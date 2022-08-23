«Когда понял, что обмен не шутка, был шок». Яркое интервью с хоккеистом Романовым

Накануне защитник Александр Романов заключил контракт с «Айлендерс». Летом Романова обменяли из «Монреаля», где он провёл первые два года карьеры в НХЛ, и после этого полтора месяца он находился в статусе ограниченно свободного агента, хотя сомнений в том, что стороны договорятся о соглашении, не было.

Теперь наконец всё стало официально, и на следующий день после объявления о контракте Романов дал интервью российским журналистам. Рассказал о шоке от обмена, пропущенном звонке генменеджера «островитян» Лу Ламорелло, почему тот не разрешает игрокам носить бороды. А также об игре за «Монреаль», своём развитии и почему против «Айлендерс» так сложно играть.

«Жена разбудила и сказала — нас обменяли. Я такой — да хорош, не может быть!»

— Переговоры шли долго, расскажи, в чём были сложности?

— Переговоры – всегда вещь нелёгкая, не все контракты сразу же подписываются. Не знаю, такие были решения и клуба, и агента, и мои, что решили затянуть этот процесс. Никто никуда не спешил, всё было чётко и шло своим чередом.

— Насколько важно было подписать контракт на три года, как обсуждали по срокам?

— Три года предложил клуб. Особо у меня никаких прав на оффершит и остальное нет. Это хорошая сделка для обеих сторон. И для меня, я рад стать частью команды на три следующих года, это хороший срок. И для команды, надеюсь, это отличная сделка, и обе стороны останутся довольны. Мы не договаривались особо, два или три года. Нам пришло предложение, мы его приняли.

— Всегда интересно знать подробности, как происходит обмен, где он тебя застал?

— Я спал в это время. Меня обменяли в 2:45, мы с женой спали до 11 утра. Она меня разбудила и сказала – нас обменяли. Я такой – да хорош, так не может быть! Иди дальше спать, не отвлекай. Когда понял, что это ни фига не шутки, сначала был шок. Потом – ладно, это хоккей, всё бывает. Мой обмен не первый и не последний, таких ещё будут тысячи. Но это был сюрприз, неожиданно.

— Какая самая главная головная боль, связанная с обменом?

— Слава богу, агент мне безукоризненно помогал с переездом. Это тяжело. Надо было закрыть аренду квартиры, найти жильё здесь, перевезти машину, все вещи, закрыть всё вопросы. Это нелёгкая тема.

— Ты пропустил звонок от Ламорелло. В итоге созвонились с ним?

— Проснулся днём, созвонились с ним. Он сказал, что обмен – это всегда тяжело для игрока. Поздравил с тем, что я часть нового клуба, они хотят видеть меня в составе.

«Ламорелло запрещает бороды, потому что ты должен всегда выглядеть с иголочки»

— Говорят, Ламорелло – суровый генменеджер, запрещает бороды, играть жёлтыми клюшками. Тебе давали советы?

— Бороды объясняются тем, что в обществе ты презентуешь команду и всегда должен выглядеть с иголочки. Думаю, совсем уж длинные волосы отпускать тоже не разрешат, но пока знаю только про бороды.

— Что такое Лонг-Айленд – типа Рублёвки?

— Не знаю, Рублёвка или нет, как местные котируют это место. Это полуостров в 45 минутах от Нью-Йорка, аппендикс Нью-Йорка. С учётом постоянных пробок, мы в Нью-Йорк пока даже не пытались доехать, хотя я здесь уже две – две с половиной недели. Но на пробки тратишь час – час двадцать в одну сторону.

— Ты заранее приехал?

— Конечно, чтобы быстрее освоиться, знакомиться с партнёрами по команде, искать жильё.

— Легко найти жильё?

— Совершенно не легко. Сложности в том, что рынок, возможно, и обширный, но подходящие варианты найти тяжело.

— Ты всё межсезонье провёл за океаном?

— Нет, я приезжал в Россию на несколько дней, хорошенько отдохнули. Побыли тут, потом в Майами поехали, потом в Нью-Йорк.

«Меня обменяли точно не из-за отношения к русским. Им нужен был второй центр»

— Рассказывая об обмене, ты выглядел очень довольным. Что тебя конкретно радует?

— Не сказал бы, что я доволен, что меня обменяли. Я не могу быть доволен или расстроен, но если такое произошло, я подстраиваюсь под ситуацию. Доволен сейчас, что нахожусь в «Айлендерс», что я часть команды и наконец анонсировали контракт. Рад и жду не дождусь, когда начнётся сезон.

