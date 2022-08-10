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Джейкоб Труба стал 28-м капитаном в истории «Рейнджерс», какие были альтернативы, почему им не стал Артемий Панарин

«Рейнджерс» удивили сенсационным решением. Панарина несправедливо прокатили?
Сергей Емельянов
Джейкоб Труба стал 28-м капитаном «Рейнджерс»
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Спустя четыре года самый богатый клуб НХЛ определился с новым капитаном. Им неожиданно, но лишь на первый взгляд, стал Джейкоб Труба.

26 февраля 2018 года «Нью-Йорк Рейнджерс» провернул один из своих самых масштабных обменов последнего времени, согласовав большой трейд с «Тампа-Бэй Лайтнинг». В стан «молний» отправились лидеры «синерубашечников» — защитник Райан Макдона и нападающий Джей Ти Миллер, тогда как в обратном направлении проследовали нападающий Владислав Наместников, защитник Либор Гайек и форвард Бретт Хауден. Кроме этого, «Лайтнинг» отдали в «Рейнджерс» выбор в первом раунде-2018 и условный выбор в первом раунде драфта-2019.

Как показала дальнейшая практика, тот обмен не принёс «рейнджерам» никакой ощутимой пользы. Двое из троих полученных игроков (Наместников и Хауден) уже давно покинули Бродвей, Гайек застрял в ближайшем резерве, а выбор в первом раунде драфта-2018 «Рейнджерс» потратили на шведского таланта Нильса Лундквиста, который пока не смог зарекомендовать себя в качестве готового игрока НХЛ. И не факт, что в обозримом будущем сможет это сделать в стане «Рейнджерс», так как защита команды Жерара Галлана укомплектована в полном объёме.

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Но тот обмен в первую очередь был нужен «рейнджерам», чтобы избавиться от контрактов Миллера и Макдоны. Оба хоккеиста были настоящими лидерами «Рейнджерс», но, как вы помните, четыре года назад американская команда взяла курс на полную перестройку, в рамках которой была осуществлена целая серия обменов ветеранов. В частности, клуб покинул и его капитан – защитник Макдона.

Райан Макдона

Райан Макдона

Фото: nhl.com

«Мы с женой любили каждую секунду нашей жизни в Нью-Йорке. Здесь в 2016 году у нас родилась дочь Фэлан, поэтому город останется огромной частью нашей семейной истории. К сожалению, пришло время прощаться. Я знаю, этот обмен открывает большие возможности передо мной, но мне всё равно очень грустно покидать вас.

Я никогда не забуду, что чувствуешь, когда стоишь в раздевалке «Мэдисон Сквер Гарден» перед разминкой и снимаешь с вешалки свой синий свитер… Носить его для меня было честью. Я играл на самой известной арене в мире. Перед лучшими в мире болельщиками. В лучшем городе мира. И все эти слова — правда», — написал символ «Рейнджерс» в своём прощальном письме.

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Автор заброшенной шайбы в овертайме пятого матча полуфинала Восточной конференции 2015 года с «Вашингтон Кэпиталз» (2:1) покидал Нью-Йорк с очень тяжёлым сердцем, но спустя четыре года Райан вряд ли жалеет о том решении руководства «Рейнджерс». За время, проведённое в «Тампе», Макдона выиграл два Кубка Стэнли и ещё однажды добрался до решающей стадии турнира. В «Лайтнинг» он превратился в одного из лучших защитников лиги, построив невероятно успешную карьеру.

В это межсезонье американский хоккеист стал жертвой потолка зарплат – руководство «молний» обменяло Райана в «Нэшвилл», который в ближайшие годы не выглядит претендентом на завоевание Кубков Стэнли, но, учитывая все свои предыдущие победы, Макдона может уже совершенно спокойно доигрывать карьеру в НХЛ. Она у него и так получилась потрясающей.

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Что касается «Рейнджерс», то с февраля 2018 года команда выступала в лиге без капитана. Вернее, в первые несколько сезонов после ухода Райана неформальный капитан у «синерубашечников» всё-таки был. Им являлся легендарный шведский голкипер Хенрик Лундквист. Вне всяких сомнений, если бы хоккейные правила позволяли вратарю быть капитаном, то именно Король Хенрик носил бы свитер с нашивкой «C». Но поскольку свод правил такой возможности вратарям не предоставляет, то официального капитана у «Рейнджерс» и не было.

