комедий многие обвиняют в том, что он потворствует своему бывшему одноклубнику по «Брюинз», который за эти годы принял очень много спорных решений.

Дон Суини (слева) и Кэм Нили Фото: nhl.com

Как известно, Суини начал свою каденцию с легендарного драфта-2015, который был нашпигован звёздами. Из трёх пиков первого раунда, что были у «Бостона», клуб выловил лишь одного игрока уровня топ-6 (Дебраска), которого уже года три куда-то постоянно хотели менять. До сих пор фанбаза «Брюинз» икает от упоминания того провала, но после него были и другие неудачи — неудачные последующие драфты, плохие контракты типа Дэвида Бэкеса или Чарли Койла и прочие мелочи.

Кроме того, «Бостон» довольно щедро раздавал драфт-пики и проспектов. Самым болезненным таким обменом стал переход Рика Нэша в 2018-м, который почти никак не помог команде в плей-офф, но стоил клубу пика первого раунда и Райана Линдгрена. Все эти факторы привели к тому, что у «Брюинз» крайне хлипкий пул молодых игроков (февральский материал The Athletic поставил его на 27-е место в лиге). Из игроков на контрактах новичков в основу проецируется разве что Свейман.

Однако сейчас на бумаге «Бостон» выглядит неплохо. В прошлом году отъезд Крейчи фактически создал дыру на месте второго центра. Заполнить её пытались упомянутый выше Койл, который за это получал в основном критику, а в плей-офф это место занял Эрик Хаула — типичный центр третьего звена. Теперь у «Бостона» снова есть полноценная топ-6, где можно без страха переводить Пастрняка в звено к соотечественнику, а к сыгранным Маршану и Бержерону поднять почти кого угодно.

Давид Крейчи в сборной Чехии Фото: Jari Pestelacci/Getty Images

Ну а оборона не страдала и без Крейчи: «Бостон» — единственный клуб НХЛ, который в прошлом году допускал менее двух ожидаемых голов в среднем за игру. Контракт лидера обороны Чарли Макэвоя недавно признали одним из лучших в НХЛ, а помогают ему крутой домосед Карло, недавно выменянный из «Анахайма» Линдхольм и россыпь защитников для третьей пары.

Однако есть и но. Кроме того, что это немолодая команда, настораживает смена тренера. Кэссиди объективно выжимал из клуба почти всё, что мог, но его сделали крайним и назначили Джима Монтгомери. В «Далласе» Джим стал известным потому, что ушёл в отставку из-за алкоголизма — а если говорить про выступления на льду, то в плей-офф 2019-го «Даллас» вёл в серии с будущими чемпионами 3-2 и проиграл лишь в овертайме седьмой игры. Правда, те «Старз» запомнились всем на редкость унылой игрой от обороны — для современной НХЛ уже редкий стиль.

Кроме того, нынешние сделки Бержерона и Крейчи подписаны фактически в кредит следующего сезона. Суммарно их годовые контракты занимают лишь $ 3,5 млн под потолком — но игроки 35+ имеют право на бонусы за успешное выступление. Они у суперпарочки максимально составляют $ 4,5 млн, причём выбить их очень легко: тому же Бержерону для активации премии надо сыграть лишь 10 матчей в сезоне.

Это произошло из-за известных проблем «Бостона» с потолком (ещё одна претензия фанатов к Суини). В прошлом году клуб забил платёжку контрактами середняков типа Фолиньо, Носека или Форборта, и сейчас возвращение легенд пришлось поддерживать костылями. Бонусы наверняка пробьют потолок и уйдут в платёжку на следующий год — несколько лет назад контракт Джерома Игинлы со схожими условиями привёл к локальной потолковой катастрофе, расставанию с несколькими важными игроками и пропуску двух плей-офф.

Брэд Маршан Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Впрочем, на старте сезона проблем с вписыванием в лимит не будет — начало регулярки пропустят Маршан, Макэвой и защитник Грызлик. Зато это создаст игровые проблемы: сложно представить, как «Мишки» начнут сезон без своих лидеров. Хотя в октябре нельзя гарантировать плей-офф, неудачная игра осенью может оставить любой клуб без матчей на вылет. Статистика показывает: почти 80% клубов, которые к концу ноября идут в зоне плей-офф, оказываются там и в конце регулярки.

Что будет, если план не сработает? Тогда у клуба впереди как минимум одно очень серьёзное решение — думать, что делать с Давидом Пастрняком, контракт которого истекает через год. Вряд ли Паста захочет провести лучшие годы карьеры в команде, которая будет долго и мучительно сливать. Если к дедлайну переходов команда будет телепаться вне зоны плей-офф, то тогда обмен кажется почти неизбежным. Такой шаг радикально изменит всю будущую историю клуба.

Однако пока в Бостоне об этом не думают — чемпионский парад там вряд ли планируют, но показать хоккейному миру свой «Последний танец» по-джордановски точно хотят.

Ориентировочный состав «Бостона» в сезоне-2022/2023 (без учёта травмированных)



Маршан — Бержерон — Дебраск

Холл — Крейчи — Пастрняк

Заха — Койл — Смит

Фредерик — Носек — Фолиньо



Макэвой — Линдхольм

Карло — Грызлик

Райлли — Клифтон



Свейман (Улльмарк).