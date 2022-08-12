Роковой бросок в сердце. Из-за гибели хоккеиста школы СКА возбудили уголовное дело

11 августа в Санкт-Петербурге произошла огромная трагедия: 14-летний нападающий школы СКА скончался после попадания шайбой в область сердца во время тренировки. Врач команды оказал ему первую помощь на льду и вызвал скорую, которая смогла запустить сердце на катке. Игрока команды СКА 2008 года рождения доставили в больницу, но спасти его не удалось.

«Трагичная новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого из нас. Всю ночь не спал и думал о мальчике. Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты, это невосполнимая потеря для нашей Академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребёнка.

Мы обязательно окажем любую необходимую финансовую поддержку семье. Каждый из нас глубоко скорбит вместе с близкими мальчика, он навсегда останется в наших сердцах. Светлая память», — написал в телеграм-канале главный тренер питерского клуба Роман Ротенберг.

Днём 12 августа «Фонтанка» опубликовала видео случившегося. Во время абсолютно стандартного тренировочного упражнения хоккеист оказался на линии броска партнёра по команде. После попадания шайбой в грудь он почти сразу согнулся от боли, в полусогнутом положении прокатился несколько метров, после чего резко свалился на лёд.

У мальчика выявили закрытую травму грудной клетки, а также ушиб сердца и ушиб лёгкого. После происшествия хоккеиста смогли ненадолго реанимировать, однако в медицинское учреждение он приехал уже в состоянии клинической смерти.

Следственные органы Санкт-Петербурга сообщили о возбуждении уголовного дела в связи со смертью 14-летнего хоккеиста школы СКА на тренировке.

«Следственным отделом по Петроградскому району ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности) по факту гибели 14-летнего мальчика во время тренировки по хоккею, проходившей в одном из хоккейных комплексов, расположенных на территории Петроградского района города.

По предварительным данным, днём 11 августа 2022 года мальчику во время отработки игровых моментов на льду под защитный доспех спортивного обмундирования попала шайба.

В настоящее время следственно-оперативной группой проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении на сайте ГСУ СК РФ.

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При этом сам отец погибшего мальчика не видит никакого смысла в поиске виновных в произошедшей трагедии.

«Я не вижу каких-то виноватых в этом, кого-то обвинять, думаю, не имеет никакого смысла. Произошёл чисто несчастный случай. Это была обычная тренировка, они наигрывали меньшинство: пятёрка атакует, четвёрка обороняется. Был бросок, щелчок защитника с синей линии, как мне рассказали, я не присутствовал, так как родителей не допускают до тренировок.

Шайба попала в область сердца, и произошла остановка сердца. Дальше была реанимация, но, к сожалению, безуспешно.Мне уже звонил директор хоккейного клуба, Анатолий Михайлович Янкевич, сказал, что окажет любую помощь: финансовую и так далее, всё содействие в организации похорон», — сказал отец изданию «Газета.ru».

Несмотря на постоянную модернизацию экипировки, подобные трагедии в российском хоккее в последнее время происходят с большой регулярностью. В марте 2021 года ушёл из жизни 19-летний капитан команды МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург Тимур Файзутдинов. Шайба попала ему в шею – врачи несколько дней боролись за его жизнь, но сердце Тимура остановилось.

В ноябре 2021-го умер 16-летний игрок «Динамо-2005» Валентин Родионов. Он приехал на скамейку после смены и потерял сознание. Ему оперативно оказали первую помощь, отвезли в Морозовскую детскую клинику, сделали операцию, но через шесть дней Валентин скончался.

На подобную череду смертей отреагировали и первые лица российского спорта. Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал несчастный случай, произошедший на тренировке в школе СКА с юным хоккеистом.

«Мы обратимся и в федерацию, и в клуб. К сожалению, это уже не первый случай смерти в детско-юношеском хоккее. В этом вопросе есть как минимум две стороны. Первое: необходимо усилить медицинский контроль соответствующих служб за состоянием здоровья и тестирования физической готовности спортсменов абсолютно во всех аспектах. Потому что нагрузки колоссальные – эмоциональные и физические. Организм только формируется, и то, как он реагирует на нагрузку, предсказать очень сложно. Для этого должны быть собраны профессиональные медики в командах и должен быть профессиональный контроль за здоровьем.

Вторая часть вопроса — необходимость усиления внимания вопросу медицинского обследования абсолютно всех детей, занимающихся спортом. Динамика, все показатели организма с учётом нагрузок в том или ином виде спорта должны быть доступны каждому врачу, который отвечает за здоровье спортсмена на каждом из этапов его жизненного пути. Это также должно быть доступно тренеру, потому что он определяет нагрузки, в том числе и соревновательные», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Редакция «Чемпионата» выражает соболезнования всем родственникам, близким и друзьям погибшего мальчика.