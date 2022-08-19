«Калгари» обеспечил одиозному Кадри роскошную пенсию. Эта сделка может погубить клуб

«Калгари» – не лучшая организация в НХЛ, но удивительнее неё в последние месяцы не найти. Невероятно, насколько игровой образ «Флэймз» совпадает с трансферным. Хоккеисты и менеджеры «огоньков» исповедуют одну философию, своими действиями красноречиво отражая название франшизы.
На льду «Калгари» – импульсивная, внезапная, взрывная команда с пылким нравом (кто ещё был способен серийно забивать по девять шайб за матч?); за его пределами – не менее яркий и оригинальный коллектив функционеров.
Вполне естественно, что самую громкую сделку этого лета провернули именно они. Во второй половине июля «Флэймз» в обмен на Мэттью Ткачука забрали у «Флориды» Джонатана Юбердо и Маккензи Уигара. Трейд произвёл вау-эффект – таких действий от клубов не ждал никто.
Мэттью Ткачук
Фото: nhl.com
При этом чуть раньше «Калгари» пришлось пережить, возможно, главное кадровое потрясение в истории: из команды уехал её символ – Джонни Годро. И куда – в «Коламбус», из которого три года назад открыто бежали Панарин с Бобровским.
По всей видимости, именно роль Годро, а не Ткачука перейдёт в руки Юбердо. 29-летний канадец набрал в прошедшей регулярке те же 115 очков, что и Годро. Он ещё не начал выступать в «Калгари», но уже установил рекорд клуба по длительности контракта (восемь сезонов), его сумме ($ 84 млн) и кэпхиту ($ 10,5 млн). Сегодня достоинства Юбердо неоспоримы, но чрезвычайно любопытно, как в клубе будут воспринимать этот договор не через восемь, а хотя бы через пять лет.
С другой стороны, новой команде Джонатан подходит не только как замена прежнему лидеру, но, кажется, и по характеру. На днях он завещал собственный мозг канадским военным. После смерти его будут исследовать на предмет психических расстройств в связи с черепно-мозговыми травмами.
Накануне к «Калгари» присоединился ещё один неформатный игрок – Назем Кадри, канадец с ливанскими корнями, известный своими частыми дисквалификациями и натянутыми отношениями с болельщиками из разных городов. В 31 год он провёл лучший сезон в лиге, вместе с «Колорадо» выиграл Кубок Стэнли и вышел на рынок свободных агентов, где стал одним из самых ценных лотов.
Круг претендентов на Кадри до последнего был очень широким, а по мере того, как Годро, Малкин, Ничушкин, Михеев и другие статусные свободные агенты становились занятыми, Назем получал всё больше внимания от прессы. В какой-то момент его будущее стало главной интригой межсезонья – наконец, она разрешилась.
Форвард остался в однозначном плюсе – ему до 39 лет гарантирована защита в виде контракта с ежегодной зарплатой $ 7 млн. Но с позиции клуба такой трансфер выглядит как авантюра. Подписывая сейчас напористого игрока с бомбардирскими навыками, «огоньки» рискуют в перспективе трёх-четырёх лет получить демотивированный якорь.
Назем Кадри
Фото: nhl.com
Сейчас хоккеист излучает оптимизм и выражает рьяную готовность бороться. «Это потрясающий день для моей семьи, – сказал Кадри в приветственной речи. – Я очень рад присоединиться к команде, у которой такие страстные болельщики. Я всегда любил этот город и с нетерпением жду возможности отдать команде всё, что у меня есть. Выиграть Кубок Стэнли – большая честь, и хочется сделать это снова. Всё, чего я хочу – увидеть ещё один чемпионский баннер в Калгари».
Внимательные болельщики тут же вспомнили, что, когда Кадри играл в «Торонто», «огоньки» уже интересовались им. Однако переговоры не состоялись: «Флэймз» значились в стоп-листе Назема на обмен, а корректировать список ради «огоньков» он отказался.
Наверное, сейчас это уже не так важно: в лояльности Кадри нет поводов сомневаться – в том числе за неё он удостоен щедрого вознаграждения. А вот с тем, какую пользу он принесёт команде на площадке, сложнее. За год до контрактного сезона Кадри совсем не выделялся: 32 (11+21) очка в 56 играх при «-7». При этом периодически у него случались настоящие срывы – например, сезоны с «-15» или 97 минутами штрафа.
Большие деньги – это не всё, с чем расстался «Калгари» ради подписания известного канадца. «Флэймз», чтобы расчистить место в платёжке, передали «Монреалю» Шона Монахана и условный пик в первом раунде драфта. По общей результативности в НХЛ Монахан даже немного обгоняет Кадри – 0,7 балла в среднем против 0,69. Но в последние годы Шон только сдавал, и, видимо, терпение боссов «Калгари» иссякло окончательно.
С чем они подходят к новому сезону? Между сделками по Юбердо и Кадри «Флэймз» продлили Эндрю Манджапане – так удалось добиться полного комплекта в атаке. В то же время глубина в этой линии – вопрос по-прежнему не решённый: на действующих контрактах только 12 игроков. В защите легче и лучше: приобретение Уигара придаст обороне надёжности и выведет три пары примерно на один уровень.
Проблема в том, что самые звёздные и дорогие игроки или уже переступили через 30-летний рубеж, или подбираются к нему, а абсолютной уверенности в их долгосрочном превосходстве нет. Значит, у «Калгари» есть пара-тройка сезонов, чтобы вклиниться в битву за Кубок. Дальше заниматься турнирными делами будет некогда – многие соглашения наверняка потребуют пересмотра.
- 19 августа 2022
-
15:57
-
15:26
-
14:46
-
14:40
-
13:54
-
13:27
-
13:15
-
13:01
-
12:52
-
12:31
-
12:26
-
12:09
-
12:00
-
11:38
-
10:56
-
10:30
-
10:15
-
10:00
-
09:41
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:35
-
08:12
-
01:18
-
00:53
- 18 августа 2022
-
23:52
-
23:30
-
22:47
-
22:09
-
21:29
-
21:22
-
20:33
-
20:26
-
19:47