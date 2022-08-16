Малкина снова обижают в Америке? Фетисов в ярости от оценки мастерства россиянина

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 15 августа.

Малкина поставили только на 18-е место среди центров НХЛ

По обе стороны океана спортивные журналисты очень любят составлять всевозможные рейтинги, которые традиционно вызывают жаркие споры среди общественности. Вот и на сей раз североамериканские журналисты опубликовали рейтинг лучших центральных нападающих лиги по версии редакции.

В пятёрку лучших центрфорвардов по версии сайта НХЛ входят: Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз», 1-е место), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс», 2-е), Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш», 3-е), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 4-е), Сидни Кросби («Питтсбург», 5-е).Среди россиян в него вошёл только форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин. Он расположился лишь на 18-м месте, что привело в ярость двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова.

«Нужно в жопу засунуть эти рейтинги. И без них понятно, что Женя Малкин в принципе лучший центрфорвард современности, тут и без них это всё понятно», – в интервью изданию «РБК-Спорт» резко отреагировал Фетисов на такую оценку мастерства российского форварда.

Знарок взял реванш у «Спартака»

«Спартак» и «Ак Барс» сегодня провели повторный контрольный матч в Москве. Накануне красно-белые смогли одолеть казанский клуб в благотворительной встрече, посвящённой памяти легендарного форварда Владимира Шадрина. В воскресенье «Спартак» собрал 921 тыс. на атрибутике и билетах. Средства пойдут семье Шадрина и на возведение памятника легендарному хоккеисту клуба.

Спустя 24 часа команды снова вышли на лёд МСА «Лужники», и на сей раз сильнее оказались казанские хоккеисты. Подопечные Олега Знарка сильнее преуспели в голевой феерии, одержав итоговую победу со счётом 7:4. Главным героем встречи в составе победителей стал нападающий Дмитрий Кагарлицкий, оформивший хет-трик.

Были в этой встрече и другие знаменательные события. Всем, в том числе молодым спартаковцам, известно, что нападающий «Ак Барса» Дмитрий Воронков всегда горазд подраться и никогда не откажется скинуть перчатки. Так случилось и на этот раз.По ходу встречи Воронков и нападающий «Спартака» Никита Чибриков решили выпустить пар, причём форвард «Ак Барса» практически не позволил сопернику ударить себя.

«Витязь» усилился обладателем Кубка Стэнли

Подмосковный «Витязь» продолжает заниматься активной селекционной деятельностью. После неприятной истории с Даниэлем Одеттом, который сначала подписал новый контракт с клубом из Балашихи, а затем отказался приезжать в Россию, руководству «Витязя» в оперативном порядке пришлось искать замену форварду – и она была найдена в лице Тайлера Граоваца.

Ожидалось, что экс-форвард минского «Динамо» образует связку в первом звене с Заком Митчеллом, но в контрольном матче с «Ак Барсом» тот получил травму верхней части тела, которая может оставить его вне хоккея на длительный срок. В этой ситуации команде Вячеслава Буцаева снова потребовалось усиление, и оно было найдено.

Сегодня стало известно, что известный нападающий Скотт Уилсон договорился о подписании контракта с подмосковным «Витязем». В прошедшем сезоне Уилсон выступал в Американской хоккейной лиге за «Шарлотт Чекерс», в его активе 71 проведённая встреча, в которых он набрал 40 (24+16) очков при полезности «-4». В плей-офф на его счету семь встреч и три результативные передачи.

Ранее форвард, способный действовать как на позиции левого форварда, так и в центре, выступал в Национальной хоккейной лиге за «Питтсбург Пингвинз», «Детройт Ред Уингз» и «Баффало Сэйбрз». В общей сложности он сыграл в НХЛ 193 матча, набрав 51 (20+31) очко. Отметим, что в 2017 году Уилсон стал обладателем Кубка Стэнли в составе «пингвинов». По современным меркам КХЛ, подписание Уилсона тянет на одну из главных новостей всего межсезонья.