Каждый год американские журналисты задавали руководству команды, когда будет назначен новый капитан. Но в стане «синерубашечников» тянули с этим решением. И вот наконец этот выбор был сделан. Накануне «Рейнджерс» объявили о том, что 28-м капитаном в истории клуба стал 28-летний защитник Джейкоб Труба. В последнем сезоне Джейкоб являлся альтернативным капитаном команды наряду с тремя нападающими – Крисом Крайдером, Микой Зибанеджадом и Артемием Панариным. Казалось, именно между ними и будет сделан выбор капитана, но в «Рейнджерс» посчитали иначе.

«Джейкоб, Джейкоб! Поздравляю, дружище. Рад за тебя. Но всё ещё думаю, что я лучший выбор», – со смехом отреагировал на назначение Трубы российский нападающий «Рейнджерс».

В этих словах Панарина есть исключительно добрый юмор, потому что сам 30-летний нападающий ранее неоднократно очень подробным образом объяснял, почему является плохим кандидатом на капитанскую должность.

«Правда ли, что хотят сделать капитаном «Рейнджерс»? Не знаю, откуда ветер дует. У нас ничего такого не происходит. Я не в курсе. Наверняка кто-то об этом думает. У нас в «Рейнджерс» нет капитана, и он нам нужен. Но в раздевалке об этом разговоров не ведётся.

Как выбирается капитан? Честно — не знаю. Но не голосованием. А в прошлом году у нас не было капитана. Только четыре ассистента. Думаю, решение принимают на уровне тренера и генменеджера.

Есть гораздо более достойные кандидаты на эту должность. Хотел бы я? Скорее даже нет, честно говоря. Это не просто наклеить букву. И ходить, фотографироваться с этой майкой. Это много черновой работы в раздевалке.

Это не просто хорошо играть в хоккей. А между периодами тратить дополнительную энергию на то, чтобы вдохновлять, мотивировать: «Давайте, ребята, поработаем над этим!». Давать кучу интервью, быть лицом клуба. Много работы за пределами хоккейной площадки.

А я вроде бы нормально в хоккей играю. Да и то с переменным успехом. Я просто боюсь, что не буду эффективным капитаном. У меня даже английского нет. Кого я там замотивирую?! Я могу только игрой повлиять. Но ко мне и безо всяких букв прислушаются», — говорил Панарин в прямом эфире канала «Хоккей в курсе» в социальных сетях.

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Слова Панарина, который до сих пор даёт пресс-конференции в НХЛ на русском языке, абсолютно справедливы. Поэтому вряд ли кто в руководстве «Рейнджерс» всерьёз рассматривал россиянина на роль капитана. Однако почему итоговый выбор был сделан в пользу Трубы, а не того же Крайдера или Зибанеджада?

Вся энхаэловская карьера 31-летнего Крайдера связана исключительно с «Рейнджерс». Наряду с Зибанеджадом он стал одним из двух лидеров «синерубашечников» доперестроечной эпохи, кто пережил революцию в клубе и по сей день сохранил своё место в команде. Крис выступает за американский клуб с 2011 года, и его контракт рассчитан вплоть до окончания сезона-2026/2027. Если не произойдёт никакого форс-мажора, то, скорее всего, Крайдер и завершит свою карьеру в составе «Рейнджерс».

Крис Крайдер

Крис Крайдер

Фото: nhl.com/rangers

Ожидалось, что именно Крайдс и станет новым капитаном, но выбор оказался сенсационным. Уроженец Рочестера Труба пополнил состав «Рейнджерс» в 2019 году и в первые два сезона был одним из самых критикуемых игроков команды. Получающий $ 8 млн в сезон хоккеист моментально проиграл конкуренцию за место атакующего защитника в первой бригаде большинства сначала Тони Деанджело, а затем и Адаму Фоксу, а у своих ворот Труба и близко не отрабатывал выданные ему деньги.

