Первое поражение «Ак Барса» и разгром чемпионского ЦСКА. Главные события дня в хоккее

В России продолжается межсезонье, а в Америке по-прежнему обсуждают Овечкина и Малкина.

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 14 августа.

Малкин и «Питтсбург»

Журналист The Athletic Роб Росси, специализирующийся на освещении матчей клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз», поделился мнением о том, как может измениться роль Евгения Малкина в клубе после подписания нового контракта.

«Неизбежно и вопреки своему истинному желанию Малкин, вероятно, будет больше играть на фланге атаки в ходе нового четырёхлетнего контракта. Особенно если, как я подозреваю, «Пингвинз» поборются за Джей Ти Миллера в следующее межсезонье. Миллер может играть в центре или на фланге.

Перевод Малкина на край атаки, вероятно, не входит в планы клуба. Он играет и думает как центральный нападающий. Но, безусловно, кажется, что его наиболее эффективная позиция с течением времени будет чем-то похожа на ту, что была в его первый сезон или в плей-офф 2009 года, когда Джино ставили в центр для помощи атаке, а он, по сути, выполнял обязанности крайнего нападающего, отрабатывая в защите», — заявил Росси.

Новость по теме Журналист ответил на слухи, что представлял интересы «Питтсбурга» в переговорах с Малкиным

Первое поражение «Ак Барса»

В Москве состоялся очередной предсезонный матч. «Спартак» принимал «Ак Барс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 17-й минуте Дмитрий Вишневский открыл счёт, выведя «Спартак» вперёд. В начале второго периода Даниил Тарасов восстановил равновесие в счёте, но ещё до перерыва Роман Старченко забросил вторую шайбу москвичей.

«Спартак» — «Ак Барс» Фото: vk.com/hcakbars

В третьем периоде команды обменялись результативными атаками. Сперва отличился Дмитрий Кугрышев, а затем, уже в самой концовке, шайбу забросил Александр Радулов. Оба гола были забиты на 60-й минуте.

«Ак Барс» потерпел первое поражение в нынешнее межсезонье. Ранее казанцы одержали три победы подряд. В свою очередь, «Спартак» одержал первую победу после двух поражений подряд.

Мнение Шипачёва о матче и Радулове

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачёв подвёл итоги товарищеского матча с московским «Спартаком» (2:3) и высказал мнение об Александре Радулове.

«Сегодня «Ак Барс» выглядел тяжеловато, до сих пор находимся под нагрузками? Это отговорки для слабых. Сейчас всех грузят, все играют на одинаковом льду, какой бы он ни был. Проиграли сегодня, что тут сказать. Всегда хочется побеждать. Выходить просто покататься? Я так не хочу. Хотя сегодня очень плохой матч был.

Большинство – это пока плохой компонент в нашей команде, будем над ним работать, исправлять на льду.

В раздевалке со всеми нормальный контакт? Вообще всё спокойно. Те, кого ставят сейчас на игры, понимают, что у нас есть пять равных звеньев, но столько заявить нельзя. Будет ротация состава. Перед нами стоит серьёзная задача, все будут терпеть. Нет такого, чтобы кто-то сыграл по 15-16 минут. Раньше все в своих клубах играли больше.

Как ощущения от игры с Александром Радуловым в одной тройке? У него по-прежнему много энергии? Конечно, энергии много, надо его «кормить» шайбами. Разговариваем с ним, ищем взаимопонимание, розыгрыши в большинстве и равных составах. Надо вкатываться через игры, на тренировках всё равно не промоделировать всех ситуаций, которые бывают в матчах», — сказал Шипачёв.

Разгром ЦСКА

В Минске (Беларусь) во Дворце спорта состоялся товарищеский матч. Местное «Динамо» принимало ЦСКА. Матч закончился победой хозяев со счётом 6:1.

Уже в первом периоде команды забросили четыре шайбы. Счёт на девятой минуте открыл Владимир Алистров. Ещё через две минуты Брэндон Козун удвоил преимущество хозяев. Вскоре Егор Кузьминов отыграл одну шайбу, но ещё до сирены Алистров оформил дубль.

После перерыва Павел Варфоломеев увеличил преимущество минчан в счёте. Затем он оформил дубль, а в третьем периоде Сергей Сапего поставил точку. Отметим, что для армейцев это была первая игра в нынешнем межсезонье.

Напомним, ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии ЦСКА обыграл «Металлург» (4-3).

Рекорд или второй кубок Овечкина?

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир ответил на вопрос, что может быть важнее для болельщиков «Вашингтон Кэпиталз»: если клуб возьмёт ещё один Кубок Стэнли или если капитан «столичных» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Это сложный вопрос. Моей первой мыслью было: «Ещё один кубок, конечно, важнее». Но чем больше я вчитываюсь в вопрос, тем больше подозреваю, что голосование, скажем, из 1000 болельщиков «Кэпс» будет довольно напряжённым — особенно сейчас, когда похоже, что Овечкин действительно может побить вечный рекорд.

Для протокола: я задал этот вопрос моему 18-летнему сыну, играющему в хоккей и с рождения болеющему за «Вашингтон». Он не колебался.

«Ови!» — крикнул он. — Что за глупый вопрос? Я уже видел, как они выиграли Кубок», — отметил Эль-Башир.