Но обмен – это не радость, а очень много геморроя. Это просто хоккей. Понимаю, что для кого-то хоккей – это одна команда до конца жизни. Сначала ты думаешь так, а по факту это просто бизнес. Сегодня ты там, а завтра в другой команде, и никого не волнует, что ты думаешь.

Александр Романов Фото: nhl.com

— Обмен был очень неожиданным. Показалось, что это, может, из-за того, что как-то иначе стали к русским относиться.

— Это точно не из-за отношения к русским меня обменяли. Мне и Кент Хьюз, генменеджер «Монреаля», потом писал, объяснил своё решение. Им второй центр нужен был. Если посудить, кого менять, если у них на подходе ещё несколько защитников? Всё довольно логично.

— Что писали болельщики в личку?

— Я мало кому ответил, потому что там просто завал был. У меня только в комментариях 1500 сообщений, а в личке – очень много, просто кошмар. Все писали, что жалко расставаться. И пацаны в команде… Все те, кто живёт в Монреале, ходили на драфт, видели вживую мой обмен и офигели. Неожиданно для всех это было. Спасибо, что так пишут, это очень приятно. Значит, я запомнился, оставил след.

«Переговоров с ЦСКА не было, это была утка, непонятный вброс»

— Были ли предложения от ЦСКА, реальна ли была возможность возвращения?

— Никаких переговоров не велось, это был непонятный вброс. Сам удивился, когда прочитал. В планах не было возвращаться в Россию и в ЦСКА. Были предложения из НХЛ. Это утка, таких переговоров не было.

— Твой дедушка работал в НХЛ, знает эту лигу, что он сказал по поводу обмена?

— Отреагировал совершенно спокойно. Люди, которые провели долгую карьеру, тренировали и варятся в этой системе много лет, понимают, что это хоккей, где случаются обмены, переподписания, всё, что может случиться. Это бизнес, никто тебя не будет предупреждать, если захотят так сделать. Довольно спокойно отреагировал, сказал – это шаг вперёд, дерзай, доказывай.

— Деда поздравил с должностью в «Ак Барсе»?

— Поздравил, конечно. Всегда приятно, что вернулся в клуб. Неважно, на какой должности, всё равно он будет помогать и наставлять. Мне кажется, это пойдёт на пользу клубу и ему интересно.

«Шестёркин выиграл «Везину» в этом году, Сорокину это по силам сделать в следующем»

— С Сорокиным уже успели пообщаться?

— С Ильёй общаемся, каждый день видимся на тренировке. С женой часто заезжаем к нему в гости, мы всегда на контакте. Я его уже знаю, мы два года с ним в ЦСКА играли. Классный парень, отличный партнёр. Отношения у нас нормальные.

— Чем Сорокин круче Шестёркина?

— Не скажу что кто-то из них круче, они оба хорошие вратари. Всему своё время. Шестёркин выиграл «Везину» в этом году, Сорокину по силам это сделать в следующем году. Придёт время каждого. Я не играл много против Шестёркина, не играл с ним в команде, не знаю его сильные и слабые стороны. Оба вратари хорошие и доказывают это, выходя на лёд.

Александр Романов и Илья Сорокин Фото: photo.khl.ru

— Против кого из соперников тяжелее всего играть?

— Против первых двух троек всегда тяжелее играть. Первые две пары выходят только под первые две тройки. Такой уровень, что любой игрок может создать гол. Ты будешь настраиваться на одного и расслабленно кататься против другого, а он забьёт и ничего хорошего из этого не выйдет. Выходя на лёд, не надо думать, Макдэвид перед тобой или нет. Надо играть ровно всё игру, чётенько.

— Твоё впечатление от игры «Айлендерс», в чём секрет их защиты, благодаря которой они два раза подряд выходили в финал конференции?

— Они были хороши не только в защите. Команда очень слаженно играла, они были жёсткими. В прошлом году мы даже у них выиграли, но они вышли, побежали на нас, начали лупить. Мне навернули, Кофилду, мы начали бить в обратку. Команда жёсткая, с ними не расслабишься. Есть вальяжные команды, а с ними боялся лишний раз голову опустить. Даже удивлён, почему они не попали в плей-офф, против них очень тяжело было играть. Команда слажена идеально – и оборона, и атака, и вратарская линия. Что-то не получилось в прошлом году, получится в следующем.

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«Не все в первый год могут покорить НХЛ. Моё время придёт, оно на подходе»

— Мы видели, как ты можешь играть в атаке – на МЧМ тебя признавали лучшим защитником. Не считаешь, что в «Монреале» тебя немного узко использовали, ты там не полностью раскрылся?

