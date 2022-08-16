Канаде и США слишком легко без России. Итоги группового этапа МЧМ по хоккею

Как закончился групповой этап МЧМ-2022

Канада и США, взяв великолепный старт, дальше не снимали ногу с педали газа и выиграли свои группы без единой осечки. Главными конкурентами американцев в борьбе за первое место были шведы, но скоростная и техничная сборная США не оставила им и шанса, хотя по счёту (3:2) этого не скажешь.

Канадцы же в заключительном матче не испытали проблем с финнами, которые также подошли к игре с тремя победами. «Кленовые листья» были безжалостны в большинстве, реализовав обе попытки, а финны не смогли использовать даже два шанса «пять на три» в концовке игры. Итоговый счёт – 6:3 в пользу Канады.

Группа А Группа В 1. Канада (12 очков) 1. США (12) 2. Финляндия (8) 2. Швеция (9) 3. Латвия (4) 3. Германия (6) 4. Чехия (4) 4. Швейцария (3) 5. Словакия (2) 5. Австрия (0)

Словаки, неизменно проходившие в плей-офф МЧМ с 2014 года, на этот раз остались за бортом четвертьфиналов, несмотря на сильное молодое поколение. Без Слафковски, Немеца, Мешара, Княжко и ряда других игроков, которые отказались от участия либо из-за НХЛ, либо по состоянию здоровья, Словакия оглушительно провалилась. «Реальность иногда жестока, теперь у нас будет время проанализировать, почему мы провалились. Наша игра на турнире была катастрофой. Мы делали непозволительные для такого турнира ошибки. У нас очень маленький выбор игроков, несколько из них не смогли сыграть, это стоило нам хорошего места в группе. Но у нас были игроки, которые могли проявить себя и биться с лучшими в мире. Оказалось, что этого было недостаточно», — сказал главный тренер сборной Иван Фенеш. Единственное их утешение – в этом году никто не вылетает в низший дивизион.

Для Латвии, напротив, МЧМ – это сказка, ставшая былью. Эта сборная, не игравшая в элите с 2017 года, попала на турнир после отстранения России и вписала своё имя в историю сенсационным выходом в плей-офф. Это стало возможным благодаря невероятной победе над Чехией, в которой великолепно себя проявили вратарь Бруно Бруверис, отразивший 33 броска, и защитник Ральф Бергманис, оформивший хет-трик. «Никто не ожидал, что мы выйдем в четвертьфинал. Все ждали, что мы станем последними, насмехались над нами. Я сказал ребятам – получайте удовольствие от того, что вы здесь. И я ими горжусь. Нам нечего стыдиться, мы написали историю», — сказал главный тренер команды Артис Аболс.

Статистика игроков после группового этапа

Лучшим бомбардиром предварительного этапа стал капитан сборной Канады Мэйсон Мактавиш с 13 (7+6) очками в четырёх матчах. Он набирал очки в каждой игре, а в матче со Словакией оформил покер, повторив рекорд Канады на МЧМ. В пятёрку лучших бомбардиров также вошли финны Йоаким Кемелль и Аату Рятю (у обоих – по (9 (3+6) очков), шведский защитник Эмиль Андре и фаворит драфта НХЛ — 2023 Коннор Бедард (у обоих по 7 (3+4) очков).

Мэйсон Мактавиш Фото: iihf.com

Список снайперов также возглавляет Мактавиш, за ним расположились американцы Мэтт Коронато и Картер Мазур (по четыре гола), за которыми идут 10 игроков с тремя голами. Лидерство по передачам делят американец Томас Бордело, Мактавиш, Кемелль и Рятю (по шесть передач), пятое-шестое место занимают американец Люк Хьюз и канадец Джошуа Руа, которые сделали по пять передач.

Среди вратарей лучшим стал Калле Кланг (КН 1, 94,44% ОБ), в то время как первый номер сборной Швеции Йеспер Валльстедт – четвёртый (КН 2,54, 92,19% ОБ). На втором месте – американец Кейден Мбереко (КН 1,33, 93,85% ОБ), третью строчку занимает канадец Дилан Гаранд (КН 1,67, 92,96% ОБ). Пятый – латвиец Бруверис (КН 3,24, 91,3% ОБ).

Пары и расписание четвертьфиналов

Канада (1А) – Швейцария (4В) – 18 августа, 2:00 мск

Финляндия (2А) – Германия (3В) – 17 августа, 19:00 мск

США (1В) – Чехия (4А) – 18 августа, 5:30 мск

Швеция (2В) – Латвия (3А) – 17 августа, 22:30 мск

Перед полуфиналами состоится перепосев на основе рейтинга после группового раунда. Он выглядит следующим образом:

1. Канада

2. США

3. Швеция

4. Финляндия

5. Германия

6. Латвия

7. Чехия

8. Швейцария