«Ротенберг — фанат хоккея и многое сделал для него». Интервью с новичком СКА Пашниным

Защитник рассказал, почему выбрал Питер, что для него значит работа с Зубовым и по силам ли армейцам взять Кубок Гагарина.

Один из самых надёжных защитников КХЛ Михаил Пашнин в межсезонье сменил «Магнитку» на СКА. «Чемпионат» поговорил с ним во время Sochi Hockey Open 2022 о причинах перехода, тяжёлой предсезонке Романа Ротенберга, работе с великим Сергеем Зубовым, капитанстве 20-летнего Марата Хуснутдинова и многом другом.

Михаил Пашнин

«Давно меня так сильно не гоняли на предсезонке»

— Как проходит подготовка к сезону? На сколько оцениваете свою нынешнюю форму?

— Всё идёт нормально, по плану. Городки, бега, используем всё, что есть в арсенале, закладываем базу, получаем игровую практику на турнире. Оценивать сейчас форму, тем более свою, не буду, пусть другие этим занимаются. Готовимся, главное – набрать базу, чтобы хватило сил на весь сезон.

— Вы являетесь уже очень опытным игроком и прошли не одну предсезонную подготовку. Ротенберг чем-то удивил в Новогорске, насколько сложными были его занятия?

— Не удивил, но давно так сильно не гоняли меня на предсезонке (смеётся). Использовали все хорошие, во многом уже забытые упражнения. Потренировались хорошо. Сейчас нас отпустили, чувствую, что силы есть. Сделали хорошую работу, думаю, реальный результат придёт.

— В целом в 33 года может ли быть что-то новое в предсезонной подготовке или для вас это уже абсолютно рутинный процесс, повторяющийся год за годом и каких-то неожиданностей здесь быть просто не может?

— Года идут, не молодеем, но опыт тоже никуда не девается. Но я давно за собой слежу, думаю, не оказался бы в топовой команде в 33.

— Так самый возраст для защитника.

— Да, самый расцвет.

Роман Ротенберг

«Ротенберг — фанат хоккея. Он уже столько лет в хоккее, многое сделал для него»

— Охарактеризуйте Романа Борисовича как тренера.

— Самое главное, что он фанат хоккея, реально хочет выиграть каждый матч. Спортивный азарт, дух соперничества, всё это в нём присутствует. Он пытается всё это нам передать, требует и правильно делает. Он уже сколько лет в хоккее, многое сделал для него. К тому же у него есть ещё и много опытных помощников.

— Обороной заведуют Зубов и Лещёв или Роман Борисович тоже активно включён в процесс?

— Все активно включены. Заходишь в раздевалку – все тренеры общаются, приходят к общему знаменателю. Понятно, что каждый занимается своим делом, кто-то больше на оборону, кто-то на атаку, корректировки идут по ходу матчей и турнира, на собраниях и Роман Борисович объясняет, и остальные тренеры.

— Что для вас значит возможность поработать с такой легендой, одним из лучших защитников в истории, как Сергей Александрович?

— Это да, которого в Зал славы ещё включили… Конечно, это многое значит. Надеюсь, расскажет пару своих секретов. Он требует от нас определённый игры, сначала объясняет, что нужно делать, а потом хочет видеть это от нас в игре. Когда получается, говорит – вот этого я от тебя и хотел. Потом внедряет что-то новое. Пока всех секретов не раскрыл, думаю, у него много фишек. Надеюсь, всё расскажет защитникам, тоже будем пользоваться.

Сергей Зубов

— Что от вас требуется в команде – всё как обычно – силовые, надёжность в обороне или есть что-то ещё?

— В первую очередь оборона, сыграть на ноль, но забивать и всё остальное делать никто не запрещал. От всех защитников требуют подключаться, помогать нападающим, так же, как и от нападающих требуют помогать защитникам.

«Понятно, что я поопытнее, но по возрасту ветераном себя не чувствую»

— С Ожигановым вы играли за ЦСКА, сейчас легко было найти взаимопонимание?

— С Игорем просто играть, заранее договариваемся, что делаем. Общий язык нашли легко, тем более мы давно знаем друг друга, ещё в МХЛ играли, сыгрываться не нужно. Оба поиграли уже, проблем нет.

— Оборона в основном опытная, но Никишин выделяется. Насколько он хорош?

— Он молодец, думаю, ещё прибавит.

— В коллектив влились без проблем?

— Большинство ребят знакомые, хотя есть и молодые ребята, которых почти не знал. Но видно, что ребята хорошие, коллектив держится вместе.

— Не считая Кетова, вы один из самых «старичков» в команде, если так можно сказать. Чувствуете себя умудрённым опытом ветераном на фоне ребят, которые на 10 и больше лет моложе?

— Кстати, не чувствую себя ветераном. Понятно, что я поопытнее, но по возрасту ветераном не чувствую. С молодыми спокойно можно пообщаться на разные темы, разницу в возрасте не ощущаю.

— Как в команде восприняли капитанство Хуснутдинова?

