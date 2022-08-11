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Хоккеисту СКА Михаилу Воробьёву грозит до 12 лет тюрьмы, главные подробности дела

«Ну какой он уголовник?» Хоккеисту СКА Воробьёву грозит срок, но, кажется, всё обойдётся
Павел Панышев
Михаилу Воробьёву грозит до 12 лет тюрьмы
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Хочется, чтобы Михаил продолжал радовать болельщиков своей игрой и помогать прогрессировать молодёжи.

Накануне в новостных агентствах появилась очередная порция информации о так называемом деле Воробьёва и других хоккеистов, влипших во всем известный скандал. Говорилось, в частности, то, что Михаил признал свою вину в даче взятки.

Ранее сообщалось, что трёх игроков обвиняют в даче взятки с целью уклонения от воинской службы. Правонарушение было совершено в 2019 году. Якобы Воробьёв и двое его коллег-спортсменов передали деньги через посредника, на которого уже заведено уголовное дело. В СМИ упоминалось имя бывшего сотрудника ГИБДД Башкирии Фарита Самигуллина, который передавал деньги заместителю военного комиссара по Орджоникидзевскому и Калининскому районам Уфы.

«Вы видите, что происходит». Все подробности дела Воробьёва, которому грозит 12 лет тюрьмы «Вы видите, что происходит». Все подробности дела Воробьёва, которому грозит 12 лет тюрьмы

Разумеется, дыма без огня не бывает и просто так судебные заседания не назначаются. Если судопроизводство идёт, значит, для этого есть повод, а определять, кто прав, а кто виноват (или не виноват), будет исключительно суд. Только у него есть подобная компетенция.

К слову, мнений по всей этой истории уже бессчётное количество.

«Воробьёв попал в очень неприятную ситуацию, которая может повлиять на его карьеру, на всю жизнь! Но он держится просто великолепно, отлично отыграл на турнире в Сочи, набирал больше очка за матч. Разве кто-то мог подумать, когда он забрасывал две Минску на турнире в Сочи, что у этого парня будут какие-то проблемы? Он спортсмен, настоящий боец и отлично делает свою работу. Ситуация с военным билетом, с одной стороны, — скандал, а с другой — очевидная нелепость. Ну какой он уклонист или уголовник? Понятно, что его просто подставили неправильные люди. Он отличный российский центрфорвард, с головой, с пониманием игры и с желанием прогрессировать. Такие хоккеисты — будущее нашего хоккея, надо беречь их и помогать им расти. Уверен, что профессионалы помогут Михаилу решить эту ситуацию и он продолжит радовать болельщиков своей игрой», — считает заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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Михаил действительно далеко не последний российский хоккеист. В нынешнем СКА огромная конкуренция, поэтому просто так в состав армейцев не попасть. А уж когда форвард сразу начинает проявлять себя на предсезонке, раз за разом поражая ворота соперников, то его дальнейший настрой на чемпионат очевиден.

В этой связи приятно и похвально, что человек в сложной для себя ситуации не пал духом, не раскис и не схватил депрессию, что вполне могло случиться. Наоборот, Михаил старался максимально помочь своей команде в Сочи, а уже в конце турнира отправился в Уфу на судебное заседание.

Встал на защиту своего хоккеиста и главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Мы своих не бросаем, максимально поддерживаем. Мы с Мишей на связи, сегодня общались, постоянно разговариваем. В моём понимании он не сделал ничего такого. Это наш игрок, центральный нападающий, играет в России, играет за сборную России. Помните, на МЧМ он в своё время отдал 10 голевых передач Кириллу Капризову? Это наши бриллианты, наше всё. Будем максимально поддерживать и работать вместе с юристами», — отметил Ротенберг.

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Михаил Воробьёв

Михаил Воробьёв

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Посмотрим, чем в итоге закончится судебный процесс. Сам Михаил по понятным причинам общаться с журналистами на эту тему отказывается. Комментарии в подобных ситуациях, как правило, идут от адвокатов.

Интересно, что Воробьёв обвиняется по ст. 291 ч. 4 УК РФ, которая предусматривает наказание штрафом в размере от одного миллиона до трёх миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового.

Но, как отмечают юристы, человек в подобных делах может избежать ответственности в связи с раскаянием и оказанием следствию помощи. Поэтому есть основания полагать, что с Воробьёвым всё обойдётся и он продолжит в полной мере готовиться к сезону КХЛ вместе со СКА.

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