«С предсезонными турнирами надо заканчивать». Для клубов КХЛ нашлась новая обуза?

Предсезонные турниры завершилась, совсем скоро стартует новый регулярный чемпионат КХЛ. В матче за Кубок Открытия встретятся действующий чемпион — ЦСКА и финалист Кубка Гагарина – магнитогорский «Металлург».
Накануне уральцы провели традиционную пресс-конференцию (кстати, место проведения выбрали необычное – раздевалка первой команды), на которой на вопросы журналистов отвечали главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв и спортивный директор клуба Сергей Гомоляко, выступивший с довольно ярким заявлением.
«Я вообще считаю, что заканчивать надо с предсезонными турнирами. Мы провели последний матч 30 апреля, могли бы выйти 1 августа и сыграть просто 6-7 товарищеских матчей, чем играть вот эти турниры. Не знаю. В НХЛ же нет предсезонных турниров, почему мы их играем? Можно придумать другие матчи, может быть, западные команды с удовольствием бы приезжали сюда на одну игру.
А так, получается, мы уже сыграли два матча с «Трактором», и теперь ещё шесть раз с ними играть. С «Автомобилистом» три раза сыграли, теперь в общей сложности семь матчей будет. А может быть, ЦСКА или «Динамо» бы приехали, или мы бы слетали в Ярославль — вместо постоянных игр на Востоке», – сказал известный в прошлом хоккеист.
Конечно, с Сергеем Юрьевичем можно поспорить. Всё-таки предсезонные турниры проводятся не только для команд и хоккеистов, чтобы они поскорее набрали форму, но и для болельщиков. В тех же Питере, Казани, Челябинске на трибунах всегда много зрителей, а вот Москву спортивными событиями явно перекормили.
Но и логики в словах менеджера магнитогорцев предостаточно. Давайте разбираться по порядку. Времена сейчас непростые, клубы стараются потуже затягивать пояса. В финансовом плане организация предсезонных турниров и участие в них прилично бьют по карману (логистику, перелёты, проживание, питание никто не отменял). Конечно, расходы хочется сокращать.
Кроме того, хоккеисты не только набирают игровой ритм, но и прилично устают, из-за чего в команде увеличивается количество травм. Посмотрите, сколько повреждений было (и есть до сих пор) в том же «Металлурге» по ходу нынешнего межсезонья. Все впахивают в полную силу, настраиваются и даже дерутся. Отсюда и постоянные травмы.
Просматривается логика и в однотипности соперников, о которой Гомоляко в своём заявлении сказал прямым текстом. Будучи клубом Восточной конференции, «Металлург» постоянно проводит матчи с «Трактором», «Автомобилистом» и другими командами, с которыми и так играет уйму встреч по ходу регулярки. Те же «Трактор» и «Металлург» уже надоели друг другу, досконально изучили манеру игры, да и просто банально «наелись» своим неизменным соперничеством.
Матч «Металлурга» с «Трактором» на предсезонном турнире
Фото: photo.khl.ru
В своё время начали говорить о том, что Матчи звёзд КХЛ в прежнем формате себя изжили и превратились в обыденность. Люди были услышаны, теперь формат звёздной недели серьёзно изменится. Может, стоит принять аналогичные решения и в отношении предсезонных турниров? Либо оставить просто выставочные встречи, либо же серьёзно «миксовать» турниры и включать в состав участников клубы как с Запада, так и с Востока.
Хотя в целом предсезонные турниры – это что-то вроде отголоска советского прошлого: морально устаревшее и порой удручающее зрелище. Пришло время меняться и проводить реформы там, где они действительно назрели.
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