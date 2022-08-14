«Не стал верить прессе и сам изучил ситуацию в России». Интервью с канадским тренером КХЛ

В субботу, 13 августа, китайский «Куньлунь Ред Стар» провёл свой первый контрольный матч в нынешнее межсезонье и, к удивлению многих, уже в первом периоде забросил четыре шайбы в ворота «Витязя», после чего уверенно довёл матч до победы (4:1), хотя многие игроки «драконов» вместе тренировались всего несколько дней.

Во вчерашнем матче в составе китайской команды было несколько совсем молодых хоккеистов из мытищинских «Атлантов», двое из которых – Арсений Крицын и Данила Сачков – смогли поразить ворота Игоря Сапрыкина, тем самым заставив тренерский штаб команды из Подмосковья поменять вратаря ещё в первом перерыве.

В наступающем сезоне, возможно, главной звездой китайской команды станет её канадский наставник Грег Айрленд, последние два года приезжавший на чемпионаты мира во главе сборной Италии.

Новость по теме «Куньлунь» назначил главного тренера сборной Италии на пост наставника клуба

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 56-летний специалист рассказал об опыте работы с национальной командой, своём переезде в Россию, комплектовании «Куньлуня» и подготовке команды к старту регулярного чемпионата.

«Уверен, что Италия способна за год вернуться в элиту»

— Что вам дала работа со сборной Италии, какой опыт вы получили, работая с национальной командой?

— Я работал в Швейцарии, Германии, Американской хоккейной лиге, моя команда участвовала в Лиге чемпионов. Так что из всех стран и лиг, где я работал, стараюсь взять те вещи, которые помогают мне сделать шаг вперёд в моей карьере, сделать мою работу и мои возможности более интернациональными, впитать всё лучшее, что есть в каждой хоккейной культуре, чтобы работать с разными игроками разных национальностей. В целом это очень большой, интересный опыт.

— За два последних чемпионата мира у Италии всего одно набранное очко. Что нужно, на ваш взгляд, сделать, чтобы итальянский хоккей подтягивался к уровню Швейцарии, Германии или хотя бы Латвии?

— Это те трудности, с которыми обычно сталкиваешься, когда работаешь тренером. Несмотря на то что команда набрала всего один балл в групповом турнире, команда была развита не столько индивидуально, сколько как сплочённый коллектив. Сложности, с которыми столкнулась сборная Италии, заключались в том, что для многих игроков это были последние турниры в карьере и после них они заканчивали с большим спортом, также в команде было много молодых ребят.

Но тем не менее, как я уже сказал, наши основные козыри были в коллективной игре и работе, а не в индивидуальном мастерстве. Очень важно отметить то, что статистика таких сборных, как Германия, Швейцария, Латвия, Австрия, Венгрия, прогрессирует, становится всё лучше и лучше, в то время как показатели такой команды, как Италия, к сожалению, всё время как максимум находятся на одном уровне или вообще опускаются. Поэтому нужно стараться искать таких игроков, которые будут развиваться сами и развивать итальянский хоккей, особенно сильно это относится к молодому поколению хоккеистов из Италии.

— Вы верили, что на последнем чемпионате мира итальянская команда сможет сохранить место в элитном дивизионе?

— Да, верил, потому что наша команда играла на очень хорошем уровне, и мы, считаю, должны были доводить до победы тот матч с Францией (1:2 ОТ. – Прим. «Чемпионата»). Знаете, очень сложно поставить победы на конвейер и выигрывать матч за матчем. У нас также были очень хорошие игры с командами Дании и Словакии, где нам, может быть, чуть-чуть не хватило мастерства и удачи. Мы смогли забросить четыре шайбы крепкой сборной Германии. Уверен, что национальная итальянская сборная способна за год вернуться в элитную группу.

Сборная Италии Фото: РИА Новости

«Все в «Ред Стар» нацелены на реализацию только максимальных задач»

— Как вы получили предложение из «Куньлуня»: долго ли принимали решение, браться ли за работу в китайском клубе?

— Это был не единственный вариант в КХЛ. Для меня было важно то, что я знал команду, и мне импонировали цели, которые «Ред Стар» ставят перед собой не только сиюминутно, но и по развитию организации в целом. Важным фактором стало то, что я знал людей из команды, из клуба, и мне понравилось, как они относятся к своим рабочим и профессиональным обязанностям.

— Тогда скажите, как вам стадион, он же база, остальная инфраструктура «Куньлуня», работа персонала и вообще, как всё устроено в китайском клубе?

— Мне здесь очень нравится, всё здорово! У нас замечательная арена, где есть отличный тренажёрный зал, комфортные раздевалки и вкусное питание. Вся команда, все сотрудники работают как единое целое, всё организованно и дисциплинированно, продумана каждая мелочь, каждый нюанс, который может сказаться на итоговом результате. Так что я считаю, что в этом сезоне будет реально добиться результатов, которых команда не смогла достичь в предыдущие годы, потому что все нацелены на реализацию только максимальных задач.

«Я не стал верить тому, что говорят и пишут блогеры и журналисты»

— Многие говорят о давлении, которые они испытывают, работая и играя в России, это не ваша история?

— Нет, мне здесь очень комфортно. Никакого давления со стороны не было. Я разговаривал с людьми, которые уже работают в хоккейном бизнесе здесь, в России. И я предпочитаю верить им, а не тому, что пишут в прессе и в интернете. Я сам изучил ситуацию и узнал, как она есть на самом деле, а не стал верить тому, что говорят и пишут блогеры и журналисты. Я с удовольствием приехал в Россию, и мне действительно здесь комфортно работать, находиться и жить.

— Насколько глубоко вы принимали участие в комплектовании «Куньлуня» на будущий сезон или это была больше прерогатива руководства?

— Я, мои помощники и генеральный менеджер принимали все решения по составу совместно. Для достижения успеха важно работать в команде и иметь общее видение по такому важному вопросу, как селекция, чтобы наши взгляды на того или иного игрока глобально совпадали, а не противоречили друг другу. Мы много общались как между собой, так и со многими игроками, и, исходя из этого, делали свой выбор.

«В моём распоряжении собраны настоящие профессионалы и хорошие игроки»

— Вам нравится нынешний ростер китайского клуба?

— Комплектование ещё далеко не закончено. Кто-то приедет завтра, кто-то через два дня, кто-то – через две недели. У нас ещё будет много хоккеистов, как новичков, так и тех, кто уже играл за «Ред Стар». С «Витязем» сыграло несколько игроков из «Атлантов», некоторые из которых очень хорошо проявили себя в выставочном матче в Балашихе. Но даже те ребята, что сейчас собраны в моём распоряжении, меня полностью устраивают. Это настоящие профессионалы и хорошие игроки. При этом отмечу, что увеличение ростера пойдёт только на пользу, так как это всегда приводит к повышению конкуренции за время на льду, что благополучно скажется на развитии команды.

— У «драконов» вышло несколько сумбурное межсезонье. Как вы планировали свою подготовку к регулярному чемпионату?

— Это действительно был и есть тяжёлый вызов для меня как тренера, возможно, самый сложный момент в карьере. Совсем не получилось поработать и потренироваться так, как я хотел и планировал. Да, в данный момент отстаём от других команд как по физике, так и по тактике и сыгранности, но на последней неделе мы вошли в стабильный и нормальный график, как это и положено. Впереди ещё три недели предсезонки. Уверен, что мы всё наверстаем!