«Вы видите, что происходит». Все подробности дела Воробьёва, которому грозит 12 лет тюрьмы

В СМИ появилась информация, что нападающий СКА признал вину в даче взятки, но Роман Ротенберг назвал её фейком.

В Финляндии ответили вратарю Волкову, он заявил, что его заставили заклеить флаг на шлеме

В Финляндии ответили российскому вратарю Константину Волкову, который рассказал, что во время выступления за «Эссят» в прошлом сезоне его заставили заклеить российский флаг на шлеме.

«Я не комментирую подобные вещи. Пусть говорит то, что хочет. Предыдущий сезон уже закончился. Контракты игроков, которые выступали за нашу команду в прошлом сезоне, истекли. Я не буду говорить о прошлом. Давайте обсуждать нынешний сезон и думать о нём. Те, кто ушёл, уже ушли. Всё», — сказал президент финского клуба «Эссят» Микаэль Лехтинен.

«Подобные инструкции от нас не поступали. По крайней мере, я точно ничего такого не делал. Мы не отправляли подобные инструкции. Не знаю, как насчёт остальных сотрудников», — заявил директор по соревнованиям финской лиги Арто Ярвеля в интервью Iltalehti.

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Теэму Хартикайнен воссоединился с Линусом Умарком

Бывший форвард «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен продолжит карьеру в Швейцарии. Местный клуб «Женева-Серветт» объявил о подписании контракта с финским игроком.

В минувшем сезоне Хартикайнен провёл 41 матч, забросил 13 шайб и сделал 11 голевых передач при показателе полезности «-2». Во время розыгрыша Кубка Гагарина – 2022 нападающий вместе с другими финскими легионерами покинул «Салават Юлаев» и досрочно расторг соглашение Хартикайнен выступал за «Салават» с сезона-2013/2014. Ранее он также играл в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз».

Примечательно, что в швейцарском клубе Хартикайнен воссоединится с форвардом Линусом Умарком. Они на протяжении пяти сезонов вместе выступали за «Салават Юлаев».

Подробности по делу Михаила Воробьёва, который обвиняется в даче взятки

В Уфе состоялось заседание суда по делу нападающего СКА Михаила Воробьёва о даче взятки. Ряд СМИ сообщил, что на сегодняшнем заседании по делу Воробьёва форвард признал свою вину. Однако главный тренер СКА Роман Ротенберг позже назвал эту информацию фейком.

«Воробьёв признался, что купил военный билет? Надо проверять источники. Это вышло в телеграм-канале «Мутко против», это не официальный источник. Ещё даже не было суда, давайте дождёмся официальной информации. Это фейки. Сейчас идёт информационная война по всем фронтам, пропаганда, вы видите, что происходит. Не ведёмся на фейки, давайте дождёмся официальной информации. Миша улетал, возвращается утром, завтра будет с командой, всё у нас хорошо.

Мы своих не бросаем, максимально поддерживаем. Мы с Мишей на связи, сегодня общались, постоянно разговариваем. В моём понимании, он не сделал ничего такого. Это наш игрок, центральный нападающий, играет в России, играет за сборную России. Помните, на МЧМ он в своё время отдал 10 голевых передач Кириллу Капризову. Это наши бриллианты, наши всё. Будем максимально поддерживать и работать вместе с юристами», — заявил Ротенберг.

Заседание по делу Воробьёва было отложено на 22 августа, поскольку в суд не явился свидетель. Отметим, что Воробьёв в данный момент находится под подпиской о невыезде.

Воробьёв обвиняется по ст. 291 ч. 4 УК РФ, которая предусматривает наказание штрафом в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового.

Дмитрий Яшкин ответил на резкие высказывания Доминика Гашека

Нападающий СКА и сборной Чехии Дмитрий Яшкин ответил на критику легендарного голкипера Доминика Гашека, который резко негативно встретил решение форварда подписать контракт в КХЛ. Гашек заявил, что чешским хоккеистам необходимо запретить играть в России на законодательном уровне.

«У каждого человека есть своя голова и, может быть, своё мнение. Давление? Может, оно и существует. Если говорить обо мне, то не вижу, в чём именно оно проявляется. Я еду в КХЛ работать — заниматься любимым делом и играть в хоккей. Спорт не имеет никакого отношения к текущему положению дел в мире. Всем ребятам, которые собрались играть в КХЛ — Шулаку, Червени, Йордану, — досталось хейта и неприятных сообщений. Но такова ситуация сейчас. Не хочу ли сказать что-нибудь в ответ Гашеку? Нет, пусть сам говорит, что ему надо (смеётся).

Глава чешской федерации хоккея Алоиз Гадамчик сказал, что ему не важно, где играет хоккеист? Со мной он не общался. Но я думаю, что идёт личная борьба за власть и влияние в чешском хоккее, ведь оба баллотировались на пост президента федерации, а Гадамчик победил. Гашека не выбрали, и сейчас он пытается заработать какие-то политические очки».