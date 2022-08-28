«У нас нет необходимости в легионерах». В СКА поддержали реформы российского хоккея

Сегодня в «Хоккейном городе» в Петербурге прошла презентация СКА перед стартом сезона-2022/2023. Сине-красная ковровая дорожка, активности для болельщиков, выступления Александры Трусовой и Григория Лепса и традиционная посадка деревьев на аллее перед спортивным комплексом. Завершилось мероприятие общением главного тренера армейцев Романа Ротенберга с прессой.

Ротенберг поделился ожиданиями от сезона, оценил трансферную кампанию в межсезонье, назвал причины назначения капитаном Дмитрия Яшкина, сравнил молодого таланта Дмитрия Бучельникова с Сыроежкиным, а также ответил на глобальные вопросы – о лимите на легионеров и перекрёстном плей-офф.

«Яшкин объединяет всех в команде и ведёт ребят за собой»

— Поделитесь ожиданиями от сезона?

— Заложен хороший фундамент, игроки хорошо выдерживают нагрузку. Ещё не все восстановились после таких серьёзных нагрузок, но в то же время мы видим хорошие скорости, самоотдачу. Сыграли хорошие матчи с сильными соперниками. Очень довольны подготовкой, но работа продолжается. Сейчас готовимся к следующему этапу – началу матчей КХЛ. Важно, чтобы мы сейчас хорошо провели эту неделю.

— Как оцените работу по набору новых хоккеистов?

— Мы выбрали лучших, это ребята, которые подходят под нашу систему, обладают характером и спортивной злостью. Физически мощные и психологически сильные игроки. В СКА все игроки понимают, что они должны выходить и побеждать в каждом матче – и на выезде, и дома. Выбирали новичков по этим критериям, довольны, как провели межсезонье, как нам удалось провести переговоры. Очень важно было подписать тех игроков, которых подписали. Мы усилили состав, усилили все пробелы, которые видели с прошлого сезона. Очень довольны этим. У нас есть глубина состава и хорошая конкуренция. Выиграли турнир Пучкова, сыграли четыре матча за пять дней. На игроков была большая нагрузка. Меньше меняли состав сознательно, чтобы дать нагрузку игрокам. Игра – лучшая тренировка. Было важно дать максимальные нагрузки, посмотреть ребят против сильного и свежего соперника. Сегодня укрепляем командный дух и поднимаем эмоциональный фон.

— Почему капитаном назначили Яшкина, который никогда не был капитаном?

— Яшкин был назначен капитаном из-за личных качеств. Он ведёт команду за собой. На тренировках, особенно при игре на пятаке, в борьбе, забивании голов Яшкин продемонстрировал свои лучшие качества, ведя команду за собой. У нас 25 капитанов, все ребята готовы друг друга поддержать. Много молодых ребят, нужен человек, который всех объединит. Дмитрий всех объединяет – он знает языки, знает ребят, у него хорошее отношение к партнёрам. Он своим примером показывает, как нужно правильно тренироваться, как правильно вести образ жизни. Это важно для командного духа.

Дмитрий Яшкин Фото: vk.com/ska

— Расскажите о состоянии травмированных?

— Все травмированные восстанавливаются. Нужно время, мы подведём всех к общему знаменателю. Они проходят серьёзную программу реабилитации, ОФП. Они выйдут на лёд, когда будут готовы. Думаю, это будет уже совсем скоро. Но в то же время у нас серьёзная конкуренция, у нас все в обойме, все готовы. Все бьются, конкуренция – двигатель прогресса. Думаю, Прохоркин к первому матчу ещё не будет готов. Но чудеса случаются, состав на матч мы узнаем за час до его начала.

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— СКА представил 41 хоккеиста, достаточно ли это для столь длительного сезона и будет ли у всех шанс сыграть?

— У нас система резервов, они играют по всей системе, и в «СКА-1946», и за «Неву», и за нас. В прошлом сезоне у нас одновременно вылетело 10 защитников перед плей-офф. Мы воспользовались нашими резервами, весь декабрь играли ребятами только из вышки. И при этом добились лучшего результата в истории клуба, проиграли только один матч в основное время. Система резерва очень нужна нам. Ребята играют, получают игровую практику во всех командах системы. Бучельников сейчас играет в основной команде. Мы верим в него, он играет. Если будет ситуация, где ему нужно будет получить больше игрового времени или больше практики, он спокойно сможет сыграть за «Неву» или «СКА-1946» и даже за «Варягов». Много вариантов, это даёт возможность хоккеистам развиваться.

«Бучельников напоминает мне Сыроежкина. Он выигрывает борьбу у ребят намного выше»

— Бучельникова сравнивают с Панариным, вы видите что-то похожее в его игре?

