«Не стал верить прессе и сам изучил ситуацию в России». Интервью с канадским тренером КХЛ

В субботу, 13 августа, китайский «Куньлунь Ред Стар» провёл свой первый контрольный матч в нынешнее межсезонье и, к удивлению многих, уже в первом периоде забросил четыре шайбы в ворота «Витязя», после чего уверенно довёл матч до победы (4:1), хотя многие игроки «драконов» вместе тренировались всего несколько дней.
Во вчерашнем матче в составе китайской команды было несколько совсем молодых хоккеистов из мытищинских «Атлантов», двое из которых – Арсений Крицын и Данила Сачков – смогли поразить ворота Игоря Сапрыкина, тем самым заставив тренерский штаб команды из Подмосковья поменять вратаря ещё в первом перерыве.
В наступающем сезоне, возможно, главной звездой китайской команды станет её канадский наставник Грег Айрленд, последние два года приезжавший на чемпионаты мира во главе сборной Италии.
В эксклюзивном интервью «Чемпионату» 56-летний специалист рассказал об опыте работы с национальной командой, своём переезде в Россию, комплектовании «Куньлуня» и подготовке команды к старту регулярного чемпионата.
- «Уверен, что Италия способна за год вернуться в элиту»
- «Все в «Ред Стар» нацелены на реализацию только максимальных задач»
- «Я не стал верить тому, что говорят и пишут блогеры и журналисты»
- «В моём распоряжении собраны настоящие профессионалы и хорошие игроки»
«Уверен, что Италия способна за год вернуться в элиту»
— Что вам дала работа со сборной Италии, какой опыт вы получили, работая с национальной командой?
— Я работал в Швейцарии, Германии, Американской хоккейной лиге, моя команда участвовала в Лиге чемпионов. Так что из всех стран и лиг, где я работал, стараюсь взять те вещи, которые помогают мне сделать шаг вперёд в моей карьере, сделать мою работу и мои возможности более интернациональными, впитать всё лучшее, что есть в каждой хоккейной культуре, чтобы работать с разными игроками разных национальностей. В целом это очень большой, интересный опыт.
— За два последних чемпионата мира у Италии всего одно набранное очко. Что нужно, на ваш взгляд, сделать, чтобы итальянский хоккей подтягивался к уровню Швейцарии, Германии или хотя бы Латвии?
— Это те трудности, с которыми обычно сталкиваешься, когда работаешь тренером. Несмотря на то что команда набрала всего один балл в групповом турнире, команда была развита не столько индивидуально, сколько как сплочённый коллектив. Сложности, с которыми столкнулась сборная Италии, заключались в том, что для многих игроков это были последние турниры в карьере и после них они заканчивали с большим спортом, также в команде было много молодых ребят.
Но тем не менее, как я уже сказал, наши основные козыри были в коллективной игре и работе, а не в индивидуальном мастерстве. Очень важно отметить то, что статистика таких сборных, как Германия, Швейцария, Латвия, Австрия, Венгрия, прогрессирует, становится всё лучше и лучше, в то время как показатели такой команды, как Италия, к сожалению, всё время как максимум находятся на одном уровне или вообще опускаются. Поэтому нужно стараться искать таких игроков, которые будут развиваться сами и развивать итальянский хоккей, особенно сильно это относится к молодому поколению хоккеистов из Италии.
— Вы верили, что на последнем чемпионате мира итальянская команда сможет сохранить место в элитном дивизионе?
— Да, верил, потому что наша команда играла на очень хорошем уровне, и мы, считаю, должны были доводить до победы тот матч с Францией (1:2 ОТ. – Прим. «Чемпионата»). Знаете, очень сложно поставить победы на конвейер и выигрывать матч за матчем. У нас также были очень хорошие игры с командами Дании и Словакии, где нам, может быть, чуть-чуть не хватило мастерства и удачи. Мы смогли забросить четыре шайбы крепкой сборной Германии. Уверен, что национальная итальянская сборная способна за год вернуться в элитную группу.
