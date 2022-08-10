«Мы просто стараемся бросать каждую шайбу». Чехи замучили словацкого вратаря на старте МЧМ

В канадском Эдмонтоне тремя матчами стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею. Турнир пытались провести, как и обычно, в конце декабря – начале января. Однако в тот момент стремительное распространение омикрона заставило организаторов сначала отменить несколько матчей, а затем экстренно завершить всё первенство.

Нетипичные сроки проведения МЧМ спровоцировали волну отказов от участия среди игроков. Главные звёзды поколения решили не рисковать собственным здоровьем и сосредоточились на подготовке к новому клубному сезону.

Пожалуй, с наиболее острыми кадровыми проблемами столкнулись сборные Чехии и Словакии. К чехам не присоединились вратари Ник Малик и Якуб Малек, а словаки остались без Юрая Слафковски и Шимона Немеца. В феврале они помогли национальной команде своей страны завоевать бронзовые медали Олимпийских игр в Пекине, а в июле оккупировали две верхние строчки драфта НХЛ.

Именно сборные Чехии и Словакии очным поединком открывали чемпионат. Несмотря на сложности с составом, им удалось показать потрясающий хоккей. Словаки начали встречу так, словно у них и не было продолжительного летнего перерыва: в течение шести стартовых минут подопечные Ивана Фенеша забросили дважды. Но слишком рано забыли, что в молодёжном хоккее такой отрыв ничего не гарантирует.

Во втором периоде чехи сполна реабилитировались. Команда Карела Млейнека взвинтила темп и порой минутами не выпускала соперника из его зоны. В результате Чехия нанесла 25 бросков за игровой отрезок, и три из них достигли цели.

Перед третьей двадцатиминуткой роль догоняющих на себя примерили уже словаки. Но чехи уверенно отбивали любые нападки противников, а ближе к середине периода увеличили отрыв – 4:2. Впрочем, такое преимущество оказалось непосильной ношей и для них. Чехи потеряли нити игры за три смены, в которых допустили по одному удалению. Словаки в итоге реализовали два из них – ровно столько, сколько было необходимо, чтобы сравнять счёт.

Развязка встречи наступила внезапно. За две минуты до сирены Габриэль Штурц будто бы заворожил словаков своим катанием и почти беспрепятственно прошёл от средней зоны до их ворот, откуда забросил победную шайбу. 5:4 – Чехия побеждает, несмотря на феноменальную игру словацкого голкипера Шимона Латкоци, который сделал 47 сейвов.

Шимон Латкоци Фото: iihf.com

«Мы были сфокусированы на игре. Ключ к победе – то, как мы катались. Когда мы хорошо двигаемся, мы получаем возможности забить, не так ли? А ещё мы просто стараемся бросать каждую шайбу и окружать их вратаря на пятачке», – раскрыл тактические секреты победителей Ян Мышак, автор одного из голов.

Два других матча дня получились гораздо менее интригующими. Финны не заметили сопротивления со стороны латвийцев, которые заменили на турнире отстранённую сборную России. Представители Страны тысячи озёр спокойно контролировали ход игры и стабильно забивали по два гола в каждом периоде.

Особый вклад в победу внёс Йоаким Кемелль, которому только в конце апреля исполнилось 18 лет. Нападающий оформил дубль и дважды ассистировал партнёрам. Вероятно, единственный негативный момент для сборной Суоми в этой игре – неудавшаяся попытка сохранить собственные ворота в неприкосновенности.

Сборная Финляндии начала МЧМ-2022 с уверенной победы Фото: iihf.com

Сборная США не испытала существенных трудностей в борьбе с командой Германии. Заметную роль в успехе американцев сыграл четвёртый номер драфта-2021 и один из трёх братьев Хьюз – Люк. Форвард записал в свой актив гол и передачу. Одним взятием ворот отметился Логан Кули – третий номер последнего драфта. Ассистентский дубль в активе Саши Пастухова – 19-летнего проспекта «Анахайма» с русскими корнями.

На второй игровой день МЧМ запланировано три матча. В 21:00 по московскому времени начнут выяснять отношения шведы и швейцарцы. Ночью канадцы проэкзаменуют латвийцев, а рано утром сборная Германии встретится с австрийцами.