— Он очень интересный игрок, обладает такой энергетикой, что напоминает мне Сыроежкина из «Приключений Электроника». Всегда возникает вопрос, откуда берётся энергия? Он выдерживает борьбу, как в «Электронике». Берёт штангу, никто не предполагал вообще, что он может такой вес брать, а он его берёт. Это было на предсезонке, на турнире Пучкова. Он выигрывает борьбу, понимаете? Его технические качества, он здорово играет, обладает серьёзным талантом. Ему надо работать над собой, это ежедневная работа, но мы увидели, как он выигрывает борьбу у ребят, которые намного его выше, больше и мощнее. Это говорит о его силе духа.

Дмитрий Бучельников Фото: vk.com/ska

— Что нового вы почерпнули для себя при подготовке к сезону?

— Детали, которые мы недорабатывали, общее планирование. Выходные, новые упражнения. Это ежедневная работа. Мы видим слабые точки и будем их усиливать. Послезавтра будет серьёзная тренировка, будем работать над пробелами. Это круглосуточная работа. Черпаем упражнения со всего мира. У нас работают аналитики, смотрим упражнения всех клубов НХЛ, тренеров в России. У нас есть видеоархив, всегда внедряем что-то новое.

— Кто придумал слоган «Всё или ничего»?

— Это жизненная позиция. Это коллегиальный труд, но это подходит под СКА. Нам всё или ничего, мы обязаны выигрывать каждый матч, будем к этому стремиться. Только СКА, только победа.

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— В каких матчах в раздевалке увидим первого номера СКА Григория Лепса?

— Надеемся, Григорий Викторович поддержит наших ребят, поговорит с ними. Сегодня будет такая возможность. Важно, чтобы ребята развивались, чувствовали культуру, общались с такими личностями. Уверен, он зайдёт к нам в раздевалку и даст установку на игру. Может быть, сегодня. Важно, что Григорий Викторович приехал и поддерживает нашу команду. Ребята это ценят, это вдохновляет на подвиги и победы.

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— На презентации были ретроджерси. Это джерси на сезон?

— Будем смотреть по ситуации. У нас оба варианта джерси хорошего уровня, красивые. Будем перед играми решать по настроению, у нас два варианта джерси.

— Гендиректор «Салавата Юлаева» сказал, что они интересовались Алексом Грантом, но тот выбрал Петербург, так как он ближе к границам. Не беспокоитесь, что игрок может уехать, если что-то произойдёт?

— Мы смотрим по спортивному принципу и позицию Алекса. Он изучает русский язык, любит город Санкт-Петербург. Я не читал интервью с гендиректором «Салавата Юлаева», наверное, у них были какие-то свои переговоры. Мне об этом ничего не известно. Мы никого не разделяем по национальному признаку, у нас все – одно целое. Грант – прекрасный игрок, хорошо влился в коллектив, очень позитивный. Ребята благодаря ему изучают английский, общаются. Он изучает русский, уже хорошо знает многие слова. Это сильный защитник, довольны, что он у нас в команде. Мы смотрим только по спортивному принципу, о другом не думаем.

«Перекрёстный плей-офф дал бы импульс всем. Мы хотим, чтобы хоккей развивался»

— Как относитесь к идее перекрёстного плей-офф?

— Мы хотим, чтобы хоккей развивался. Видим, что со второго раунда перекрёстный плей-офф дал бы импульс всем, чтобы было больше болельщиков. Мы постоянно работаем над привлечением новой аудитории, чтобы было больше молодёжи. Хотим, чтобы хоккей был конкурентоспособным продуктом по сравнению с другими видами спорта. Нам важно, чтобы хоккей развивался. Мы считаем, что перекрёстный плей-офф со второго раунда мог бы дать положительный импульс всем и всему развитию российского хоккея. Готовы принять любой вариант, но считаем, что нужно постоянно развиваться, искать, как привлечь новую аудиторию.

— Идут споры о лимите на легионеров. Вы за какой вариант — пять или три человека?

— В нашей ситуации нас устраивает вариант с тремя легионерами. У нас много молодых, даже вчера мы видели, как Хуснутдинов 2002 года наравне играл с Корбаном Найтом, другими лидерами соперника, выигрывает вбрасывания. Прогресс очень серьёзный.

На сегодняшний день у нас нет необходимости в легионерах. Ситуация может поменяться, мы будем работать так, как нам сверху придёт регламент. Нас устраивает любой вариант, но мы хотим, чтобы наши ребята развивались, поэтому троих для нас достаточно.

— Держите в голове вариант с подписанием Никиты Гусева?

— Общаемся, думаем. Такие игроки нужны, он многое для нас сделал. Он принёс нам золото Олимпиады в Корее. Общаемся, разговариваем, время покажет.

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— У вас сегодня много перстней на руках, почему решили их надеть?

— Первый раз надел эти перстни, решил, что сегодня важный день. Когда-то ведь надо их надевать? Это перстни за Кубок Гагарина 2015 и 2017 годов, Олимпиаду-2018, юношескую Олимпиаду и Кубок Харламова – 2022. Это наш фундамент, на котором мы стоим. Но в то же время для нас существует только здесь и сейчас, готовимся к следующей игре.