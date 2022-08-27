«Нормально сработали мозги». Реакция на решение ИИХФ пустить латвийского вратаря в КХЛ

Межсезонье в КХЛ приближается к завершению, и постепенно разрешаются последние трансферные интриги. Сегодня генеральный директор «Амура» Роман Крамарь в своём телеграм-канале сообщил, что ИИХФ официально одобрила переход в клуб латвийского вратаря Яниса Калниньша. «Спасибо за поддержку руководству ФХР и КХЛ», – добавил Крамарь.

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Представить обратное решение международной федерации было довольно трудно, но и исключительно формальностью его не назовёшь. 6 июля хабаровчане подписали соглашение с голкипером, а две с половиной недели спустя выяснилось, что трансфер заблокировала Федерация хоккея Латвии.

В организации сослались на постановление парламента страны, который запретил латвийским спортсменам, тренерам и командам принимать участие в любых турнирах, проходящих на территории России и Беларуси. Атлеты, нарушившие предписания, лишились возможности выступать за национальные сборные Латвии.

Калниньш проигнорировал табу и остался в КХЛ. «Это непопулярное решение, но я принял его, потому что моя карьера не вечная, – объяснял 30-летний вратарь изданию Sportacentrs. – Это был лучший вариант для моей семьи, также имея в виду жизнь после хоккея. Я взрослый человек и понимаю, какую реакцию моё решение вызовет у людей и как это всё повернут в СМИ. Каждый из нас живёт своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для нас самих и нашей семьи».

«Решение ИИХФ для меня не стало сюрпризом – удивительным было бы, если переход не был бы одобрен, – прокомментировал «дело Калниньша» бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд. – Есть же регламент, согласно которому новый клуб при подписании игрока из другой страны должен выкупить его трансферную карту — она стоит совсем немного, раньше это было 280 швейцарских франков. Бывший клуб и федерация обязаны предоставить эту карту игроку. Если у игрока нет никаких задолженностей перед бывшим клубом, его переходу ничего не должно мешать. У ИИХФ не было шансов не разрешить этот переход.

С моей точки зрения, это абсолютно законное и логичное решение. Никаких правовых и юридических аспектов принять иное решение просто не было. Он выполнил свой контракт с предыдущим клубом и имеет право ехать, куда он хочет».

«Это нельзя считать победой, просто у кого-то нормально сработали мозги – у ИИХФ, – заявил «Матч ТВ» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. – Это не прецедент. Будет ли он играть в сборной Латвии? Это вряд ли. Победа для нас будет тогда, когда мы будем играть на первенстве мира. А эта ситуация: просто у кого-то сработали человеческие мозги, что приятно».

В «Амуре» сообщают, что Калниньш дебютирует за команду в воскресенье в рамках Кубка мэра Москвы. Сегодня он впервые надел игровую форму дальневосточной команды и выступил в роли запасного голкипера в матче с московским «Динамо». Несколько болельщиков в соцсетях «Амура» приветствовали долгожданное разрешение ситуации, но бурной реакции новость о допуске не вызвала.

Янис Калниньш Фото: photo.khl

Сам Янис тоже, кажется, не был удивлён. «Такого вопроса, буду я играть или не буду, я сам себе не задавал, – признался он в интервью пресс-службе клуба. – Я знал, что буду играть в этом сезоне. Только был вопрос – когда. Но пару недель надо было подождать. Всё решилось. Главное, что тренер вратарей сказал: «Можно играть». Всё, сейчас будем начинать. Последний раз играл в конце апреля. Четыре месяца прошло. Надо спокойно выйти. Тренировки были хорошие. В физическом плане я готов».

Тем не менее в Федерации хоккея Латвии не согласны с решением ИИХФ. Генеральный секретарь организации Робертс Плужейс в беседе с латвийским информагентством рассказал, что представители федерации намерены подать апелляцию.