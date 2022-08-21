«Самый безумный спектакль на моей памяти!» Чудо-сейв форварда вытащил Канаду к золоту МЧМ

В ночь на 21 августа по московскому времени в Канаде завершился МЧМ-2022 по хоккею. Турнир, переигранный в августе взамен сорванного из-за разгильдяйства организаторов январского соревнования, запомнился прежде всего ужасающей посещаемостью, однако матчи плей-офф удались на славу. Уже в четвертьфинале чехи сенсационно отправили на отдых действующих чемпионов из США, но на следующей стадии подопечные Радима Рулика уступили канадцам, а в результате и вовсе остались без медалей.

В матче за третье место со шведами чехи пропустили первыми на 15-й минуте от Фабиана Люселля, в середине матча вроде бы восстановили паритет усилиями Михала Гута, но через две минуты пропустили вторую шайбу от Исака Росена, которую отыграть уже не смогли. Под занавес основного времени Линус Шёдин установил окончательный счёт в матче. Шведы выиграли 3:1 и забрали бронзу, чехи же не могут взять хоть какую-нибудь медаль на МЧМ уже 17 лет.



Видеообзор матча.



Главный матч турнира начался в три часа ночи по московскому времени: на лёд «Роджерс Плэйс Арены» в Эдмонтоне вышли сборные Канады и Финляндии. Любопытно, что сборные этих стран разыгрывали между собой три последних золота взрослых ЧМ, однако в финале МЧМ их встреча оказалась первой в истории.

Посмотреть на развязку главного молодёжного хоккейного турнира года пришли 13 327 зрителей, что стало абсолютным рекордом посещаемости летнего МЧМ — до этого максимальную аудиторию в 5283 человека собрал матч этих же команд на групповом этапе. Но всё же цифра посещаемости финальной игры составила лишь 71% от вместимости арены в Эдмонтоне. Решающая игра хоккейного турнира с участием канадской сборной не смогла собрать аншлаг в Канаде — это нонсенс, показывающий, что больше ни при каких обстоятельствах не нужно проводить подобные турниры летом.

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Сама же финальная игра получилась на загляденье. На 11-й минуте канадцы открыли счёт усилиями Джошуа Руа, сработавшего на добивании на пятачке, а в самом начале второго отрезка хитрющий бросок с кистей от Уильяма Дюфура удвоил преимущество «кленовых».



Видеообзор матча.



Для финнов всё складывалось уныло, но европейская сборная показала отличный характер в третьем периоде. На 45-й минуте цели достиг шальной бросок Алекси Хеймосалми, а затем Йоаким Кемелль точным броском завершил отличную комбинацию и сравнял счёт.

Победителя определил овертайм, в котором нашлось место драме и героизму. На третьей минуте дополнительного времени финны вывалились «3 в 1» на канадского защитника, но максимально бездарно завершили атаку простым броском во вратаря.

Страж «кленовых» ворот Дилан Гаранд даже не стал останавливать игру и тут же скинул шайбу находившемуся рядом Мэйсону Мактавишу. Канадский форвард заложил вираж за ворота, но упал (возможно, не без помощи финна Хелениуса, но судейский свисток промолчал), в результате сборная Суоми развернула вторую, ещё более опасную волну атаки, Ниемеля бросал уже в пустые ворота, Гаранд был отыгран, но Канаду от верного поражения спас успевший подняться со льда Мактавиш, невероятным образом остановивший шайбу на лету в сантиметрах от линии ворот!



ВИДЕО.



Ну а через минуту в ответной атаке Канада выиграла золото домашнего турнира: Кент Джонсон безжалостно разобрался на пятачке с финской обороной и голкипером Ятколой.



ВИДЕО.



Но главным героем Канады стал не автор золотой шайбы, а, конечно, капитан Мэйсон Мактавиш. Мы уже рассказывали, как этот парень специально отпросился из расположения «Анахайма» на летний МЧМ, и вот к чему это привело: Мактавиш стал лучшим бомбардиром и снайпером турнира, а также сделал ключевой сейв в овертайме финального матча!

«Самый безумный спектакль на моей памяти! Золотой финал, овертайм, давление… невероятная координация Мактавиша, которая через несколько секунд привела к решающему голу. Не могу перестать это смотреть!» — пост пользователя Grant в «Твиттере» отражает общую реакцию на развязку финала МЧМ-2022 в североамериканском сегменте интернета. Видео сейва Мактавиша крутят активнее, чем золотой гол Джонсона, а самого Мэйсона канадцы готовы буквально носить на руках.



Разумеется, Мактавиш был признан MVP этого турнира — кто же, если не он? Ну а у «Анахайма» появился дополнительный повод для гордости, ведь второй год подряд лучшим хоккеистом молодёжного турнира признаётся хоккеист «уток»: в 2021-м Тревор Зеграс, сейчас – Мактавиш. Возможно, два молодых центра «Дакс» наведут шороха уже в следующем сезоне НХЛ.