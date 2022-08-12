Овечкин недостоин своих миллионов? Насколько эффективны контракты русских в НХЛ

Североамериканское медиа The Athletic усилиями журналиста Дома Лущишина представило рейтинг клубов Национальной хоккейной лиги по эффективности контрактов. Лущишин выставил оценку за каждое действующее одностороннее соглашение.

Мнение автора в отношении некоторых команд и игроков вышло неоднозначным и предсказуемо срезонировало. Так, Лущишин определил на десятое место своего рейтинга «Вашингтон». С такой позицией сложно спорить – после завоевания Кубка Стэнли «Кэпиталз» заметно сникли и не могут похвастаться ни выдающимися результатами сейчас, ни радужными перспективами в будущем. При этом журналист атаковал трёх ведущих форвардов клуба – досталось даже Александру Овечкину.

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«Команда, к сожалению, отягощена старыми контрактами с тремя лучшими форвардами, – написал Лущишин. – Евгений Кузнецов больше не стоит своих денег, хотя в прошлом сезоне он подобрался к цене контракта поближе, мощно вернувшись на высокий уровень. Алекс Овечкин немного хуже – он был на верном пути к игре на своём уровне в первой половине прошлого сезона, однако постепенно сдал позиции. Худшим по эффективности тем не менее является контракт Никласа Бекстрёма, которому переплачивают более чем вдвое. Это деньги для высококлассного центрального нападающего первого звена, которым он уже не является».

Контракт Овечкина получил от Лущишина оценку «С–» (иными словами – тройку с минусом), и такой результат сложно объяснить. Игра, которую демонстрирует Ови, неидеальна: он почти не участвует в защите, провалил прошедший плей-офф и поставил клуб в сильнейшую зависимость от себя. Порой действительно складывается ощущение, будто нынешний «Вашингтон» существует только для того, чтобы дать Александру возможность побить снайперский рекорд Гретцки.

Но для «3–» этих доводов совсем мало – тем более когда достаточно контраргументов. 36-летний Овечкин забросил полсотни шайб в регулярке – чаще вратарей соперников огорчали только трое хоккеистов лиги. Не стоит недооценивать и коммерческий успех, который приносит сама фамилия Овечкин. В 2021 году его джерси стали самыми продаваемыми в НХЛ. Конкретных цифр в «Кэпиталз» не сообщили, но наверняка только на атрибутике клуб смог отбить те $ 9,5 млн, которые отчисляет россиянину по действующему контракту.

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«3+» Лущишин выставил соглашению Евгения Кузнецова на $ 7,8 млн в год. С жёсткой критикой челябинец встречается регулярно. Чемпионский сезон остаётся самым потрясающим временем в его карьере, и вернуться на прежний уровень Кузнецову действительно не удаётся. Несколько лет назад над Евгением даже гремели слухи о желании «Кэпс» его обменять. При этом в прошлом сезоне Кузнецов установил личный рекорд по игровому времени (в среднем 20.16 за матч) и почти вошёл в график «очко за игру». Так что негативный отзыв Лущишина может оказаться преждевременным – не исключено, что 30-летний россиянин на пути к тому, чтобы выдать камбэк и последний мощный отрезок в своей карьере.

К большей части других российских звёзд Лущишин, напротив, отнёсся благосклонно – кажется, даже слишком. Например, журналист назвал самым эффективным в «Каролине» контракт Андрея Свечникова. Нападающий с годовым окладом $ 7,8 млн заработал оценку «5–». И хотя колоссальный потенциал Свечникова-младшего очевиден, а начало сезона получилось для него феноменальным, форвард всё ещё склонен к болезненным перепадам в игре. Во второй половине регулярки Свечников начал показывать длительные серии без очков, а в плей-офф совсем пал духом.

Есть вопросы и к решению The Athletic по Ничушкину. В издании убеждены, что Валерий достоин контракта на восемь лет с кэпхитом $ 6,1 млн и оценки «4+». Однако за плечами россиянина только один мощный сезон после череды невзрачных. Сможет ли он удерживать взятую планку до 35 лет, когда его соглашение истечёт, – загадка.

Валерий Ничушкин Фото: nhl.com

«Четвёрку» получил Евгений Малкин с четырёхлетним договором со средней зарплатой $ 6,1 млн. Этим летом переговоры центрфорварда с «Питтсбургом» превратились в настоящую мыльную оперу. По сути, их единоличным победителем стал именно хоккеист: клуб с трудом, но пошёл на те условия, которые выдвинул Евгений. При этом в прошедшем сезоне он отыграл только половину регулярки, и нет никакой уверенности в том, что травмы не настигнут 35-летнего игрока вновь.

Та же оценка – и у Дмитрия Орлова, но в этом случае возражать довольно сложно. В завершившемся сезоне защитник «Вашингтона» сполна отработал перечисленные на его счёт $ 5,1 млн: обновил персональный рекорд результативности и зачастую выглядел незаменимым.

В число «отличников» Лущишин принял ещё троих россиян – Кирилла Капризова, Никиту Кучерова и Павла Бучневича. Здесь вопросов точно быть не должно: Капризов и Кучеров оказывают фундаментальное влияние на игру своих команд, а Бучневич с непродолжительным контрактом на $ 5,8 млн является одним из лучших универсалов лиги.