«Йокерит» разваливается на глазах. Отказ от связи с Россией принёс клубу огромные проблемы

Прошло уже практически полгода с того времени, как финский «Йокерит» официально покинул КХЛ. Однако один из самых знаменитых клубов Финляндии по сей день продолжает пребывать в состоянии полной неопределённости относительно своего будущего.

Следующий сезон клуб точно пропустит, а через год планирует вернуться в финскую лигу, однако с этим тоже могут возникнуть сложности. В середине июля лига сделала заявление, в котором назвала условия для подачи заявки от нового участника. И хотя никаких конкретных имён не называлось, между строк ясно читается, что нынешнему владельцу «Йокерита» и легенде финского хоккея Яри Курри указали на дверь.

«Позиция участников лиги однозначна. Должны быть разорваны все связи с предыдущим проектом «Йокерита» в КХЛ, касающиеся финансов и владельцев. Мы не допустим никаких подобных связей с Россией», — заявил председатель правления лиги Хейкки Хилтунен.

В дальнейших комментариях СМИ Хилтунен также уклонился от прямого ответа на вопрос, может ли Курри остаться в клубе: «Руководство клуба само решает, кого выбирать в команду и организацию для подачи заявки. Это их ответственность – решать, какая у них организация. Что касается связей с Россией, то мы имеем в виду связи владельцев и руководителей, которые были у «Йокерита» в КХЛ. Чтобы выявить такие связи, мы привлечëм сторонних экспертов, это будет юридический процесс».

За несколько недель до заявления Хилтунена легенда финского хоккея Теэму Селянне сказал, что активно работает над возвращением «Йокерита» в число участников чемпионата Финляндии и становится владельцем клуба.

«В ближайшие несколько недель будет много информации о будущем клуба в наших медиа, сейчас есть пять главных новостей. Может быть, и хорошо, что всё пришло сразу. Много позитива, все в восторге. Это новое начало. Присоединяюсь к клубу как владелец, но буду вести активную деятельность. Давно восхищаюсь «Йокеритом», — утверждал Селянне в самом начале второго месяца лета.

Казалось, замена одной настоящей иконы финского хоккея на другую легенду на посту босса «Йокерита» является не более чем делом времени, но в августе выяснилось, что 62-летний Курри сдаваться не собирается. Накануне в финских СМИ появилась новая информация касательно положения дел в «шутах» по состоянию на сегодняшний день.

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В прессе была опубликована информация, в которой сообщалось что правом на использование бренда владеет ассоциация Jokerit ry. Эта компания подписала с клубом контракт на передачу бренда в аренду, который остался в силе даже после того, как «шуты» объявили о выходе из состава участников КХЛ. В своём заявлении руководство компании-брендодателя подчеркнуло, что ранее финские СМИ утверждали, что данный контракт аннулируется из-за выхода «Йокерита» из российской лиги, но эта информация является ложной.

В свою очередь, Яри Курри по-прежнему владеет всеми правами на «Йокерит». Таким образом, все нити для возвращения «джокеров» в финскую лигу по-прежнему находятся в его руках. И именно Курри занимается вопросом урегулирования ситуации с руководством финской лиги по поводу участия «Йокерита» в родном чемпионате сезоне-2023/2024.

«Вместе с Яри Курри целью ассоциации является найти лучший и наиболее устойчивый вариант для «джокеров», чтобы успешно и навсегда вернуться в финский хоккей», — говорится в пресс-релизе компании.

Теему Селянне Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Laughing Narrit oy, возглавляемая и созданная Селянне и Кейхо Пяйвинойей, была бы заинтересована в возвращении «Йокерита» в лигу, но в воскресенье новая компания объявила, что этот проект больше не рассматривается с их стороны. Таким образом, 52-летний Селянне владельцем финской команды так и не стал.

При этом в заявлении «Йокерита» оставили лазейку для возможного участия Финской Вспышки в будущем клуба.

«Хотя дискуссии с Laughing Narrit Oy и закончились безрезультатно, мы никоим образом не исключаем возможности того, что люди, стоящие за компанией, могут сыграть определённую роль в будущем клуба», — сказано в заявлении «Йокерита».

Напомним, SM-liiga требует, чтобы документы на получение лицензии на сезон-2023/2024 были готовы к 31 октября. Но на данный момент у «джокеров» всё только разваливается на глазах: нет готовой концепции возвращения в лигу, нет руководства, нет бюджета, нет игроков и даже стадиона, в то время как домашняя арена запрещена к использованию из-за связей с Россией. И ещё большой вопрос, как в финской лиге отреагирует на то, что Яри Курри остался владельцем команды, ведь на протяжении долгого времени он входил в совет директоров КХЛ, что идёт вразрез с установкой про полный запрет людей, имевших отношение к России.