В действиях Джейкоба наступил радикальный перелом в лучшую сторону, когда прошлым летом Жерар Галлан сменил Дэвида Куинна на посту главного тренера. Предпочитающий старый-добрый олдскульный хоккей Галлан развязал Трубе руки в плане силовой игры, и Джейкоб своими жесточайшими силовыми приёмами начал заводить команду на подвиги. Труба окончательно смирился с тем, что атакующим защитником в этой команде ему уже не быть, и превратился в настоящего энфорсера.

В системе Галлана от времён постоянно привозящего атаки на свои ворота Трубы не осталось и следа. В регулярном чемпионате Джейкоб продемонстрировал второй показатель полезности в команде – «+25» (в дебютном сезоне за «Рейнджерс» у него было «-12»), а в плей-офф отметился тем самым силовым приёмом против Сидни Кросби, о легитимности которого споры по ту сторону океана не утихли до сих пор.

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О лидерских качествах Джейкоба за последний год также уже было сказано достаточно слов. Именно Труба впервые сделал публичным лозунг, под которым «Рейнджерс» выступали в минувшем плей-офф: «Никто не сдаётся в Нью-Йорке». Именно Труба являлся настоящим вожаком «Рейнджерс» в розыгрыше Кубка Стэнли. И под словом «вожак» надо понимать вовсе не того человека, который лучше всех играет в хоккей, забрасывает больше всех шайб или отдаёт больше всех голевых передач. Капитаном команды назначают совсем не за эти качества. Именно об этом и говорил Панарин, когда объяснял, почему капитаном должен стать не он. Поэтому выбор Трубы может считаться сенсационным только лишь на первый взгляд.

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«Дорогие болельщики «Рейнджерс», для меня большая честь и привилегия быть названным следующим капитаном «Нью-Йорк Рейнджерс».

После того как мне об этом сообщили, первая вещь, которую я сделал, это посмотрел на то, кто был капитаном до меня. Марк Мессье, Брайан Литч, Яромир Ягр, Крис Друри – это игроки, за которыми я наблюдал в детстве, мечтая однажды оказаться на их месте.

Как только я стал «рейнджером», то сразу начал больше узнавать об истории организации. Я начал понимать, что буду всё чаще и чаще видеть свитера с одними и теми же фамилиями – Хауэлл, Батгейт, Хэдфилд, Эспозито. Все эти игроки оказали длительное влияние на НХЛ и стали настоящими легендами «Рейнджерс».

В тренировочном центре мне бросаются в глаза две майки, которые висят на стенах. Это майка Фила Эспозито середины 70-х годов и майка Марка Мессье 1994 года. На обеих футболках спереди вышита буква «С». Вид этих футболок подтверждает тот факт, что далеко не каждый игрок удостаивается такой чести, не говоря уже о том, чтобы быть капитаном команды «Оригинальной шестёрки».

Разделить эту честь с игроками, которые раньше были капитанами «Рейнджерс», — нечто особенное для меня. Я не отношусь к этому легкомысленно. Я уже говорил, что мне требуется некоторое время, чтобы приспособиться к новой роли. После перехода в новую команду, переезда в новый город прошла значительная часть моего дебютного сезона, прежде чем я почувствовал себя здесь как дома. Теперь это мой дом.

Почувствовать вкус хоккея плей-офф в прошлом сезоне на «Мэдисон Сквер Гарден» было потрясающе. Вы, ребята, принесли с собой энергию на трибуны, которую мы чувствовали по всему городу. Мы все наслаждались гонкой за Кубком Стэнли, а теперь я с нетерпением жду нового сезона. Я чувствую, что мы находимся на правильном пути, и мне не терпится увидеть, что ждёт нашу команду впереди.

Я знаю, что готов к этому. На нашем пути будут трудности, мы столкнёмся с проблемами, но я отдам всё, что у меня есть. Наша цель – привезти в Нью-Йорк Кубок Стэнли. И хотя не могу обещать, что мы это наверняка сделаем, я могу обещать, что отдам ради этого своё сердце.

Спасибо вам, болельщики «Рейнджерс», за вашу постоянную и неизменную поддержку. Я не могу дождаться, когда увижу вас всех в Саду в этом году. Это ваш капитан, Джейкоб Труба», — написал американский защитник в обращении к фанатам команды после главного назначения в его карьере.

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