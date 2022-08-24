Панарин воссоединится с Кейном? В «Чикаго» американскую звезду воспринимают как балласт

Патрик принёс «Блэкхоукс» три Кубка Стэнли и сохранил отличную форму к 33 годам. Но в клубе не хотят за него бороться.

К концу августа поток трансферных новостей из НХЛ если не иссяк, то стал значительно менее бурным. Подавляющее большинство кадровых сюжетов разрешились, и даже «Айлендерс» окончательно определились с контрактом для Александра Романова.

Но ещё один громкий вопрос подвис в воздухе, и этот вопрос – будущее Патрика Кейна. Соглашение американца с «Чикаго» истекает следующим летом, а слухи о его обмене превратились в непреложный атрибут нынешнего межсезонья. Однако именно сейчас голоса, отправляющие Кейна на вольные хлеба, обрели наибольшую силу. Так близко к обмену, как в эти дни, Патрик не был ещё никогда.

В середине июля – на первом витке напряжённости – генеральный менеджер «ястребов» Кайл Дэвидсон попытался заглушить народную молву. Тогда речь шла и о возможном расставании с Джонатаном Тэйвзом.

«Мало того, что они великолепно показывают себя на льду – у них есть опыт, профессионализм, много знаний об НХЛ и образ жизни. Это неоценимо, когда в клуб приходят молодые игроки, но в команде нужны опытные хоккеисты. Нельзя собрать команду НХЛ только из молодёжи. Это было бы несправедливо по отношению к молодым хоккеистам, поэтому важно иметь в составе таких прекрасных ветеранов. Это необходимо в раздевалке, чтобы помочь в развитии молодых игроков», – заявил Дэвидсон.

Патрик Кейн Фото: nhl.com

Вопреки ожиданиям заверения функционера не произвели на фанатов успокоительного эффекта. Одни журналисты подтверждали факт переговоров «Чикаго» по обмену Кейна, другие опровергали, а когда в любом североамериканском издании появлялся очередной рейтинг главных кандидатов на трейд, то возглавлял его именно Патрик.

В первой половине лета некоторые инсайдеры писали, что глаз на Кейна положил «Даллас». Теперь сплетни распространяются по разнонаправленным векторам. Аналитик Sportsnet Джин Принсип отправляет нападающего в «Эдмонтон», а издание The Hockey Writers изучает, кого «Чикаго» мог бы выручить за Патрика в «Торонто».

Sporting News рассматривает варианты для Кейна в «Рейнджерс». По словам обозревателей, Какко и Лафренье, от которых ждали чудес, не оправдывают возложенных ожиданий и наполовину, а опасные крайние нападающие «синерубашечникам» очень нужны. Если Кейн действительно поедет в сторону «Мэдисон Сквер Гарден», то подарит публике потрясающий сюжет – воссоединение с Артемием Панариным.

Артемий Панарин и Патрик Кейн Фото: nhl.com

С драматической точки зрения решения лучше было бы не найти. Но технически всё не так просто. У «Рейнджерс» только чуть больше миллиона долларов под потолком. Кэпхит Кейна составляет $ 10,5 млн и даже если «Чикаго» возьмёт на себя 50% от него (больше нельзя по регламенту), то нью-йоркцам придётся что-то придумывать. Прямым обменом на Какко вопрос не уладить – у финна соглашение на $ 2,1 млн, у Лафренье и того меньше.

Логикой «Чикаго», вероятнее всего, руководят коммерческие мотивы. В клубе собираются уйти в перестройку и, прямо скажем, воспринимают 33-летнего Кейна в качестве балласта. При этом прощаться со звездой просто так «ястребам» тоже неинтересно. Они хотят получить за Патрика хоть что-то, пока он не вышел на рынок свободных агентов. Поэтому ещё один возможный маршрут для Кейна, фигурирующий в прессе, – «Баффало». Там отсутствуют проблемы с платёжкой и есть широкий выбор среди проспектов, которые бы пригодились «Чикаго».

Тактика боссов «Блэкхоукс» небесспорна. Годы над Кейном не властны, и нет никаких оснований полагать, что в ближайшее время он станет слабее. Прошлый сезон оказался третьим в 12-летней карьере американца с 90+ набранными очками, а по количеству результативных передач он повторил личный рекорд (66).

Но, пожалуй, самое важное – в контракте Кейна вместе с большой зарплатой прописан и полный запрет на обмен. Не секрет, что Патрик был очень разочарован тем, что «Чикаго» ранее расстался со многими возрастными лидерами. Класть последние сезоны хоккейной жизни на алтарь клубной перестройки Кейну тоже не с руки. Так что не будет сенсацией, если он уже по ходу сезона самостоятельно вычеркнет пункт об отказе на перемещения.

Тот факт, что форвард не сделал этого до открытия рынка свободных агентов, когда у клубов были лишние деньги, заставляет убавить звук у разговоров об обмене. Но только на время: вероятность трейда перед дедлайном, когда на Кейне можно будет хорошо сэкономить, близка к стопроцентной.