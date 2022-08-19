В НХЛ — новый русский тренер. Брылин хочет выиграть с «Нью-Джерси» четвёртый Кубок Стэнли

Сергей Брылин в спорах болельщиков какое-то время противопоставлялся Александру Овечкину. Нет, форвард «Нью-Джерси» не гнался за рекордами НХЛ, но зато выиграл три Кубка Стэнли — а у Овечкина долгое время не было и одного. Весна 2018-го закрыла эти споры навсегда.

При этом, несмотря на кубковую славу, Брылин в России толком известен не был. Его «Нью-Джерси» сломал сверхрезультативную НХЛ начала 90-х и стал трёхкратным обладателем Кубка Стэнли за счёт ловушек в средней зоне. Команда играла скучно, да и обширной русской диаспоры (как в «Детройте») или русской суперзвезды (как Буре), там не было. Популярности в России это не способствовало.



«Славы у меня нет вообще. Каждое лето я на несколько недель приезжаю в Москву отдохнуть – родителей повидать, городом родным подышать. Много гуляю, езжу… И представляете, за девять лет меня ни разу никто на улице не узнал», — рассказывал игрок уже в 2003-м, сразу после третьего чемпионства. «Может, я слишком рано уехал из России (в отличие от многих других, не уезжал готовой звездой), может, просто недостаточно талантливый» — разводил руками Брылин.

Сергей Брылин (справа) в единоборстве с Джо Торнтоном Фото: Boston Herald/MediaNews Group/Boston Herald via Getty Images

Форвард уехал из России, где играл в ЦСКА, в 20 лет. В НХЛ его задрафтовали «Дэвилз» — в укороченном сезоне-1994/1995 форвард мощно проявил себя в АХЛ и провёл плей-офф в основном составе, сыграв 12 матчей. «Выигранный в 21 год Кубок Стэнли, с одной стороны, даёт тебе понимание, что ты чего-то добился, с другой – неправильное представление о жизни. Через год я опять оказался в фарм-клубе, и пришлось заново всё проходить», — рассказывал Брылин в YouTube-программе Николая Хабибулина.



Впервые полный сезон в основном составе Брылин провёл только в 26 лет. Его роль к тому времени изменилась: вместо позиции в боттом-6 форварда стали использовать как ролевика, подчищающего за лидерами. Его лучший сезон — чемпионат-2000/2001, где в звене с Могильным и Скоттом Гомесом Брылин набрал 52 очка.

Возможно, одной из причин неизвестности Брылина в России было то, что он очень мало играл за сборную. Долгое время его единственным турниром за сборную был ЧМ-1996, пришедшийся на большой спад интереса к сборной. На ЧМ он из-за клубной занятости в клубе, далеко заходившем в плей-офф, обычно не успевал — лишь в 2007-м приехал на заключительные матчи домашнего турнира.

С Олимпиадой получилось на редкость обидно — дважды Брылина отбривали в последний момент. В 2002-м последнее место в сборной занял Валерий Буре, Брылин был официально объявлен первым запасным, но, когда появилась вакансия из-за травмы, тренеры предпочли вызвать молодого Дацюка. Через два года на Кубке мира от форварда «Дэвилз» отказались из-за «переизбытка центров», в Турине-2006 нижние звенья предпочли заполнить ребятами из Суперлиги.



Всю энхаэловскую карьеру (765 матчей) Брылин провёл в «Дэвилз». «Я очень постоянный: как приехал в «Нью-Джерси» девять лет назад, так там и остаюсь. И, по правде сказать, нет никакого желания менять команду. За настоящую звезду всегда бьются крупные клубы, каждые три года звезда меняет команду. А я как осел-засел в «Нью-Джерси», так там и сижу», — говорил форвард в 2003-м.

Сергей Брылин с Кубком Стэнли в Москве Фото: РИА Новости

После НХЛ он провёл четыре года в КХЛ, сначала отыграв три регулярки в суперветеранском СКА Яшина и Зубова, потом ещё год в «Кузне». Но в России Сергей не остался — ещё после третьего чемпионства он говорил, что возвращаться особо не хочется, в Америке ему нравится, и туда он хотел перевезти своих родителей.

Сразу после окончания игровой карьеры Брылин вернулся в США, став сначала консультантом фарм-клуба «Дэвилз», а через год и помощником главного тренера. 13 сезонов как игрок, потом 10 как тренер — Брылин отдал одной системе почти четверть века! Сейчас он поднимается в основу, помогать Линди Раффу.



Наших тренеров в последнее время стали критиковать за то, что они не работают в НХЛ. Однако такой же упрёк можно предъявить всем европейцам: даже самые чемпионистые из чемпионов и знающие английский язык не получают работу в главной лиге. Из последних примеров — Рикард Грёнборг и Юкка Ялонен, которых уже давненько рисуют как претендентов на открывающиеся вакансии, но клубы предпочитают гонять по кругу местных. Европейцам же лучше начинать работать в лиге с низших должностей — помощников, скаутов, консультантов, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице.

Сергей Брылин в лагере «Девилз» Фото: nhl.com

Брылин — уже четвёртый помощник Линди Раффа. Партнёры и коллеги рассказывают, что Брылин — пахарь, как на льду, так и вне него, который хочет привить такое отношение к работе и игрокам, с которыми работает. Особенно хвалят его работу с Егором Шаранговичем, который в своё время очень быстро прорвался в основу. Вряд ли тренеру-новичку отдадут единоличную работу с большинством или атакой команды, но если Брылин сумеет привить игрокам основы своё отношение к работе, то в клубе точно будут довольны.

Сам тренер в своём первом интервью уже очертил главное желание: «Мои мечты намного шире – есть желание выиграть ещё один Кубок Стэнли, но уже в качестве тренера». Пока «дьяволы» от этого далеки, но считаются одной из самых перспективных команд лиги — так что будем следить.