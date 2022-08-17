Крикунов раскритиковал «Динамо» — чем недоволен мэтр? Главные события дня в хоккее

На МЧМ в Канаде стыдно смотреть, а виноватой снова пытаются сделать Россию.

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 16 августа.

МЧМ без России

Журналист финского издания Iltalehti Тимо Куннари прокомментировал отсутствие России на молодёжном чемпионате мира — 2022.

«В Эдмонтоне никто не скучает по России. Россиянам запрещён вход на бóльшую часть спортивных мероприятий по всему миру. Хотя и не на все, потому что есть ещё федерации и организаторы соревнований, которые включают россиян в свои мероприятия.

Какая жалость. Международная федерация хоккея исключила Россию и её верную рабочую лошадку Беларусь из своих турниров. Россия, естественно, не участвует в молодёжном чемпионате мира в Эдмонтоне. Да и назойливые соседи с востока, которые диктуют свои правила, никому не нужны. Особенно сейчас, когда Латвия вошла в историю.

Латвия заняла третье место в группе А и впервые в истории вышла в четвертьфинал. Страна празднует. Она была включена в состав участников после того, как выгнали Россию. Место России в спортивном плане заполнено превосходно», — говорится в материале.

Провал с посещаемостью

Тем временем на молодёжном чемпионате мира по хоккею завершился групповой этап.

В общей сложности встречи в рамках групп на стадионе «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне посетили 26 920 человек при максимуме в 366 940 зрителей, средний показатель — 1346 болельщиков на матче. Таким образом, на играх группового раунда заполняемость арены составила 7,3% от максимальной.

Самой посещаемой командой стала хозяйка турнира — Канада. На её матчах побывали 16 413 человек, в среднем — 4103 зрителя на одной игре. Минимальный показатель — у Австрии (2006 человек, в среднем — 501).

Полный провал, если не сказать жёстче.

На играх группового раунда заполняемость арены составила 7,3% от максимальной Фото: Andy Devlin/ Getty Images

Крикунов сомневается в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о нынешнем составе бело-голубых, а также о шансах на Кубок Гагарина.

«‎Динамо» отпустило всех хоккеистов из-за проблем с бюджетом. Оставили только молодых. Состав не соответствует уровню ‎«‎Динамо». Говорят, что молодёжь у нас подрастёт. Куда она подрастёт? Те, кто заиграет, уедут в НХЛ. Те, кто просто будет лучше — их выкупят другие богатые клубы, если денег не будет у «Динамо». Нужны условия, тогда и команда будет.

‎Попасть в плей-офф уже будет хорошо. Про Кубок Гагарина мы сейчас даже не говорим. Нужно реально смотреть на вещи. Но в плей-офф, думаю, попадут, так как на Западе не так много конкурентов‎»‎, — считает Крикунов.

Интересное мнение от Владимира Васильевича. Также любопытно, как его воспримут в клубе и в тренерском штабе Алексея Кудашова.

Гусев будет ждать сентября

Российский нападающий Никита Гусев сообщил, что будет ждать предложений от команд Национальной хоккейной лиги.

«Агент общается с командами в Америке. Я не знаю, как там устроен рынок. Поэтому спокойно тренируюсь, работаю над собой и жду. Я примерно понимаю, что самое позднее – это середина сентября. Иначе не успею поставить рабочую визу, чтобы прилететь туда в тренировочный лагерь», – приводит слова Гусева телеграм-канал телеканала «Матч».

В прошедшем сезоне 30-летний хоккеист выступал за санкт-петербургский СКА, проведя 31 матч в регулярном чемпионате и набрав 35 очков: забросил 10 шайб и отдал 25 голевых передач. В плей-офф у него семь голов и девять результативных передач в 16 встречах.

Символический удар Овечкина

В пресс-службе футбольного «Динамо» сообщили, что российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин нанесёт символический удар по мячу перед матчем 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Александр Овечкин будет присутствовать на матче «Динамо» — «Спартак» и сделает символический удар по мячу», — пояснили в клубе.

Лучший снайпер чемпионата Финляндии не приедет в Россию

Бывший нападающий «Юкурита» Петрус Палму рассказал, что вёл переговоры с клубом КХЛ и отказался от перехода. По информации источника, в услугах форварда было заинтересовано минское «Динамо». Хоккеист принял решение продолжить карьеру в чемпионате Швеции.

«Мне лично звонили из КХЛ. Я поручил агентам поработать над этим. Дальнейших дискуссий с ними по этому поводу не было, потому что мне было совершенно ясно, что я не поеду туда играть. Было объявлено, что на этот раз никаких переговоров с нашей стороны не будет», — цитирует Палму Leijonat.

В прошлом сезоне Петрус Палму был капитаном «Юкурита». В рамках регулярного первенства он провёл 59 матчей и набрал 59 (26+33) очков. В плей-офф он добавил в свою копилку 5 (2+3) баллов.