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Главные хоккейные события дня, 15 августа 2022 года, рейтинги в Северной Америке, яркая драка Воронкова и новичок в КХЛ

Малкина снова обижают в Америке? Фетисов в ярости от оценки мастерства россиянина
Денис Лутченко
Главные хоккейные события дня
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Олег Знарок взял реванш у «Спартака», а «Витязь» приобрёл обладателя Кубка Стэнли.

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 15 августа.

Малкина поставили только на 18-е место среди центров НХЛ

По обе стороны океана спортивные журналисты очень любят составлять всевозможные рейтинги, которые традиционно вызывают жаркие споры среди общественности. Вот и на сей раз североамериканские журналисты опубликовали рейтинг лучших центральных нападающих лиги по версии редакции.

В пятёрку лучших центрфорвардов по версии сайта НХЛ входят: Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 1-е место), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 2-е), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 3-е), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-е), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-е).Среди россиян в него вошёл только форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он расположился лишь на 18-м месте, что привело в ярость двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

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«Нужно в жопу засунуть эти рейтинги. И без них понятно, что Женя Малкин в принципе лучший центрфорвард современности, тут и без них это всё понятно», – в интервью изданию «РБК-Спорт» резко отреагировал Фетисов на такую оценку мастерства российского форварда.

Знарок взял реванш у «Спартака»

«Спартак» и «Ак Барс» сегодня провели повторный контрольный матч в Москве. Накануне красно-белые смогли одолеть казанский клуб в благотворительной встрече, посвящённой памяти легендарного форварда Владимира Шадрина. В воскресенье «Спартак» собрал 921 тыс. на атрибутике и билетах. Средства пойдут семье Шадрина и на возведение памятника легендарному хоккеисту клуба.

Спустя 24 часа команды снова вышли на лёд МСА «Лужники», и на сей раз сильнее оказались казанские хоккеисты. Подопечные Олега Знарка сильнее преуспели в голевой феерии, одержав итоговую победу со счётом 7:4. Главным героем встречи в составе победителей стал нападающий Дмитрий Кагарлицкий, оформивший хет-трик.

Были в этой встрече и другие знаменательные события. Всем, в том числе молодым спартаковцам, известно, что нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков всегда горазд подраться и никогда не откажется скинуть перчатки. Так случилось и на этот раз.По ходу встречи Воронков и нападающий «Спартака» Никита Чибриков решили выпустить пар, причём форвард «Ак Барса» практически не позволил сопернику ударить себя.

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«Витязь» усилился обладателем Кубка Стэнли

Подмосковный «Витязь» продолжает заниматься активной селекционной деятельностью. После неприятной истории с Даниэлем Одеттом, который сначала подписал новый контракт с клубом из Балашихи, а затем отказался приезжать в Россию, руководству «Витязя» в оперативном порядке пришлось искать замену форварду – и она была найдена в лице Тайлера Граоваца.

Ожидалось, что экс-форвард минского «Динамо» образует связку в первом звене с Заком Митчеллом, но в контрольном матче с «Ак Барсом» тот получил травму верхней части тела, которая может оставить его вне хоккея на длительный срок. В этой ситуации команде Вячеслава Буцаева снова потребовалось усиление, и оно было найдено.

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Сегодня стало известно, что известный нападающий Скотт Уилсон договорился о подписании контракта с подмосковным «Витязем». В прошедшем сезоне Уилсон выступал в Американской хоккейной лиге за «Шарлотт Чекерс», в его активе 71 проведённая встреча, в которых он набрал 40 (24+16) очков при полезности «-4». В плей-офф на его счету семь встреч и три результативные передачи.

Ранее форвард, способный действовать как на позиции левого форварда, так и в центре, выступал в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз». В общей сложности он сыграл в НХЛ 193 матча, набрав 51 (20+31) очко. Отметим, что в 2017 году Уилсон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «пингвинов». По современным меркам КХЛ, подписание Уилсона тянет на одну из главных новостей всего межсезонья.

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