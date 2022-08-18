«Одно из сильнейших разочарований в истории». Американцев сенсационно выкинули с МЧМ

Болельщики в США негодуют после вылета их сборной с турнира. Остальные же фавориты сыграют в медальных матчах.

На молодёжном чемпионате мира в канадском Эдмонтоне состоялись четвертьфиналы. В трёх первых матчах на этой стадии обошлось без серьёзных неожиданностей.

Сборная Финляндии спокойно разобралась с соперниками из Германии. Представители Страны тысячи озёр сделали себе комфортный задел ещё в стартовом периоде: Каспер Симонтайваль и Рони Хирвонен забросили по шайбе. Ещё до перерыва немцы отыграли один гол, но удержать минимальное отставание не смогли и вскоре пропустили вновь.

Счёт 3:1 продержался вплоть до концовки второго периода, когда немецкий нападающий Беннет Росми оформил дубль и сократил отрыв до одного шага. Впрочем, уже в дебюте третьей двадцатиминутки финны решили расставить всё точки над i и оформили окончательный результат – 5:2.

Примечательно, что шесть шайб в матче из семи команды забросили в большинстве при расстановке 5х4. Статистически наибольший вклад в победу финнов внёс нападающий Роби Ярвинтие – в его активе два гола и две результативные передачи.

Шведы имели в соперниках гораздо менее искушённую команду – сборную Латвии, которая во многом случайно попала на турнир, но сенсационно пробилась в его решающую стадию. В четвертьфинале латвийцы тоже не выглядели мальчиками для битья и почти до последнего момента претендовали на то, чтобы пройти ещё дальше.

Шведы открыли счёт на 17-й минуте: стремительную контратаку точным броском завершил Исак Росен. Однако уже через 122 секунды Латвия оформила симметричный ответ – 1:1.

Озолиньш празднует гол в ворота сборной Швеции Фото: iihf.com

Равенство сохранялось до второй половины третьего периода. Швеция обладала преимуществом по всем компонентам игры – от вбрасываний до бросков. В заключительном отрезке латыши и вовсе нанесли лишь один бросок в створ ворот. Всего за матч их было 13.

Вероятно, значительное влияние на судьбу матча оказало удаление Мартина Лавиньша. На 42-й минуте он сразил соперника ударом в область головы и шеи и получил большой дисциплинарный штраф. Латвийцы выстояли в пятиминутном меньшинстве, но вскоре после того, как составы вновь стали равными, всё же пропустили, а отыграться не смогли.

«Мы упорно боролись, – цитирует автора единственной латвийской шайбы Густава Озолиньша сайт ИИХФ. – Всё оставили на льду. Мы немного расстроены. Мы хорошо знали соперника. Но имеем к концу дня то, что имеем. В целом горды своим выступлением на турнире. Я думаю, мы получили большой запас уверенности. Надеюсь, это положительно скажется на более молодых игроках Латвии».

Сборная Канады, в отличие от шведов, сполна подтвердила свой статус фаворита. «Кленовые листья» сыграли в весёлый хоккей со швейцарцами. Уже на второй минуте Тайсон Фёрстер открыл счёт, но уже в следующей смене Симон Кнак восстановил паритет.

На то, чтобы окончательно вкатиться в игру, у канадцев ушло ещё 10 минут. После этого они трижды достигали успеха у чужих ворот, но за девять секунд до перерыва забыли о своих. Как итог — на первый перерыв команды отправились при счёте 4:2.

Канадские нападающие забивают в ворота сборной Швейцарии Фото: iihf.com

Во втором отрезке соперники обменялись результативными уколами, а затем в матче наступило голевое молчание. Его лишь незадолго до финальной сирены точным броском по пустым воротам нарушил Логан Стэнковен.

«На нас ничто не давило, – кажется Кнак после игры не был особенно расстроен. – Мы могли играть свободно. Взяли за мотивацию тот факт, что никто не давал нам и шанса против Канады. Тем не менее мы показали, что можем состязаться с этими парнями. Против такой атакующей команды мы оборонялись очень хорошо.

Сборную США неожиданно выкинули с турнира, не дав звёздно-полосатым добраться даже до медальных матчей. В четвертьфинале американцы уступили чехам, которые одержали на групповом этапе всего одну победу. Поначалу игра складывалась по сценарию звёздно-полосатых: Логан Кули открыл счёт на 12-й минуте. Однако затем всё рассыпалось. К середине встречи Чехия усилиями Яна Мышака, Петра Хаузера и Матиаша Шаповалива вырвалась далеко вперёд.

В третьем периоде погоню за противником американцам смазало удаление Бретта Берарда, который получил за подножку 5+20 минут. Чехи не воспользовались численным преимуществом, а через несколько минут сами надолго оказались в меньшинстве. Аналогичный штраф за удар коленом получил Станислав Свозил. Сборная США оперативно реализовала большинство и приблизилась к конкуренту на расстояние вытянутой руки – 2:3. Но финальный штурм Чехия сдержала и подарила турниру громкую сенсацию.

На досрочный вылет сборной Штатов активно отреагировали соцсети.

«Трудно поверить, что сегодня играла та же сборная США, что и на групповом этапе, – пишет пользователь Дэн Келли. – Одних только индивидуальных действий, которые продемонстрировали американцы, недостаточно, чтобы победить чехов».

«Это плохой перформанс, – констатирует @greggkrupa. – Играли медленно, беспорядочно, неэффективно».

«Я был большим поклонником Бретта Берарда с тех пор, как его задрафтовали. Но это был грязный приём», – комментирует один из ключевых моментов игры @MachLandar.

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«Глупое и грязное удаление, не достойное нашей эмблемы», – соглашается @BobRued.

«Должно быть, это одно из сильнейших разочарований в истории…» – подводит лаконичный итог поражению @KyleFoxton.

Таким образом в полуфинале турнира будут следующие пары:



Канада – Чехия

Швеция – Финляндия.