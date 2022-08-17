В КХЛ едут обладатели Кубка Стэнли. Напрасно говорят, что уровень легионеров в лиге упал?

До старта нового сезона КХЛ остаётся чуть больше двух недель, но некоторые клубы всё ещё продолжают комплектовать составы. Все заметные российские игроки, за редким исключением, уже нашли себе пристанище. А вот среди легионеров свободные лоты остаются.

Последние дни ознаменовались двумя крупными сделками. «Витязь» и минское «Динамо» объявили о подписании контрактов с хоккеистами, которые совсем недавно участвовали в победных танцах вокруг Кубка Стэнли. Теперь Скотт Уилсон, чемпион 2017 года в составе «Питтсбурга», присоединится к «Витязю», а Седрик Пакетт, бывший партнёр Никиты Кучерова и Андрея Василевского по «Тампе», наденет форму минского «Динамо».

В сложившихся обстоятельствах, когда европейцы в большинстве своём отказываются ехать в КХЛ, эти новости выглядят как настоящие трансферные бомбы, но, несомненно, особое внимание они получили бы и в обычных условиях.

Примечательно, что оба канадца перелетают через океан во вполне рабочем возрасте. Уилсон в апреле отпраздновал 30-летний юбилей, а Пакетту только на прошлой неделе исполнилось 29. При этом у Скотта было значительно больше причин сменить один материк на другой. Триумфальный сезон «Питтсбурга» стал для него лучшим в карьере: в регулярке форвард набрал 26 очков при среднем времени на льду меньше 11 минут, а в плей-офф добавил на свой персональный счёт ещё шесть баллов.

Однако удержать уровень Уилсону не удалось, а «Пингвинз» не стали терпеть его регресс. В начале следующего сезона нападающего обменяли в «Детройт», где он, впрочем, продержался всего 17 матчей. Потом Уилсон на два с половиной сезона закрепился в «Баффало». Летом прошлого года Скотт побывал на просмотре у «Сиэтла», но до полноценного контракта дело не дошло. Зацепиться за НХЛ хоккеисту с такой динамикой развития помогло бы только чудо, а пропадать в АХЛ он не захотел – в подобной ситуации вариантов лучше КХЛ не найти.

Всего в лучшей лиге мира Уилсон провёл 216 матчей и набрал 58 (23+35) баллов за результативность. Он сам считает себя обладателем хорошего броска и жёстким игроком. В то же время штрафных минут в пассиве канадца не так много – всего 69.

История перехода Седрика Пакетта более удивительна. Нападающий сыграл почти полтысячи матчей в НХЛ и никогда не выпадал из обоймы надолго. Хоккеист прошёл весь путь становления великой «Тампы» – он был в команде с первого сезона Джона Купера и до первого Кубка Стэнли. Затем стало сложнее: в 2020 году нападающий пережил два обмена – сначала в «Оттаву», после – в «Каролину». Его последним местом работы в НХЛ стал «Монреаль». Там Пакетт провёл меньше года, но многое испытал: был в роли обидчика, когда грубо толкнул на борт звезду «Анахайма» Зеграса; принял в голову жестокий силовой от игрока «Флориды»; подрался с одноклубником Александром Романовым и в конце концов обнаружил себя на драфте отказов. Казалось, кто-кто, а Пакетт имел шансы вновь подняться в НХЛ – пусть через лигу рангом ниже – но канадец выбрал иной путь для продолжения карьеры.

Седрик Пакетт Фото: Из личного архива

Из других трансферов августа в глаза бросается активность «Нефтехимика». Пока большинство клубов КХЛ испытывает проблемы с приглашением европейцев, нижнекамцы неожиданно преуспевают на этом направлении. Во-первых, «Нефтехимик» договорился с Йоанном Овитю. Французы в КХЛ – редкость, но Овитю в России уже давно не просто гость. Он женат на россиянке, неплохо говорит на русском языке и уже выступал в российском клубе – в «Сочи». После этого Йоанн отправился в Скандинавию, а сейчас вернулся.

Своей игрой за южный клуб Овитю не сделал себе имя, поэтому ждать хоккейных подвигов от него трудно. А вот на Самуэля Бучека нижнекамцы наверняка возлагают серьёзные надежды. Словацкий нападающий к 23 годам успел поиграть в нескольких североамериканских юниорских лигах, на ЮЧМ и МЧМ становился лучшим бомбардиром своей сборной, а в прошлом сезоне добрался до аналогичного достижения в чемпионате своей страны. В 69 матчах Бучек набрал 87 (53+34) очков и был признан MVP плей-офф.

Самуэль Бучек Фото: hcnh.ru

Станут ли все эти хоккеисты адекватной заменой игрокам калибра Хартикайнена или Покки – вопрос. Но то, что общий уровень лиги на фоне отъезда прежних легионеров не просядет резко, кажется очевидным уже сейчас.