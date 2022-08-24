«Металлург» вне конкуренции, у других — куча проблем. Рейтинг вратарей Востока КХЛ

Продолжаем наш обзор вратарских бригад КХЛ. Если вчера речь шла о Западе, то сегодня внимание на Восточную конференцию, где пара топ-клубов в это межсезонье попала в очень непростую ситуацию. Уровень вратарей за межсезонье очень сильно просел, и многие места — скорее условность, большинство клубов сейчас в одинаково сложной ситуации.

11. «Барыс»

Вратари: Никита Бояркин, Андрей Шутов



Сложно сказать, что это явно худшая бригада Востока, но точно самая загадочная. У двух вратарей «Барыса» на двоих всего лишь 14 матчей в КХЛ. Год назад мы видели роскошный перформанс Бояркина за сборную в Риге, но на клубном уровне в прошлом сезоне он проиграл конкуренцию Йони Ортио. И сейчас клуб ищет иностранного вратаря, называлось имя Лукконена из системы «Баффало», но его агент опроверг такие слухи.

10. «Амур»

Вратари: Евгений Аликин, Дмитрий Лозебников



На этом месте мог быть Янис Калниньш, но его судьба остаётся неясной. Гендиректор «Амура» на словах сохраняет оптимизм и ожидает скорого утверждения перехода от ИИХФ, но Люк Тардиф недавно заявил, что судьбу игроков, решивших поехать в Россию, будут решать местные федерации. Как-то не верится, что латыши вдруг сделают КХЛ подарочек.

Евгений Аликин Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

Поэтому на бумаге у Хабаровска бэкап из высшей лиги и Аликин, который пока неплохо проявлял себя в качестве вратаря 1B, как это называют в НХЛ, но не стопроцентного первого номера. Евгений царил в ситуациях, когда ему надо было переиграть чешских легионеров, но прямо сейчас он однозначно воспринимается первым номером, в статусе которого ещё не был.

9. «Нефтехимик»

Вратари: Александр Судницин, Алексей Мурыгин



Мурыгин, который запомнился нам «пляжной» вратарской маской и рекордной серией в «Локомотиве», недавно поборол рак и вернулся в большой хоккей через «Торпедо», где был третьим вратарём. Судницин вернулся в КХЛ транзитом через шведский пердив и в прошлом году отрезками был куда лучше будущего олимпийского чемпиона Туохимаа. В Нижнекамске собрали дуэт из голкиперов, которым лучше бы подошла роль бэкапов, но с учётом ситуации на рынке «Нефтехимику» лучше и не найти.

8. «Адмирал»

Вратари: Никита Серебряков, Александр Лазушин, Павел Хомченко



Никита Серебряков и его агент долгое время конфликтовали с «Адмиралом», чтобы туда вернуться уже с другим руководством. За свою карьеру в КХЛ Никита не падал ниже определённого уровня и даже в прошлогоднем хлипком составе «Адмирала» показывал неплохую статистику — а уж сейчас команда Тамбиева будет облегчать ему жизнь, много ложась под шайбы.



Не совсем понятно, кто будет бэкапом — Лазушин на нынешнем этапе своей карьеры и вернувшийся в Россию после хорошего сезона в Аллсвенскане Хомченко представляются примерно одинаковыми киперами.

7. «Трактор»

Вратари: Эмиль Гарипов, Илья Проскуряков, Кирилл Устименко



После ухода Романа Вилла троица Челябинска выглядит тремя котами в мешке. Гарипов по статистике пока не проваливается, но после чемпионского сезона-2018 карьера пошла явно по нисходящей, он быстро начал менять клубы. Совсем недавно Эмиль очень плохо провёл некоторые матчи в предсезонке.

Проскурякова в экстренном порядке пришлось вытаскивать из вэхаэловского «Бурана», что уже показательно. Устименко пока играл в основном на уровне Лиги Восточного побережья, и его уровень — полная загадка. Есть ощущение, что Челябинску иностранный вратарь нужен сильнее всех в лиге, даже больше, чем «Авангарду». Однако рынок пуст, на нём было лишь два-три варианта, и один из них вчера достался «Торпедо».

6. «Сибирь»

Вратари: Антон Красоткин, Денис Костин



«Сибирь» очень прикипела к Харри Сятери, да и сам финн в феврале переподписал контракт в торжественной обстановке, которая была заснята на видео. Но политические обстоятельства помешали — в сезон Новосибирск идёт с Антоном Красоткиным, который пару лет назад считался одним из самых перспективных голкиперов лиги.



