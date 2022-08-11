«Ну какой он уголовник?» Хоккеисту СКА Воробьёву грозит срок, но, кажется, всё обойдётся

Накануне в новостных агентствах появилась очередная порция информации о так называемом деле Воробьёва и других хоккеистов, влипших во всем известный скандал. Говорилось, в частности, то, что Михаил признал свою вину в даче взятки.

Ранее сообщалось, что трёх игроков обвиняют в даче взятки с целью уклонения от воинской службы. Правонарушение было совершено в 2019 году. Якобы Воробьёв и двое его коллег-спортсменов передали деньги через посредника, на которого уже заведено уголовное дело. В СМИ упоминалось имя бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, который передавал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.

Разумеется, дыма без огня не бывает и просто так судебные заседания не назначаются. Если судопроизводство идёт, значит, для этого есть повод, а определять, кто прав, а кто виноват (или не виноват), будет исключительно суд. Только у него есть подобная компетенция.

К слову, мнений по всей этой истории уже бессчётное количество.

«Воробьёв попал в очень неприятную ситуацию, которая может повлиять на его карьеру, на всю жизнь! Но он держится просто великолепно, отлично отыграл на турнире в Сочи, набирал больше очка за матч. Разве кто-то мог подумать, когда он забрасывал две Минску на турнире в Сочи, что у этого парня будут какие-то проблемы? Он спортсмен, настоящий боец и отлично делает свою работу. Ситуация с военным билетом, с одной стороны, — скандал, а с другой — очевидная нелепость. Ну какой он уклонист или уголовник? Понятно, что его просто подставили неправильные люди. Он отличный российский центрфорвард, с головой, с пониманием игры и с желанием прогрессировать. Такие хоккеисты — будущее нашего хоккея, надо беречь их и помогать им расти. Уверен, что профессионалы помогут Михаилу решить эту ситуацию и он продолжит радовать болельщиков своей игрой», — считает заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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Михаил действительно далеко не последний российский хоккеист. В нынешнем СКА огромная конкуренция, поэтому просто так в состав армейцев не попасть. А уж когда форвард сразу начинает проявлять себя на предсезонке, раз за разом поражая ворота соперников, то его дальнейший настрой на чемпионат очевиден.

В этой связи приятно и похвально, что человек в сложной для себя ситуации не пал духом, не раскис и не схватил депрессию, что вполне могло случиться. Наоборот, Михаил старался максимально помочь своей команде в Сочи, а уже в конце турнира отправился в Уфу на судебное заседание.

Встал на защиту своего хоккеиста и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Мы своих не бросаем, максимально поддерживаем. Мы с Мишей на связи, сегодня общались, постоянно разговариваем. В моём понимании он не сделал ничего такого. Это наш игрок, центральный нападающий, играет в России, играет за сборную России. Помните, на МЧМ он в своё время отдал 10 голевых передач Кириллу Капризову? Это наши бриллианты, наше всё. Будем максимально поддерживать и работать вместе с юристами», — отметил Ротенберг.

Михаил Воробьёв Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Посмотрим, чем в итоге закончится судебный процесс. Сам Михаил по понятным причинам общаться с журналистами на эту тему отказывается. Комментарии в подобных ситуациях, как правило, идут от адвокатов.

Интересно, что Воробьёв обвиняется по ст. 291 ч. 4 УК РФ, которая предусматривает наказание штрафом в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового.

Но, как отмечают юристы, человек в подобных делах может избежать ответственности в связи с раскаянием и оказанием следствию помощи. Поэтому есть основания полагать, что с Воробьёвым всё обойдётся и он продолжит в полной мере готовиться к сезону КХЛ вместе со СКА.