— Парень молодец, он и на льду показывает себя лидером, и в раздевалке может что-то сказать. Нам сказали, чтобы ребята постарше его поддерживали. Мы без проблем, почему нет? Отсутствие нашивки ничего не значит. Если сам из себя что-то представляешь, никакая буква тебе не нужна.

Марат Хуснутдинов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«СКА усилился по сравнению с прошлым сезоном. Кубок Гагарина по силам»

— Вас в «Металлурге» хотели оставить, наверняка и другие предложения были, но вы выбрали СКА. Почему?

— Давно хотел играть в Питере. В Магнитогорске тоже хорошая организация и команда. Если бы там что-то было не так, они бы не дошли до финала в том году. Чуть-чуть, правда, не хватило… Но я хотел играл в Питере, поэтому выбрал Питер.

— Вы имеете в виду город или команду?

— И организация, и город, и всё остальное. В Питере всегда одна задача – выиграть Кубок, мне это очень интересно. Если говорить про город, то в 2020 году мы провели здесь карантин, уехали за город в Рощино всей семьёй, очень понравилось.

— Если посмотреть на вашу карьеру, то бросается в глаза, что за последние шесть лет вы часто стали менять клубы. СКА стал уже вашей четвёртой командой на этом временном отрезке. Можете рассказать, почему так происходит?

— Такая хоккейная жизнь – менять команды. Не сказал бы, что поменял много клубов. Играл во всех топовых командах. Так получается, везде и руководство меняется, и тренеры, и игроки.

— С «Металлургом» расстались на хорошей ноте, без недопониманий?

— Да, я со всеми клубами хорошо расстаюсь, отрабатываю свой контракт до конца. С этим никогда не было проблем.

— Команда очень сильно изменилась в межсезонье. Как считаете, осталась на своём уровне или, может, стала сильнее?

— СКА провёл хорошую селекцию, это видно и слышно из интервью, от людей из прессы. Команда 100% усилилась по сравнению с прошлым сезоном. Молодых ребят уже в прошлом году подключали, они поднабрались опыта, их уже и молодыми нельзя назвать. Это уже основные игроки. В команде много игроков, конкуренция хорошая. Думаю, это будет всех подстёгивать.

— Понятно, что задача может быть только одна – Кубок Гагарина. Этому СКА это по силам?

— Сто процентов, всё по силам.

— В бытовом плане уже обустроились – школа для детей, вот это всё?

— Давно обустроился, ещё с лета. Сначала дом снимал в Репино, супруга во время беременности жила там полгода. Потом снял квартиру, в ней и живу. Детей в школу записали, скоро тестирование, будут определять, в класс с каким уклоном они пойдут. Один сын уже начал заниматься мотокроссом. Ему нравится.

— Не страшно?

— Пока втягивающие занятия, учится обращаться с техникой, ездить, передачи переключать. Ещё ничего опасного, но скоро начнётся.

— Вы рассказывали, что семья обожает Рим. В этом плане Питер, наверное, не менее интересный город – архитектура, улочки, литература?

— 100%, культурная столица. Пока особо никуда не ходили, но если будут выходные в сезоне, выберемся куда-нибудь, в Питере много что можно посмотреть.

— В сезоне выходных много не будет, по 12 матчей в месяц.

— Да, я видел, график плотный. Но это классно, лучше играть, чем тренироваться.

— То есть паузы были не нужны?

— Для сборной, конечно, нужны, а то как готовиться к чемпионату мира? Евротур был нужен, чтобы проверять игроков. Но раз ситуация поменялась, убрали паузы, добавили матчи в сезоне – это здорово, будем играть. Нет худа без добра.

«Проиграть с 3-1 — это тяжело. Очень. А вспоминать ещё тяжелее»

— Каким был прошлый сезон лично для вас? Начали за здравие, потом травма, операция, вернулись, снова травма.

— Очень хорошо начали, по игре и по очкам команда здорово шла. Набрали много новых игроков, в первый год не получилось, пока не оббились друг об друга, не отшлифовали свою игру. А на второй год все понимали, кто как играет, выдали хороший сезон. Жалко, конечно, что в финале проиграли…

Для меня непростой был сезон, но в жизни хоккеиста бывают и такие. Надеюсь, такого больше не будет. И травма была, и рецидив, в плей-офф в голову попали. Самое главное, что сейчас я цел и здоров, чувствую себя хорошо, ничего не тревожит.

— Как проиграть с 3-1? Всё было у вас в руках…

— Это тяжело… Очень. Тяжёлая тема, особо неохота её поднимать.

— Самое тяжёлое поражение в вашей жизни?

— Я в финале с ЦСКА проигрывал «Ак Барсу», но это, конечно, не с 3-1. Это тяжело, а вспоминать ещё тяжелее. Но это даёт мотивацию. Значит, где-то что-то не так мы делали, надо разобрать свои ошибки и не повторять их.

— На ЦСКА теперь у вас зуб?

— Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково. Интересно играть с хорошими командами, в которых есть мастера и хорошие скорости. Чувствуется мужской хоккей, мне это нравится.