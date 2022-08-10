За лето уровень вратарей КХЛ рухнул. Но это может стать для лиги преимуществом

Первые туры нового сезона РПЛ начались с мощной результативности. Так много российские клубы не забивали даже в сытую эпоху начала 2010-х, когда Премьер-Лига ломилась от топовых иностранцев. Наш чемпионат обмелел ещё до февральских событий, но при этом рекорды пошли именно сейчас.

Называется несколько причин: увеличение числа пенальти из-за введения VAR, приход тренеров с агрессивной игровой философией. Но, кажется, один из важнейших факторов — отъезд легионеров-защитников. Хороший ЦЗ с русским паспортом — краснокнижная позиция, и во времена более слабого лимита эти позиции в футболе обычно заполняли легионеры. Сейчас топ-клубы договариваются о новых трансферах, но на адаптацию и введение новичков в состав уйдёт время.

А вот в КХЛ в межсезонье самой проблемной позицией вдруг стала вратарская. Наша школа подготовки в последние годы стала лучшей в мире, легко может обеспечить две сборные качественной тройкой голкиперов, но она работает на экспорт. Некоторые говорят, что русский вратарь в НХЛ просто стал модой, но почти все хоккейные нации сейчас страдают от низкого качества киперов. Пожалуй, разве что американцы находятся на одном уровне с Россией, даже у финнов в последнее время спад.

Да, летом из НХЛ вернулись Илья Коновалов, Амир Мифтахов и Алексей Мельничук, но они не могут заполнить все вакансии, которые образовались в КХЛ в это межсезонье. Наши клубы в последнее время предпочитали финских киперов, будущий олимпийский чемпион Сятери легко мог приехать в средненькую «Сибирь», в отличие от нашего кипера такого же уровня. Теперь, однако, политика захлопывает перед финнами дверь в Россию.

Харри Сятери Фото: Труфанова Виктория, photo.khl.ru

По селекции некоторых топ-клубов видно, как всё поменялось за два года. «Авангард» пригласил на роль второго номера Станислава Галимова, «Трактор» заплатил клубу ВХЛ за переход Ильи Проскурякова, который тоже видится бэкапом. Летом 2020-го эти вратари составили дуэт в рижском «Динамо», которое комплектовалось в последний момент и в итоге стало худшим клубом КХЛ. Теперь они будут играть за топ-команды.



Могли бы помочь североамериканцы — на них дома всем более-менее плевать, и мы увидели готовность ехать в Россию неплохих игроков типа Хо-Сэнга и Хмелевски. Однако хорошие местные вратари на другой континент едут редко: зимой американцам даже пришлось брать на Олимпиаду вратаря из ECHL. Времена, когда в Суперлиге царили Брэтуэйт, Фаунтин и Ко, давно прошли, сейчас в российских клубах КХЛ остался лишь Эдди Паскуале.

Европейские лиги свою селекцию закончили, на рынке почти нет людей. В НХЛ статус неограниченно свободных агентов получили 17 голкиперов, но бóльшая часть из них провела сезон в ECHL и уровень нашей лиги не потянет. «Старички» типа Шнайдера или Хэммонда уже свои деньги заработали и вряд ли отправятся в рискованное путешествие.



Реальных вариантов лишь два. Первый — это Адам Гуска, в прошлом году неплохо игравший за фарм-клуб «Рейнджерс». Он вызывался на последний ЧМ, где стал основным вратарём, выиграв конкуренцию у новичка «Спартака» и основного вратаря словаков в Пекине-2022 Патрика Рыбара. Тем не менее квалификационное предложение от клуба он не получил — в АХЛ надо поднимать новых молодых талантов, а уровень НХЛ Гуска не тянет. Учитывая, что словаки вполне охотно едут в Россию в этом году, Адам выглядит реалистичным вариантом.

Адам Гуска Фото: Jari Pestelacci/Eurasia Sport Images/Getty Images

Второй — Гаррет Спаркс. Этот голкипер несколько лет назад казался надеждой и будущим «Торонто», но так и не смог закрепиться хотя бы в роли полноценного бэкапа, курсируя между основой и АХЛ. В Америке он запомнился многим резкими интервью, а однажды даже получил дисквалификацию за то, что назвал «девчонкой» человека, оскорблявшего инвалида в интернете. Несмотря на всё это, Гаррет держал как минимум средний по АХЛ уровень.



Но это лишь два вратаря, а вакансий в лиге достаточно. Возможно, в Россию на правах аренды приедет кто-то из голкиперов, пока находящихся в АХЛ, однако это все равно не поднимет средний уровень вратарского корпуса до показателей прошлого года. Всё это должно стать головной болью для менеджмента, но вот болельщикам должно быть весело.



Лига пытается поднять результативность, меняя правила, однако обычно это мало к чему приводит. Всё равно большинство тренеров лиги заточены играть от обороны, даже те, кто обещает «советский» или «современный» хоккей. А вот если у тебя будет необстрелянный молодой кипер или уже почти списанный ветеран, то в окопах не отсидишься. Неизвестно, сможет ли он тащить весь матч, и надо будет стараться забить больше соперника, а не пропустить меньше его.

Шайба в воротах «Авангарда» Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Пять лет назад, когда КХЛ била антирекорды результативности и зрелищности, сразу 35 вратарей перемахнули за отметку в 92% сейвов. Для сравнения: в НХЛ в этом сезоне этот барьер преодолели лишь шестеро, и это с бо́льшим количеством команд. Частично это говорит и о том, что сам уровень киперов в лиге упал — но для нейтральных зрителей это минусом не стало. НХЛ вышла на атакующие показатели, которых в лиге не видели давно, и телерейтинги этого сезона выросли.

Мы много слышали о стратегии по работе с зумерами, особых указаниях по ведению соцсетей игроков — но лигу, где нет интриги и мало забивают, никакие стратегии не спасут. И если в КХЛ не едут звёзды, не появляются новые тренерские фигуры, предпочитающие играть в атаку, то пусть результативность увеличивается хотя бы от противного.