ЦСКА никто не догонит, «Динамо» без Шипачёва ничто не спасёт. Рейтинг атаки на Западе КХЛ

У всех команд, кроме армейских, средние возможности, а как будут забивать ещё три – совсем непонятно.

В преддверии 15-го сезона КХЛ «Чемпионат» продолжает рассказывать, в каком состоянии клубы лиги подходят к старту турнира. Сегодня разберём атакующие линии команд Западной конференции.

«Сочи»

В банде Андрея Назарова – сразу восемь хоккеистов, рождённых после 2000-го. Причислить их к звёздам поколения невозможно даже с большой натяжкой, так что ждать феноменального выступления не приходится. Протащить атаку южан в какой-то степени способны Андрей Алтыбармакян, Василий Глотов и Дмитрий Завгородний. Однако когда у тебя нет легионеров, а самый опытный игрок – Никита Точицкий, делать ставку можно только на высокий моральный дух.

«Куньлунь»

В самом диковинном клубе КХЛ к началу августа на контракте был только один хоккеист – вратарь Джереми Смит. Остальные позиции закрывались в сумасшедшей спешке. При этом принцип формирования состава не изменился: «Ред Стар» ориентируются на игроков из АХЛ, которых в перспективе можно провести через процесс натурализации. Ранее большинство из них не достигали хоть сколько-нибудь значимых успехов ни в персональном смысле, ни в общекомандном.

«Витязь»

Вперёд «витязей» всегда гнали иностранцы. Когда европейский рынок для КХЛ схлопнулся, именно подмосковная команда вызвала наибольшее сочувствие. Менеджеры и в этих условиях нашли решение: переехать в Балашиху согласились Тайлер Граовац и Зак Митчелл. Но последний получил серьёзную травму и больше «Витязю» не помощник. Сейчас атака команды выглядит абсолютно безлико.

«Торпедо»

Ведущий форвард сегодняшнего «Торпедо» – тренер Игорь Ларионов. Человека ярче него в Нижнем Новгороде точно не найдётся. Специалист строит такую систему, в которой, кажется, и защитники смогут брать на себя роль нападающих. К провалу ларионовский эксперимент приближает совсем не подготовленная почва. Из отпуска клуб вышел фактически без двух ударных звеньев. В Нижнем не осталось ни Жафярова, ни даже Чеховича. В такой ситуации нет других вариантов, кроме как приближать возвращение Алексея Кручинина и развитие Николая Коваленко.

«Динамо» Москва

Бело-голубые добровольно отдали Шипачёва и Галиева – без них столичной атаке не на что опереться. Первая тройка определяла общий облик команды, и теперь он изменился до неузнаваемости. В «Динамо» много эффективных разрушителей – вот только кто будет забивать? Москвичи могут молиться на О’Делла, Уила и Рашевского, но дальше – всё равно пустота.

«Северсталь»

Череповчане остались более-менее при своих. Гераськин, Вовченко, Гуслистов, Лишка и вновь присоединившийся к ним Александр Петунин – в новых реалиях это хороший и, что важно, уже проверенный набор исполнителей. Кроме того, мы привыкли, что под контролем Андрея Разина толчок в карьере получают и те люди, о существовании которых никто толком не знает.

Андрей Разин Фото: photo.khl.ru

«Динамо» Минск

Заметный плюс «Динамо» – длинная скамейка. С той или иной степенью вероятности в основе могут заиграть около двух десятков нападающих. Минчане собрали молодых талантов из других частей страны – возможно, кто-то из них проявит себя. В противном случае будет трудно. Из остальных серьёзное реноме внутри КХЛ имеют, по сути, только трое – Спунер, Козун и Варфоломеев.

Задуматься заставляет появление в Минске Седрика Пакетта. С одной стороны, канадец лишь три года назад брал Кубок Стэнли с «Тампой»; с другой – ценили его в первую очередь за мощь и движение, а бомбардирскими навыками он не выделялся.

«Спартак»

Спартаковцы получили щедрую компенсацию от СКА за Александра Никишина. Четверо игроков из пяти, которые передислоцировались в Москву, – нападающие. Самые многообещающие среди них – Фёдор Свечков и Никита Чибриков, на прошлом драфте НХЛ ушедшие в первом полтиннике. Впрочем, непонятно, как долго они будут выступать с ромбом на груди, если громко о себе заявят. В СКА напрямую говорят, что отправленных на мороз могут вернуть.

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Зато у «Спартака» нет причин беспокоиться об опытных игроках – их в модифицированной атаке прилично. Москвичи упустили всё ещё скоростного ветерана Сергея Широкова, но в составе по-прежнему Хохлачёв, Кугрышев, Локтионов, а теперь ещё и Шейн Принс вместе с Романом Старченко – пожалуй, главной звездой сборной Казахстана на прошедшем ЧМ.

«Локомотив»

Ярославцы забрали из Нижнего Новгорода Ивана Чеховича, а в остальном гордиться им нечем. «Локомотив» не стал сильнее в атаке – и только так мог не изменить себе: система для Игоря Никитина важнее, чем её отдельные составляющие. Вместе с тем железнодорожники вправе рассчитывать на карьерный прорыв от молодых нападающих. На прогресс в «Локомотиве» способны почти все форварды – от уже искушённых Коршкова с Красковским до 17-летнего Бута.

Павел Красковский Фото: photo.khl.ru

СКА

Армейцы с Невы провели лето бурно: в списке покупок – 14 фамилий. При этом сложно назвать трансферную кампанию успешной. СКА отказался развивать в своей системе четвёрку талантливых молодых нападающих, не стал искать компромиссы с Иваном Морозовым и бороться за Владимира Ткачёва.

Вместо этого петербуржцы завербовали, например, 29-летнего Артёма Фёдорова, в активе которого только три сезона с 25+ очками. Чуть бо́льшими перспективами веет от перехода Дмитрия Яшкина, однако до сих пор нет консенсусного мнения по тому, кто он без Шипачёва. Марат Хайруллин был хорош в «Нефтехимике», вопрос – как он будет адаптироваться в топ-клубе. Приобретение Николая Прохоркина, в «Авангарде» игравшего вспышками, и вовсе выглядит бессмысленным. Впрочем, с заменой главного лидера – Андрея Кузьменко на Дамира Жафярова – в Санкт-Петербурге попали в точку.

ЦСКА

Москвичам удалось сохранить костяк чемпионской команды, поэтому их превосходство над соперниками по конференции не вызывает сомнений. Потери легионеров нельзя назвать существенными – в армейской атаке иностранцы не играли определяющие роли. Пошатнуть баланс в передней линии может отъезд Сергея Андронова. Но его отсутствие будет сказываться скорее в раздевалке, чем на льду.

Сильное приобретение ЦСКА – Максим Мамин. Нападающий не пользовался доверием тренеров во «Флориде», хотя выжимал максимум из того игрового времени, которое получал. Мамин добавит нападению мастерства и скорости. Правда, с последним компонентом проблем у столичной команды и так не было: впереди – лишь один хоккеист старше 28 лет.