Сборная Италии
Фото: РИА Новости
«Все в «Ред Стар» нацелены на реализацию только максимальных задач»
— Как вы получили предложение из «Куньлуня»: долго ли принимали решение, браться ли за работу в китайском клубе?
— Это был не единственный вариант в КХЛ. Для меня было важно то, что я знал команду, и мне импонировали цели, которые «Ред Стар» ставят перед собой не только сиюминутно, но и по развитию организации в целом. Важным фактором стало то, что я знал людей из команды, из клуба, и мне понравилось, как они относятся к своим рабочим и профессиональным обязанностям.
— Тогда скажите, как вам стадион, он же база, остальная инфраструктура «Куньлуня», работа персонала и вообще, как всё устроено в китайском клубе?
— Мне здесь очень нравится, всё здорово! У нас замечательная арена, где есть отличный тренажёрный зал, комфортные раздевалки и вкусное питание. Вся команда, все сотрудники работают как единое целое, всё организованно и дисциплинированно, продумана каждая мелочь, каждый нюанс, который может сказаться на итоговом результате. Так что я считаю, что в этом сезоне будет реально добиться результатов, которых команда не смогла достичь в предыдущие годы, потому что все нацелены на реализацию только максимальных задач.
«Я не стал верить тому, что говорят и пишут блогеры и журналисты»
— Многие говорят о давлении, которые они испытывают, работая и играя в России, это не ваша история?
— Нет, мне здесь очень комфортно. Никакого давления со стороны не было. Я разговаривал с людьми, которые уже работают в хоккейном бизнесе здесь, в России. И я предпочитаю верить им, а не тому, что пишут в прессе и в интернете. Я сам изучил ситуацию и узнал, как она есть на самом деле, а не стал верить тому, что говорят и пишут блогеры и журналисты. Я с удовольствием приехал в Россию, и мне действительно здесь комфортно работать, находиться и жить.
— Насколько глубоко вы принимали участие в комплектовании «Куньлуня» на будущий сезон или это была больше прерогатива руководства?
— Я, мои помощники и генеральный менеджер принимали все решения по составу совместно. Для достижения успеха важно работать в команде и иметь общее видение по такому важному вопросу, как селекция, чтобы наши взгляды на того или иного игрока глобально совпадали, а не противоречили друг другу. Мы много общались как между собой, так и со многими игроками, и, исходя из этого, делали свой выбор.
«В моём распоряжении собраны настоящие профессионалы и хорошие игроки»
— Вам нравится нынешний ростер китайского клуба?
— Комплектование ещё далеко не закончено. Кто-то приедет завтра, кто-то через два дня, кто-то – через две недели. У нас ещё будет много хоккеистов, как новичков, так и тех, кто уже играл за «Ред Стар». С «Витязем» сыграло несколько игроков из «Атлантов», некоторые из которых очень хорошо проявили себя в выставочном матче в Балашихе. Но даже те ребята, что сейчас собраны в моём распоряжении, меня полностью устраивают. Это настоящие профессионалы и хорошие игроки. При этом отмечу, что увеличение ростера пойдёт только на пользу, так как это всегда приводит к повышению конкуренции за время на льду, что благополучно скажется на развитии команды.
— У «драконов» вышло несколько сумбурное межсезонье. Как вы планировали свою подготовку к регулярному чемпионату?
— Это действительно был и есть тяжёлый вызов для меня как тренера, возможно, самый сложный момент в карьере. Совсем не получилось поработать и потренироваться так, как я хотел и планировал. Да, в данный момент отстаём от других команд как по физике, так и по тактике и сыгранности, но на последней неделе мы вошли в стабильный и нормальный график, как это и положено. Впереди ещё три недели предсезонки. Уверен, что мы всё наверстаем!
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