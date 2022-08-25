СКА и ЦСКА снова в собственной лиге. Рейтинг защитных линий Запада КХЛ

После представления вратарских бригад клубов КХЛ переходим к следующей линии — к обороне. Здесь отъезд легионеров ударил в первую очередь по атакующему потенциалу, однако многочисленные канадские новички должны компенсировать летне-весенние потери.

11. «Витязь»

Ещё в прошлом году подольский клуб чётко делился на две категории: легионеры и все остальные. Разрыв между ними был слишком сильным — правда, с финансовыми возможностями «Витязя» сложно было привезти таких же по силе русских игроков, как будущие олимпийские чемпионы Аалтонен и Кемиляйнен.

Переехавший в Балашиху клуб подписал Жереми Руа, который несколько лет назад хорошо котировался, но перед КХЛ играл в словацкой лиге, что настораживает. Его окружение настораживает не меньше: первая пара Головков — Бородкин составлена из не самых топовых для лиги домоседов. «Витязь» даже подписал пропустившего сезон Абросимова. Клубу точно нужен ещё один легионер-защитник, без него даже вторая пара будет выглядеть хлипко.

10. «Куньлунь»

Китайские товарищи провели Олимпиаду — а это значит, что на старую концепцию можно забить и просто везти в Россию тех, кто согласен играть за неясный клуб в неясном положении. Вернулись уже знакомые Челиос и Фрам, которых дополнит парочка крепких ахаэловцев и парочка загадочных людей, близких скорее к ECHL. Интересно будет понаблюдать за 19-летним Костенко, который год назад уже играл в «Ладе», но в «Спартаке» основа ему пока не светила.

9. «Торпедо»

У Нижнего Новгорода и в прошлом году сильнее по именам была атака, а не оборона. Сейчас атака выглядит неброско, в защите же потери и вовсе огромные: ушли Леннстрём, Мартынов, Турбин, разорван контракт с Демидовым. Единственный новичок защиты с кахаэловским опытом — Сизов, который в последние годы больше играл в ВХЛ.

Защитник «Торпедо» Зият Пайгин Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Но особенность команды Ларионова в этом году — её стиль. Это будет полная ультраатака, все вперёд, кроме разве что вратаря, и здесь защитник в первую очередь должен обладать хорошим первым пасом и помогать форвардам. Кажется, Профессор верит в то, что игроки из белорусского чемпионата типа Даниила Бокуна и 19-20-летние парни смогут играть в таком стиле.

8. «Сочи»

В отличие от атаки, россыпи молодых талантов в обороне у команды Назарова нет. Однако выделим Данилу Галенюка: защитник, который одно время здорово играл в основе СКА, попал в жернова местной ротации и отправился на южную побывку. Правда, чем лучше Данила будет играть в Сочи, тем больше будет вероятность, что командировка будет короткой.



Из интересных новичков — домоседы Морроу и Пивцакин, который несколько лет назад собирался до НХЛ, не доехал и после этого пошёл путешествовать по клубам. В предсезонке Назаров также наигрывал пару сравнительно неизвестных парней из МХЛ — но вопрос, сохранят ли они место, когда команда соберётся в полном составе.

7. «Северсталь»

Череповцу удалось сохранить своего главного атакующего защитника Робина Пресса даже в нынешней ситуации и выписать ему солидный контракт. С учётом проблем главного спонсора клуба это вдвойне удивительно. Из потерь выделяются Стенквист и Хохлов: второму, по словам Андрея Разина, предложили в «Магнитке» четырёхкратное увеличение зарплаты.

Робин Пресс Фото: Басанаев Антон, photo.khl.ru

Хохлова должен заменить Демидов — он не подошёл «Торпедо» якобы из-за физической формы, но неплохо должен вписаться в стиль игры «Северстали» и напомнить, как высоко его оценивали ещё пару лет назад. Кроме того, каждый год в командах Разина выстреливает кто-то из сравнительно неизвестных парней — здесь предугадать, кто конкретно прорвётся, будет сложно.

6. «Спартак»

За Александра Никишина была получена куча активов — правда, почти все в атаку. «Спартак» этим летом резко удлинил свою скамейку, но это касается нападения и вратарской линии, где игроков даже переизбыток. При этом и один из самых интересных трансферов в оборону совершил именно «Спартак» — речь о Джоуи Кине, свежеиспечённом обладателе Кубка Колдера. 23-летние легионеры нечасто ехали в КХЛ, а у Кина в системе «Каролины» было ноль шансов подняться наверх.

