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Итоги дня МЧМ-2022: Мактавиш оформил покер, повторив рекорд Канады, победы США и Финляндии

Канада поиздевалась над Словакией, у главной звезды — рекорд. Итоги дня МЧМ
Елена Кузнецова
Итоги дня МЧМ-2022: Мактавиш оформил покер
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Мактавишу пришлось специально отпрашиваться из «Анахайма», а теперь он ведёт «кленовые листья» к золоту.

Третий игровой день молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022 подарил две разгромные победы лидеров и настоящую зарубу финнов с чехами.

Канада поиздевалась над Словакией, Мактавиш повторил рекорд

U20 ЧМ-2022. Группа A
12 августа 2022, пятница. 01:00 МСК
Словакия U20
Окончен
1 : 11
Канада U20
0:1 Бедард (Мактавиш, Joshua Roy) – 06:16 (5x5)   0:2 Кайлли (Грейг, Мактавиш) – 13:06 (5x5)   0:3 Отман (Кайлли) – 15:57 (5x5)   0:4 Целльвегер – 19:17 (5x5)   0:5 Стэнковен (Джонсон, Кормье) – 21:02 (5x3)   0:6 Мактавиш (Себранго) – 26:25 (5x5)   1:6 Кашлик (Миклуха, Немец) – 34:40 (5x5)   1:7 Мактавиш (Отман, Кормье) – 35:16 (5x5)   1:8 Мактавиш (Joshua Roy, Бедард) – 39:25 (5x5)   1:9 Мактавиш (Отман) – 43:44 (5x5)   1:10 Joshua Roy (Дюфур, Целльвегер) – 55:07 (5x5)   1:11 Остапчук (Joshua Roy, Дюфур) – 59:39 (5x5)

Капитану сборной Канады и одной из главных звёзд команды Мэйсону Мактавишу пришлось специально отпрашиваться у «Анахайма», чтобы сыграть на летней переигровке турнира. Многие канадцы отказались, но для Мактавиша такой вопрос даже не стоял. «У нас была дискуссия, в клубе объясняли плюсы и минусы, но я рассказал, как сильно хочу поехать на МЧМ. Некоторые ребята травмированы, другие — готовятся к НХЛ, но для меня это было простое решение. Я хочу выиграть золото для Канады», — говорил нападающий.

Сегодня он выдал суперматч, повторив рекорд Канады по количеству голов в одном матче МЧМ – четыре. До него покеры оформляли Марио Лемье (МЧМ-1983), Симон Ганье (1999), Брэйден Шенн (2010), Тэйлор Рэддиш (2016) и Макс Комтуа (2018). Зимой четыре гола забивал и партнёр Мактавиша по звену Коннор Бедард, хоть эти результаты и были аннулированы из-за отмены турнира.

К покеру Мактавиш добавил две результативные передачи, а Канада устроила форменное издевательство над Словакией, добившись победы со счётом 11:1. Четыре гола в первом периоде, столько же во втором и три – в третьем.

«Повторить рекорд – это круто, но мне надо поблагодарить за это партнёров. Они искали меня передачами весь матч, особенно Бедард. Он великолепно сыграл», — сказал Мактавиш.

«Не знаю, что случилось, все сыграли ужасно. Сейчас можно только готовиться к Латвии, это будет самая важная игра на турнире для нас», — заявил нападающий словаков Адам Сикора.

Американцы проехались катком по Швейцарии

U20 ЧМ-2022. Группа B
12 августа 2022, пятница. 05:00 МСК
Швейцария U20
Окончен
1 : 7
США U20
0:1 Мазур (Самоскевич, Бордело) – 25:54 (5x4)   1:1 Хенри (Биаска, Дзанетти) – 28:25 (5x5)   1:2 Фэйбер (Хьюз, Бордело) – 31:29 (5x5)   1:3 Мазур (Слаггерт, Фэйбер) – 33:22 (5x5)   1:4 Слаггерт (Кайзер, Мазур) – 37:16 (5x5)   1:5 Коронато (Хьюз, МакКаун) – 39:24 (5x5)   1:6 Бордело (Хьюз, Самоскевич) – 41:57 (5x4)   1:7 Дюран (Кули) – 55:23 (5x5)

В группе В сборная США продолжает громить соперников. После победы над Германией со счётом 5:1 они расправились и со Швейцарией. Несмотря на то что счёт был открыт только на 25-й минуте, победа получилась ещё более внушительной. Начав забивать, американцы уже не могли остановиться. На первую пропущенную шайбу швейцарцы быстро ответили, но дальше ничего не могли поделать с атакой американцев. Нападающий Картер Мазур оформил дубль, ещё по голу забили Томас Бордело, Брок Фэйбер, Лэндон Слаггерт, Мэтт Коронато и Райли Дюран, а защитник Люк Хьюз оформил ассистентский хет-трик.

Картер Мазур

Картер Мазур

Фото: iihf.com

Финляндия дожала Чехию

U20 ЧМ-2022. Группа A
11 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
4 : 3
Б
Чехия U20
0:1 Хмеларж – 06:36 (5x5)   0:2 Кулих (Мышак) – 11:31 (5x4)   1:2 Ярвентие (Хеймосалми, Кемелль) – 16:28 (5x4)   2:2 Пуутио (Симонтайваль, Юрмо) – 23:39 (5x5)   3:2 Рятю (Хирвонен, Ниемеля) – 50:24 (5x5)   3:3 Мышак (Гут, Кулих) – 52:38 (5x5)   4:3 Симонтайваль – 65:00 (ПБ)

Сборная Чехии отлично начала игру – Ярослав Хмеларж открыл счёт на седьмой минуте, а через пять минут Иржи Кулих реализовал большинство. Однако финны оправились от неважного старта и бросились в погоню. До перерыва Роби Ярвентие отыграл одну шайбу, во втором периоде Каспер Пуутио сравнял счёт, а в середине третьего Аату Рятю вывел Финляндию вперёд.

Чехи быстро ответили голом Яна Мышака, и для выявления победителя потребовался не только овертайм, но и буллитная серия, автором победной шайбы стал Каспер Симонтайваль.

МЧМ в августе — ещё одно позорище Канады. И ей отдали украденный у России турнир! МЧМ в августе — ещё одно позорище Канады. И ей отдали украденный у России турнир!

Финны занимают второе место в группе В с пятью очками, чехи – третьи с четырьмя очками. Латвия и Словакия пока не набрали ни одного очка. В группе А лидируют США с шестью очками, вторыми идут шведы с тремя очками, но они пока сыграли только один матч. На третьей строчке находится Германия, у которой также три очка, Австрия и Швейцария пока без очков.

Что касается посещаемости, на Канаду сегодня пришло чуть больше зрителей, чем на первый матч с Латвией – 3216 человек. Игру Швейцария – США посмотрели 836 человек, а на финнов с чехами собрались 530 болельщиков.

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