На Гретцки подали в суд в Америке. Легенду обвиняют во вранье и хотят стрясти $ 10 млн

Легендарного Уэйна Гретцки обвиняют во вранье и пытаются отсудить у него $ 10 млн, а всё из-за… жевательной резинки. Это не шутка, а реальный иск, который был подан на днях в суд Лос-Анджелеса.

Истец – Стивен Спаркс, создатель и производитель жевательной резинки для контроля веса под названием OMG, что расшифровывается как «жвачка для контроля переедания». В 2017 году компания BuChew (дистрибьютор этой жевательной резинки) наняла жену Гретцки для продвижения своего продукта. И, действительно, в 2018 году Джанет постоянно рекламировала эту жвачку в своих соцсетях, рассказывая, что она снижает аппетит и помогает похудеть.

Джанет Гретцки Фото: Из личного архива

В иске указывается, что Джанет привлекла к продвижению продукта своего мужа и «пообещала, что Уэйн будет лично жевать и рекламировать жвачку OMG». В том же 2018 году Гретцки предположительно заявил, что каждый день жевал эту жвачку и благодаря этому похудел на 16 килограммов за два месяца. Затем сама Джанет также рассказывала об этом. Издание TMZ приводит скрин её комментария в соцсетях, где она поздравляет гольфиста Тайгера Вудса с победой на турнире и добавляет: «Это официально – если собираешься жевать жвачку, чтобы снизить аппетит, почему бы не жевать жвачку OMG! Она сыграла большую роль в том, что мой муж похудел на 16 килограммов. Он жуёт каждый день, жуйте жвачку, чтобы похудеть».

Заявление Великого побудило Спаркса и других инвесторов увеличить вложения в BuChew. «Заявление, что Уэйн потерял 16 килограммов благодаря жвачке OMG, мотивировало Спаркса и других совладельцев дополнительно инвестировать в BuChew», — говорится в исковом заявлении.

Спаркс также заявляет, что Гретцки врал не просто так, а чтобы нажиться на компании. «Примерно 20 февраля 2020 года ответчик заявил истцу, что на самом деле не сбросил 16 килограммов. Уэйн исказил истину, чтобы повысить стоимость компании, акциями которой он тайно закупился», — указывается в иске.

Спаркс утверждает, что не подозревал о вранье Уэйна, пока тот сам не сознался в 2020 году. А когда это случилось, компания пошла на дно, что больно ударило по кошельку Спаркса. Он потерял $ 10 млн и теперь требует от Гретцки возместить их. А ещё оплатить $ 500 тыс. за услуги адвоката.

Помимо этого, Спаркс обвиняет чету Гретцки в том, что они сговорились убрать Стивена с его должности в BuChew и приказали новым боссам компании прекратить использование имени Гретцки в рекламе продукта.

Джанет и Уэйн Гретцки Фото: Michael Tullberg/Getty Images

Кстати, это не первая передряга, в которую попал четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли. В 2006 году он и его жена оказались в центре ставочного скандала. Рик Токкет, в то время работавший в тренерском штабе Гретцки в «Финиксе», обвинялся в создании подпольного тотализатора, в котором делали ставки игроки НХЛ. Многие попали под следствие, в том числе и Джанет Гретцки, которая в общей сложности поставила по меньшей мере $ 100 тыс. на игры американского футбола. Позже в прессе появилась информация, что Гретцки был в курсе тотализатора и обсуждал с его организатором, как выпутать свою жену из этого скандала.

Были подозрения, что Джанет Гретцки делала ставки в том числе и по поручению мужа, после чего супругам пришлось оправдываться. «Я не делал ничего плохого, ничего, связанного со ставками. Повторю ещё раз – этого не было, я не делал ставки. Этого не было и не будет», — говорил Гретцки.

Уэйну и Джанет Гретцки тогда не было предъявлено никаких обвинений, как и замешанным в скандале игрокам НХЛ, а осудили только организаторов тотализатора, которые признали свою вину. Полицейский из Нью-Джерси получил шесть лет тюрьмы, а Рик Токкет – два года условно.