— Не считаю, что не раскрылся, потому что использовали узковато. Моё время придёт, оно на подходе. Считаю, что развиваюсь, с каждым годом становлюсь умнее. Не у всех получается в первый год покорить НХЛ. Это удаётся единицам, легендам. Всему своё время. Придёт время, наберу очки. Не скажу, что «Монреаль» меня узко использовал, в последний год я играл больше 20 минут. НХЛ и МЧМ – это совершенно разные уровни, нельзя сравнивать. Всё ещё впереди, развитие идёт.

— С приходом Сан-Луи всё резко поменялось в команде, стали больше доверять молодым?

— Нет такого, что больше стал доверять молодым, просто сама концепция мышления и игры поменялась совершенно. Мы все тренировки проводили в игровой форме – два в один, три в два. Больше играли на тренировках, занимались техникой. Он давал больше выходных, мы играли без боязни ошибиться. Когда приходит новый человек, всё равно стараешься доказать и ему, и себе, и всей организации, что ты способен играть при нём, что твоё время пришло.

— Вспомни историю с Пакеттом?

— Тогда ещё сезон шёл не поймёшь как, мы всё проигрывали. Нервы на пределе. Он неудачно вошёл со мной в контакт, упал, ему это не понравилось. Отступать я особо не отступаю. Там особо и драки не было – потолкались да разошлись.

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— В чём нужно прибавить, чтобы раскрыться во взрослом хоккее? И можешь сравнить игру в КХЛ и НХЛ?

— Не хватает уверенности игры с шайбой, больше рук, скилла. Умственно надо добавлять – где правильно открыться, где правильно отдать. Этого не хватает, и это видно по очкам. Работаю над этим. Моё время придёт, я покажу свой уровень. Что касается разницы КХЛ и НХЛ – она в том, что здесь быстрее мышление, выше скилл, уровень игроков.

— В ЦСКА Нестеров тебя шпынял, был как дядька. В «Монреале» такой человек был?

— Шпынял – это неправильное слово, просто он помогал во всём, много подсказывал. Как старший товарищ. В «Монреале» Ши Уэбер давал советы, наставления, как правильно действовать.

Александр Романов Фото: nhl.com

«Совет молодым — чтобы не стеснялись играть, выходили со спортивной наглостью»

— В российских школах учат много и часто перебирать шайбу. Насколько это актуально и эффективно?

— Кому как. Есть игроки супертехничные, с прекрасным скиллом, которые могут на маленьком льду обыграть, что-то сделать. Кому как. Есть опытные игроки, защитники, которые не перебирают шайбу, только за счёт головы, приёма, передачи, броска играют и набирают по 50-60 очков, котируются на уровне сильнейших защитников. Шайбу нельзя передерживать, а перебирать… Кто-то перебирает шайбу, кто-то нет. Это индивидуально.

— Тебе приходилось переучиваться, когда приехал за океан?

— Тут переучиваешься каждый день. Очень быстрый хоккей, ребята с быстрым правильным мышлением на льду. Приходится совершенствовать свою игру каждый день.

— У тебя было лаконичное вливание и в КХЛ, и в НХЛ. Что бы посоветовал молодым ребятам?

— Чтобы не стеснялись играть, чтобы у них не было авторитетов, перед кем бы они боялись ошибиться. Просто надо выходить со спортивной наглостью, делать своё дело.

— Какие у тебя были проблемы?

— Резко повышался уровень, проблема была только в адаптации к этому, не было такого, чтобы я боялся что-то сделать. Старался играть жёстко, жёсткая игра вообще всегда придаёт уверенности, убирает мандраж. Главное – не мандражировать.

— Ты по-дружески общаешься на интервью. Какие советы дал бы молодым ребятам, чтобы удавалось так общаться с прессой, быть похожим на Романова?

— Прежде всего не надо быть ни на кого похожим. Я со всеми нормально общаюсь. Наверное, это от воспитания родителей. Я простой парень, который ко всем относится одинаково. Мне без разницы, кто передо мной — Гретцки, или игрок статусом ниже, или вообще не хоккеист.

— Стоит ли закрываться от СМИ, когда играешь в молодёжке?

— Единицы, кого в молодёжке обсуждают СМИ. Сейчас Мичков, ещё кто-то? Таких немного. Если они действительно выдающиеся, пускай общаются, только звездиться не надо. Это психология. Если тебя считают хорошим, зачем надевать на себя корону?

— Как выбираешь стиль в одежде?

— Давным-давно не ходил по магазинам, нет на это времени. Всё покупает жена, у неё вкус хороший.