В прошлом году он неплохо подменял финна, получая немало времени для бэкапа и не уступая ему по статистике, но такой же магической ауры вокруг него не было. Ну а Костин, в свое время бывший первым номером «Авангарда» в плей-офф, возвращается в КХЛ после отличных по статистике сезонов в «вышке», но для лиги уровнем выше они не всегда показательны.

5. «Авангард»

Вратари: Василий Демченко, Станислав Галимов



Два года назад Демченко решил уехать в «Монреаль» и фактически пропал. Почти все выводы по его игре — это воспоминания о форме времён «Трактора», когда он составлял непробиваемый тандем с Францоузом. Однако после прихода Петериса Скудры что-то надломилось, последовал отъезд в Магнитогорск, потом АХЛ — так и получилось, что Демченко сыграл лишь 13 игр за два последних чемпионата. Так что пятое место — это очень большой аванс за воспоминания четырёхлетней давности.

Василий Демченко Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Галимов уезжал из России с клеймом «дырявого Стаса», но попал в самый богатый финский клуб «Кярпят», провёл неплохую регулярку, но за два матча плей-офф у него 54,6% сейвов (и это не опечатка!). Поэтому его форма — такая же загадка, как и того же Проскурякова. Символично, что год назад они составляли бригаду худшего клуба лиги — рижского «Динамо».

4. «Автомобилист»

Вратари: Игорь Бобков, Юхан Маттссон, Владимир Галкин



«Авто» — одна из очень немногих команд лиги, которая позволяет себе роскошь иметь трёх киперов уровня КХЛ. Они вернули шведа Маттссона, который в прошлом году сыграл всего две игры за основу, но за него были уплачены очень солидные деньги и сразу же выписан контракт на этот год. Но не всё легионерское может блестеть — в декабре швед уже ехал в Екатеринбург на спаде после блестящего старта сезона.



Бобкова клуб брал явно с расчётом на то, что Маттссон может не добраться до КХЛ. Однако игра Бобкова в последние годы вызывает только вопросы: два не особо удачных плей-офф в «Авангарде» и совсем плохой год в Казани. Может так получиться, что Владимир Галкин, который в прошлом году выживал под бесконечным градом бросков, может опередить двух более опытных и высокооплачиваемых партнёров.

3. «Салават Юлаев»

Вратари: Андрей Кареев, Илья Ежов



В своё время Кареев уехал в Финляндию, так как играть в России много ему мешал финский вратарь. Его статистика в Лииге может не впечатлять, но местная регулярка — диковатое зрелище с большим количеством допускаемых моментов. В плей-офф же Кареев дошёл до финала, попутно сделав четыре «сухаря», плюс поиграл в стране, которая очень серьёзно подходит к подготовке голкиперов.

Его партнёр — один из самых драйвовых вратарей лиги Илья Ежов. После периода в СКА мы очень давно не видели его в большом клубе, но в командах, о которых обычно не говорят, Ежов никогда не проваливался. В принципе, здесь даже сложно однозначно сказать «на первый-второй рассчитайся» — это очень ровная пара, которая вряд ли упадёт сильно ниже ожиданий.

2. «Ак Барс»

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов



Билялов уже утвердился в статусе одного из лучших вратарей лиги, съездил на Олимпиаду, хотя и не провёл там ни одного матча. Падение его статистики в последние годы может смущать, но процент отражённых бросков снизился по всей лиге, да и «Ак Барс» в прошлом году слишком сильно разрывало изнутри.

Тимур Билялов Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Мифтахов вернулся из командировки в «Тампу». Может быть, это немного поспешный шаг, всё-таки клубная система продуктивно развивает и киперов, но бывший вратарь молодёжной сборной решил развиваться в родном городе и в родной команде. Его статистика в АХЛ может смущать (89,1% сэйвов), но это на целый процент выше котирующегося куда выше шведа Альнефельта.

1. «Металлург».

Вратари: Василий Кошечкин, Эдди Паскуале



Никакой неожиданности. В прошлом плей-офф потеря Олкинуоры была очень болезненной, так как оставляла клуб лишь с одним проверенным Кошечкиным: чтобы его не совсем загонять, Василия отправляли на скамейку в концовках матчей с уже понятным исходом. При этом Юхо, несмотря на шикарную игру на ЧМ, провалил вторую половину прошлой регулярки, когда ни о какой политике ещё не говорили.

Эдди Паскуале Фото: Акимжанов Марат, photo.khl.ru

Теперь потеря компенсирована. Паскуале сдал в последнем сезоне, но сложно отделить неудачу Эдди от хандры всего «Локомотива». Это однозначно лучший канадский вратарь, играющий в Европе, хотя выбор не так уж и велик. У «Металлурга» однозначно лучшая бригада во всей лиге, и сложно представить вариант, при котором она таковой не будет.