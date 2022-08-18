Алексей Красиков не смог продолжить матч после лобового столкновения с соперником, президент КХЛ дал пресс-конференцию перед сезоном.

Жуткое столкновение в КХЛ. Зачем вратарь «Спартака» так рисковал собой на предсезонке?

В хоккее продолжается межсезонье по всем фронтам, но без интересных новостей болельщики не остаются даже в этот период. Представляем дайджест главных из них за 18 августа.

Стали известны полуфинальные пары МЧМ-2022 по хоккею

Сегодня, 18 августа, определились все полуфинальные пары молодёжного чемпионата мира – 2022. В 1/4 финала Канада обыграла Швейцарию, Чехия сенсационно выбила из турнира США, Финляндия переиграла Германию, а Швеция победила Латвию.

Таким образом, в полуфинале турнира будут следующие пары:

Канада – Чехия;

Швеция – Финляндия.

«Заключили договор с крупным агентством». КХЛ на следующей неделе объявит телевещателей

Вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов рассказал, когда лига назовёт телевещателей на следующий сезон.

«В начале следующей недели мы объявим о телевещателях, с которыми договорились, и расскажем, как будет организован показ матчей КХЛ в следующем сезоне.

На сегодня те договоры, которые были с иностранными телевещателями, прекратили свои действия. От самих телевещателей мы получаем информацию, что наш продукт им интересен. Но ввиду политического давления они опасаются это делать. Сейчас мы заключили договор с одним крупным агентством о продаже прав. Позже об этом объявим», – передаёт слова Доброхвалова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Президент КХЛ рассказал, когда будет принято решение о формате плей-офф в следующем сезоне

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации с плей-офф в сезоне-2022/2023.

«Считаем, что пять легионеров – оптимальный вариант для клубов и лиги. Шесть игроков ты можешь иметь в заявке. В сезон-2022/2023 мы вступаем с таким раскладом.

Система проведения плей-офф? Мы встречались с федерацией, общались, создана рабочая группа. Но на данный момент нет никакого определённого решения. Как сейчас есть, с этим мы и живём. Здесь нужно включать всех заинтересованных лиц: это и клубы в том числе, есть предложения, которые мы разбираем. Конкретного решения нет. Мы хотим начать сезон, чтобы все клубы знали про схему проведения плей-офф. В середине сентября будет совет директоров, думаю, там многое решится», – передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Голкипер Красиков не смог продолжить матч после жёсткого столкновения с игроком «Амура»

В Москве на арене «Лужники» состоялся контрольный матч, в котором московский «Спартак» встретился с хабаровским «Амуром». Хабаровский клуб одержал победу 4:3.

По ходу матча вратарь красно-белых Алексей Красиков далеко выкатился из ворот, когда игрок соперника Александр Шаров убегал в контратаку. В результате Шаров, убегавший от защитников на скорости, столкнулся с Красиковым. После этого жуткого столкновения вратарь долгое время не мог подняться со льда и был заменён. Ворота команды стал защищать Андрей Сковронский.

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Отметим, что вратарь не покинул арену. Он наблюдает за игрой с трибун. Но так и осталось непонятным: зачем Красиков так рисковал своим здоровьем в ничего не значащем предсезонном матче?

Роман Ротенберг объяснил, для чего была создана сборная России по хоккею до 25 лет

Первый вице-президент Федерации хоккея России, главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о причинах создания сборной России до 25 лет.

«Во-первых, мы не имеем права сдаваться в условиях санкций. Хоккейная Россия очень любит соревнования с участием наших сборных – и мы вместе с нашим ключевым партнёром, компанией «Норильский Никель», делаем всё, чтобы у болельщиков была возможность смотреть матчи и соревнования с участием национальных команд.

Мы всеми силами стремимся поддерживать интерес страны к выступлениям сборных. И тут хороши любые идеи, любые эксперименты.

Во-вторых, турниры с участием молодых звёзд очень популярны в России. Каждый год у молодёжного чемпионата мира очень высокие рейтинги. Но и другие турниры публика тоже воспринимает на ура. С точки зрения популяризации всё очевидно. Хороши любые форматы привлечения зрителей. А хоккей в исполнении молодых одарённых парней – всегда отличное зрелище, эмоции, драйв.

Если говорить про развитие молодых игроков, то это большой, ответственный и сложный процесс. И нам видится, что работа сборной молодых звёзд сможет сделать этот процесс более эффективным. Одарённые, талантливые парни любят играть за национальную команду.

Часто происходит так, что они, вдохновлённые вызовом в сборную, начинают играть на очень высоком уровне. Получается симбиоз, ситуация, когда в выигрыше все. Болельщикам – зрелище, игрокам – новый скачок в карьере, у команды есть результат.

Словак Слафковски никогда бы не стал первым номером драфта, если бы не сумел блестяще использовать свои шансы на Олимпиаде в Пекине», – приводит слова Ротенберга «РБК Спорт».

«Нью-Джерси» объявил о назначении Сергея Брылина ассистентом главного тренера

«Нью-Джерси Дэвилз» на официальном сайте объявил о назначении Сергея Брылина на должность ассистента главного тренера клуба Линди Раффа.

Отмечается, что 48-летний специалист войдёт в штаб, в котором уже находятся Эндрю Брюнетт, Райан Макгилл, Крис Тейлор и Дэйв Рогальски.

Последние девять сезонов Брылин работал ассистентом и тренером в фарм-клубах «Дэвилз». В прошлом сезоне он помог «Ютике Кометс» завоевать титул Северного дивизиона и занять первое место в Восточной конференции.

Обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Кадри подписал контракт с «Калгари»

Нападающий Назем Кадри подписал контракт с «Калгари Флэймз», сообщает журналист TSN Кевин Уикс.

Срок соглашения с 32-летним экс-хоккеистом «Колорадо Эвеланш» — семь лет, сумма контракта на данный момент неизвестна. Ранее сообщалось, что форвард будет претендовать на соглашение с зарплатой $ 8 млн.