Кроме того, клуб наверняка ждёт никишиноподобного прогресса от парней типа Савикова, который в прошлом году вспышками показывал шикарный уровень. Из непонятной американской поездки вернулся Сериков, который регулярно привлекался в основу ещё при Знарке. Но для полного счастья москвичам нужен ещё один легионер.

5. «Динамо» Москва

Триста восемьдесят третья смена концепции «Динамо» по защите ударила не так сильно, как по атаке, где на предсезонке можно было наблюдать Илью Каблукова при игре в большинстве. Тем не менее уход Сергеева, Педана и Войнова (пусть он и привёз «-10» в прошлом году) — это неприятно. Покинул клуб и Антон Белов, хотя активные фанаты «Динамо» этому вряд ли расстроятся.

Андрей Миронов Фото: Бабунов Сергей, photo.khl.ru

На месте остаётся большой динамовский патриот Андрей Миронов, которого не пугают любые пертурбации в клубе. На предсезонке в первых парах наигрывается Никита Новиков с огромным потенциалом. Ушедших в клубы-олигархи заменят Готовец и Мартынов — не суперзвёзды, но игроки, ниже хорошего уровня никогда не падавшие. У «Динамо» ровная бригада защиты, которой пока всё-таки не хватает звёздного «квотербека» под большинство.

4. «Динамо» Минск

После неудач последних лет клуб отказался от внутреннего лимита и пошёл закупаться иностранцами. Шведская диаспора прошлого сезона ожидаемо утекла, но они, как и в большинстве клубов лиги, были заменены канадцами. Барберио и Гилмор в первых двух парах с их большим американским опытом и адаптированностью к КХЛ — это уже неплохой фундамент.

Кроме того, Минск удивил многих подписанием Емелина, который сначала имел лишь просмотровый контракт. Алексей уже «наследил» на предсезонке — как скандальными хитами, так и голами. Ещё у «Динамо» есть местные опытные ветераны — Шинкевич и Коробов, которых часто критикуют, но они могут быть полезными в своей зоне. В целом это очень сбалансированная бригада, которая пока выглядит явно интереснее атаки минчан.

3. «Локомотив»

Ярославль и в плане укрепления обороны стал главным бенефициаром потолка. На Марченко у ЦСКА нет средств — чек из «Локо» готов, предбанкротное состояние у «Динамо» — вот кругленькая сумма и для Сергеева. Добавляем к этому воспитанников ярославской школы — и получается очень глубокая, но всё-таки не самая звёздная линия защиты КХЛ.

Андрей Сергеев Фото: Неелов Ярослав, photo.khl.ru

Приезд Сергеева должен закрывать вопрос о дирижёре большинства (с этой ролью, например, не особенно хорошо справлялся Баранцев). Кроме того, 99-й номер — праворукий, и у Ярославля сейчас редкий для КХЛ идеальный баланс защитников с разным хватом. У «Локо» прекрасный подбор домоседов — больше говорят о Елесине, но Рафиков и Черепанов выглядят ничем не хуже его. У «Локо» могла бы быть лучшая защита Запада, но существуют…

2. ЦСКА

В хоккейной битве слона и кита почётное второе место здесь отдадим москвичам. Хотя большинство лидеров обороны осталось на месте, глубина у чемпионов сейчас не так впечатляет, как ещё даже в прошлом сезоне. Не просто так руководство ЦСКА пыталось закидать деньгами Александра Романова, но тот предсказуемо выбрал предложение «Айлендерс», которое все равно оказалось богаче цээсковского.



Плюс ЦСКА — конечно же, сыгранность и системность. Но в плане имён впервые за долгое время любимый кузен из Санкт-Петербурга выглядит поинтереснее.

1. СКА

Переход Александра Никишина — это царь-трансфер во всех аспектах. Однако в Петербурге очень быстро могут разочароваться в тех людях, которые казались им большими талантами, поэтому Александру лучше бы не расслабляться. Кроме того, летом в Питер переехали Пашнин и Педан — и эти переходы вполне укладываются в новую концепцию пашущего СКА, о которой мы писали на днях.

Единственное, что может настораживать в СКА — та самая ротация. Она в Петербурге порой действует по непонятным законам, и места в основе вместо высокооплачиваемых лидеров вдруг занимают парни из ВХЛ. А так в Петербурге есть идеальный конструктор для лучшей защиты вообще в лиге — только все его детали надо правильно соединить друг с другом.