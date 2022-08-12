Канада поиздевалась над Словакией, у главной звезды — рекорд. Итоги дня МЧМ

Мактавишу пришлось специально отпрашиваться из «Анахайма», а теперь он ведёт «кленовые листья» к золоту.

Третий игровой день молодёжного чемпионата мира по хоккею – 2022 подарил две разгромные победы лидеров и настоящую зарубу финнов с чехами.

Канада поиздевалась над Словакией, Мактавиш повторил рекорд

Капитану сборной Канады и одной из главных звёзд команды Мэйсону Мактавишу пришлось специально отпрашиваться у «Анахайма», чтобы сыграть на летней переигровке турнира. Многие канадцы отказались, но для Мактавиша такой вопрос даже не стоял. «У нас была дискуссия, в клубе объясняли плюсы и минусы, но я рассказал, как сильно хочу поехать на МЧМ. Некоторые ребята травмированы, другие — готовятся к НХЛ, но для меня это было простое решение. Я хочу выиграть золото для Канады», — говорил нападающий.

Сегодня он выдал суперматч, повторив рекорд Канады по количеству голов в одном матче МЧМ – четыре. До него покеры оформляли Марио Лемье (МЧМ-1983), Симон Ганье (1999), Брэйден Шенн (2010), Тэйлор Рэддиш (2016) и Макс Комтуа (2018). Зимой четыре гола забивал и партнёр Мактавиша по звену Коннор Бедард, хоть эти результаты и были аннулированы из-за отмены турнира.

К покеру Мактавиш добавил две результативные передачи, а Канада устроила форменное издевательство над Словакией, добившись победы со счётом 11:1. Четыре гола в первом периоде, столько же во втором и три – в третьем.

«Повторить рекорд – это круто, но мне надо поблагодарить за это партнёров. Они искали меня передачами весь матч, особенно Бедард. Он великолепно сыграл», — сказал Мактавиш.

«Не знаю, что случилось, все сыграли ужасно. Сейчас можно только готовиться к Латвии, это будет самая важная игра на турнире для нас», — заявил нападающий словаков Адам Сикора.

Американцы проехались катком по Швейцарии

В группе В сборная США продолжает громить соперников. После победы над Германией со счётом 5:1 они расправились и со Швейцарией. Несмотря на то что счёт был открыт только на 25-й минуте, победа получилась ещё более внушительной. Начав забивать, американцы уже не могли остановиться. На первую пропущенную шайбу швейцарцы быстро ответили, но дальше ничего не могли поделать с атакой американцев. Нападающий Картер Мазур оформил дубль, ещё по голу забили Томас Бордело, Брок Фэйбер, Лэндон Слаггерт, Мэтт Коронато и Райли Дюран, а защитник Люк Хьюз оформил ассистентский хет-трик.

Картер Мазур Фото: iihf.com

Финляндия дожала Чехию

Сборная Чехии отлично начала игру – Ярослав Хмеларж открыл счёт на седьмой минуте, а через пять минут Иржи Кулих реализовал большинство. Однако финны оправились от неважного старта и бросились в погоню. До перерыва Роби Ярвентие отыграл одну шайбу, во втором периоде Каспер Пуутио сравнял счёт, а в середине третьего Аату Рятю вывел Финляндию вперёд.

Чехи быстро ответили голом Яна Мышака, и для выявления победителя потребовался не только овертайм, но и буллитная серия, автором победной шайбы стал Каспер Симонтайваль.

Финны занимают второе место в группе В с пятью очками, чехи – третьи с четырьмя очками. Латвия и Словакия пока не набрали ни одного очка. В группе А лидируют США с шестью очками, вторыми идут шведы с тремя очками, но они пока сыграли только один матч. На третьей строчке находится Германия, у которой также три очка, Австрия и Швейцария пока без очков.

Что касается посещаемости, на Канаду сегодня пришло чуть больше зрителей, чем на первый матч с Латвией – 3216 человек. Игру Швейцария – США посмотрели 836 человек, а на финнов с чехами собрались 530 болельщиков.