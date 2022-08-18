«Динамо» проведёт тренировку с Овечкиным. А когда клуб отдаст 100-миллионный долг?

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 17 августа.

Овечкин поучаствует в мероприятиях «Динамо»

Московское «Динамо» на официальном сайте объявило о том, что проведёт открытую тренировку для болельщиков. В ней примут участие и звёздные гости: Александр Овечкин, Александр Харитонов, Александр Хаванов, Александр Ерёменко.

Подобные мероприятия клуб не проводил уже три года: в 2020 году презентация команды прошла в онлайн-формате, в 2021-м была отменена из-за нестабильной эпидемиологической обстановки.

«ВТБ Арена» откроется для болельщиков в 13:00. В фойе будут проходить различные активности, в том числа киберзона, аквагрим, аэрохоккей и многое другое.

В 14:00 в чаше стадиона начнётся яркое световое шоу. Также состоится представление полного состава команды и знакомство с новичками клуба. После раскатки команда проведёт полноценную тренировку.

Также в этот день будут разыграны призы, которые вручит Александр Овечкин. А по окончании тренировки в фойе арены воспитанники клуба экс-динамовцы Александр Харитонов, Александр Хаванов и Александр Ерёменко проведут автограф-сессию для всех желающих.

Получить пригласительный билет на тренировку можно на официальном сайте бело-голубых.

Строительство «СКА Арены»

На площадке «СКА Арены» строители приступили к новому этапу монтажа металлоконструкций фасада. Первый монтажный блок из двух верхних ферм архитектурного козырька весом 190 тонн и длиной 80 метров подняли на проектную высоту свыше 45 метров.

Генеральный директор строительной компании «Сфера» Роман Мустафин подчеркнул, что всего таких элементов будет 33, длина их будет составлять от 80 до 96 метров, вес самого большого блока составит 206 тонн. Полностью завершить работы по монтажу металлоконструкций фасада планируется в декабре 2022 года.

Сейчас общая строительная готовность здания арены составляет свыше 80%. Завершаются работы по монтажу светопрозрачного контура фасада и покрытия кровли, монтируются инженерные сети, ведётся отделка внутренних помещений. На прилегающей территории парка продолжается высадка деревьев и идёт подготовка территорий под дальнейший монтаж спортивных площадок.

Долги «Динамо» перед Шипачёвым

Московское «Динамо» не выплатило нападающему Вадиму Шипачёву 110 миллионов рублей в качестве индивидуального бонуса. В текущее межсезонье игрока обменяли в казанский «Ак Барс» после трёх сезонов, проведённых в составе бело-голубых.

Вадим Шипачёв Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги на счету Шипачёва 48 матчей и 67 очков: он забросил 24 шайбы и отдал 43 результативные передачи. В плей-офф у него 10 (3+7) очков в 11 встречах. Шипачёв в последних трёх сезонах становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата КХЛ.

Также Вадим стал самым ценным игроком сезона-2021/2022 КХЛ.

Напомним, контракт Шипачёва с казанским клубом подписан до конца сезона-2024/2025.

Победа «Металлурга» и необычное удаление у уральцев

В эти дни в Нур-Султане (Казахстан) проходит предсезонный турнир, Кубок президента Республики Казахстан. В сегодняшнем матче встречались екатеринбургский «Автомобилист» и магнитогорский «Металлург». Матч завершился победой магнитогорцев со счётом 2:1 (2:0, 0:1, 0:0).

На третьей минуте Филипп Майе открыл счёт в матче после паса Николая Голдобина. На 17-й Семён Кошелев увеличил преимущество «Магнитки». Ему ассистировали Максим Карпов и Николай Голдобин.

На 24-й минуте Василий Филяев отыграл одну шайбу «Автомобилиста», отличившись с передачи Егора Баранова.

Также в этом матче на 33-й минуте хоккеист «Металлурга» Юрий Платонов был удалён на две минуты за нарушение экипировки – отсутствие капы. По правилам капа должна быть у каждого игрока КХЛ, кто родился после 31 декабря 1998 года. Юрий Платонов родился в 2000 году.

Напомним, для «Металлурга» этот матч стал пятым в рамках предсезонной подготовки. Ранее магнитогорцы одержали две победы, обыграв «Амур» (3:0) и «Нефтехимик» (4:1), а также дважды уступили – «Трактору» (1:4) и «Автомобилисту» (4:5 ОТ).

В другой встрече дня на турнире «Барыс» оказался сильнее «Нефтехимика» – 3:0.

На Гретцки подали в суд из-за жвачки. С него требуют $ 10 млн

Легендарного Уэйна Гретцки обвиняют во вранье. У экс-хоккеиста пытаются отсудить $ 10 млн из-за жвачки. Несколько дней назад в суд Лос-Анджелеса подали заявление против Уэйна.

Истец – Стивен Спаркс, он же создатель и производитель жевательной резинки для контроля веса под названием OMG, что расшифровывается как «жвачка для контроля переедания». Гретцки, а также его жена сообщали о том, что благодаря этой жвачке экс-спортсмен сбросил 16 кг, в связи с чем акции компании резко возросли. Кроме того, ими закупался и сам Гретцки.

Однако позднее Уэйн признался во вранье, из-за чего акции компании сильно обвалились. Вследствие этого Спаркс потерял $ 10 млн и теперь требует их от Гретцки. Также он хочет, чтобы Уэйн оплатил $ 500 тыс. за услуги адвоката.