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Что пишут в Америке про Кирилла Капризова, Капризов станет лучшим крайним нападающим в НХЛ

«Будущее Капризова устрашающе для всей НХЛ». В Америке не устают обсуждать русскую звезду
Владимир Лаевский
Что пишут в Америке про Кирилла Капризова
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Им восхищаются и прочат титул лучшего крайнего форварда лиги в самое ближайшее время.

Журналисты Национальной хоккейной лиги снова осыпают комплиментами российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Он попал сразу в несколько свежих рейтингов официального сайта НХЛ, посвящённых лучшим крайним нападающим лиги. Сначала Капризов заскочил на третью позицию в топ-20 левых вингеров лиги — аккурат после Александра Овечкина и Никиты Кучерова.

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«Этот парень был бы моим нападающим номер один. Что отличает его от некоторых других нападающих, так это то, как он перехватывает шайбу. Если ты отберёшь её у Кирилла, он будет повсюду. Он сделает всё, что может, чтобы вернуть её себе.

Его игра без шайбы на световые годы опережает его возраст. Это сослужит ему хорошую службу, что происходит уже сейчас», — сказал аналитик Стю Гримсон, помогавший составлять рейтинг.

Затем на официальном сайте НХЛ решили «добить» тему и опросили шестерых журналистов, задав лишь один вопрос: «Кто среди вингеров будет лучшим в ближайшие три сезона?» И сразу двое выбрали Капризова!

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Капризов попал в топ лучших вингеров на ближайшие три сезона по версии сайта НХЛ

«Три года? Капризов может быть лучшим вингером в НХЛ уже сейчас. У Кирилла определённо есть чертовски хорошие доводы в пользу этого после прошлого сезона, когда он стал пятым бомбардиром в НХЛ и третьим среди крайних нападающих, набрав 108 (47+61) очков в 81 матче. Капризову 25 лет, и на его счету всего два сезона в фантастической карьере в НХЛ, так что нет никаких причин думать, что через три года он сбавит обороты. За эти два года Кирилл набрал 159 очков (74 гола, 85 передач) в 136 встречах (он пропустил всего две), что в среднем составляет 1,17 очка за матч — это девятый результат среди всех крайних нападающих за этот период. Из восьми, которые впереди него, шестеро как минимум на четыре года старше, а двое других — Митчелл Марнер из «Торонто Мэйпл Лифс» (1,29) и Микко Рантанен из «Колорадо Эвеланш» (1,24), каждому из которых тоже 25 и, наверное, каждый из которых — лучший соперник Капризова вместе с Мэттью Ткачуком. Однако способность Капризова становиться королём игры благодаря своей скорости, силе и мастерству забивать голы ставит его на шаг выше остальных. Через три года он будет лучше, чем сейчас, и это устрашающе для всей НХЛ», — написал известный журналист Дэн Розен.

Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Фото: Getty Images

Его коллега Дэвид Сатриано ответил журналисту: «Дэн отлично обосновал, почему Капризов станет — если уже не стал — лучшим крайним нападающим в НХЛ через три года. Его возраст, результативность и способность взять игру на себя бесспорны, но у него также есть дух победителя. В двух сезонах с Капризовым «Миннесота» выиграла 88 матчей, 38 проиграла, а ещё 12 завершила за пределами основного времени. За этот период «Уайлд» зафиксировали рекордное для себя количество побед за сезон (53) и набранных очков (113) — в прошлом сезоне. Капризов был главной причиной такого успешного выступления. Он набирал как минимум одно очко в 63 матчах прошлого сезона из 81, причём «дикари» одержали в них 43 победы в основное время. В 18 встречах, где Капризов не набирал баллов, команда проигрывала и выигрывала поровну — по девять матчей.

Капризов, установивший рекорды «Миннесоты» по голам (47), передачам (61) и очкам (108) в минувшем сезоне, занял седьмое место в голосовании за «Харт Трофи» как самый ценный игрок НХЛ — награду, которую он, скорее всего, выиграет хотя бы один раз в течение следующих трёх сезонов», — заключил Сатриано.

Капризов — уникальное русское явление в НХЛ. Его достижение неподвластно даже Овечкину Капризов — уникальное русское явление в НХЛ. Его достижение неподвластно даже Овечкину

Американские обозреватели подогревают интерес к новому сезону, однако в их словах не приходится сомневаться: за два года Капризов установил важнейшие рекорды в «Миннесоте», так что гнаться за клубными достижениями в рамках одного сезона ему наверняка будет уже скучновато. Что остаётся? Правильно: стремиться к рекордам всей НХЛ и не забывать про погоню за Кубком Стэнли. Так что после непростого и нервного лета Kirill The Thrill Капризов уж точно продолжит устрашать НХЛ с новой силой.

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