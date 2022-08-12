У «Вегаса» беда с вратарями. Авантюрные трансферы вынуждают клуб сильно рисковать

«Вегас» — одна из самых загруженных команд межсезонья НХЛ. Клуб, прошедший в финал составом, который называли «Золотые отбросы», после 2018-го начал масштабно закупаться на рынке всеми звёздами, до которых дотягивались руки — Пасиоретти, Стоуном, Айкелом, Пьетранджело. Однако в прошлом году «рыцари» даже не попали в плей-офф: во многом виноваты были травмы, выкосившие большинство лидеров.

Со всеми этими авантюрными трансферами звёзд «Вегас» как будто забыл о существовании потолка зарплат, из-за чего два года подряд отдаёт игроков с именем бесплатно — сначала это был действующий обладатель «Везины» Марк-Андре Флёри, а теперь Макс Пасиоретти. Оба раза расставания вышли не очень красивыми, и местные болельщики считают «Вегас» клубом, где не уважают своих же игроков.

Флёри скинули из-за того, что клуб предпочёл ему Робина Ленера. Швед несколько лет назад перезапустил карьеру в «Айлендерс», был первым номером «Вегаса» во время кубкового похода – 2020, но в позапрошлом году он явно проиграл конкуренцию МАФу. В прошлом сезоне швед выдал абсолютно посредственный сезон (впрочем, Флёри в «Чикаго» был не лучше), и многие сделали вывод, что «Вегас» поставил не на ту лошадь.

Концовку прошлого сезона швед пропустил из-за операции на плече. Теперь оказалось, что нужна и операция на бедре, из-за которой он вообще не сыграет в следующем сезоне. Иногда такие процедуры становятся критическими для карьеры вообще, но сейчас об этом говорить рано.

Робин Ленер Фото: nhl.com

Прямо сейчас у «Вегаса» уже есть дуэт вратарей. Это вечный бэкап Лоран Броссуа и недавно ворвавшийся в основу после нескольких лет в студенческой лиге 25-летний Логан Томпсон. Томпсон провёл самый статистически удачный сезон из троицы вратарей «Вегаса» (91,4% ОБ, 2,68 КН), но лишь на отрезке 17 матчей. Он даже был первым вратарём Канады на ЧМ — и хотя все отмечают перспективы Томпсона, сложно представить, что одержимый звёздами и трансферами «Вегас» поставит на него в качестве первого номера.

В середине августа искать нового вратаря на рынке свободных агентов уже нереально. Из громких имён свободен лишь Брэйден Холтби, карьера которого за несколько лет резко пошла по наклонной — сообщается, что обладатель Кубка Стэнли 2018-го уже рассматривает вариант с завершением карьеры. Все остальные НСА вряд ли потянут и роль второго номера.

Остаётся обмен. Главным вариантом мог бы быть Семён Варламов, которого журналисты давно примеряли ко всем топ-клубам с вакансиями в воротах. Однако менеджмент «Айлендерс» дал понять, что не рассматривает такой обмен и хочет провести сезон с русским вратарским дуэтом. «Айлс» просто некем заменить Варламова в своей системе. С другой стороны, это может быть и набиванием цены — хороших молодых активов у команды из Лонг-Айленда маловато.

Какие варианты есть на рынке? Самый фешенебельный — Джон Гибсон. Американский голкипер «Анахайма» не хочет проводить лучшие годы в команде, которая занимается мучительной перестройкой, и якобы подал запрос на обмен. Однако тогда команде надо было бы как-то избавляться и от Ленера, потому что у американца есть долгосрочный контракт на $ 6,4 млн (у шведа ровно $ 5 млн). Потолок же не резиновый.

Джон Гибсон Фото: nhl.com

Более экономный вариант — Джейк Аллен из «Монреаля». «Монреаль» перестраивается, у них уже есть самый дорогой вратарь лиги, и вряд ли им нужен 32-летний бэкап. Правда, нужен ли «Вегасу» Аллен? Он считался большим талантом лет 10 назад, но даже близко не реализовал свой потенциал. Зато это дешёвый вариант (истекающий контракт на $ 2,875 млн в год).

Самым логичным вариантом был бы обмен Джеймса Раймера. В «Сан-Хосе» сразу три вратаря в основе, и клубу в перестройке странно было бы задвигать сравнительно молодых Хилла или Кяхкёнена. 34-летний Раймер по своей статистике — почти что средний в вакууме вратарь НХЛ, который за 11 лет в лиге редко проваливался, хотя редко и тащил. Сумма его сделки даже меньше Аллена ($ 2,25 млн в год, тоже истекающий контракт), что важно для «Вегаса», у которого есть проблемы с потолком даже в случае отправки Ленера в LTIR.

Наконец, есть опция с Антоном Худобиным. В «Вегасе» наверняка хорошо его запомнили по плей-офф 2020-го, когда Добби за пять игр финала Запада с «рыцарями» пропустил лишь восемь шайб и отразил 95% бросков. После того перформанса Худобин получил главный контракт своей жизни, но проиграл конкуренцию молодому Эттингеру и отправился на драфт отказов.

Антон Худобин Фото: nhl.com

Завершать карьеру Антон не планирует — у него ещё год сделки ($ 3,33 млн в год). При этом, в отличие от упомянутых выше голкиперов, Худобин обладает историей успешной игры в плей-офф, что нужно «Вегасу» сильнее всего. Антон получает больше упомянутых выше Аллена и Раймера, но и цена на него будет ниже. С другой стороны, Худобин в прошлом сезоне провёл лишь 15 игр в КХЛ и АХЛ, плюс восстанавливается после операции на бедре. Его приглашение — риск не меньший, чем идти в сезон с нынешним дуэтом.

К сожалению для «Вегаса», однозначно хороших вариантов прямо сейчас для них нет — либо слишком дорого, либо недостаточно надёжно, либо слишком рискованно. Но, зная любовь «Рыцарей» к постоянным телодвижениям на рынке, точно можно сказать: обмены будут.