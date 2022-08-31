«Когда Гусев забил немцам, я плакал от счастья». Откровения олимпийского чемпиона Калинина

На предсезонной презентации «Трактора» ведущие сказали, что Сергей Калинин выиграл всё, кроме Кубка Стэнли. Энхаэловский отрезок карьеры капитана «Трактора» прошёл в «Нью-Джерси», у которого на это не было никаких шансов, а в остальном портфолио впечатляет: золото Олимпиады, ЧМ, МЧМ, Кубок Гагарина, игра в «Авангарде», СКА и ЦСКА. Сейчас Сергей — в первом звене «Трактора».



Интервью записывалось во время Кубка губернатора Челябинской области, и первые вопросы были посвящены предсезонке.

— Сезон КХЛ будет рекордно длинным. Предсезонка как-то из-за этого видоизменилась?

— Да, довольно тяжёлые сборы были. Создали фундамент для сезона, потому что времени особо нет тренироваться. Единственное время — сейчас полтора месяца летом, плодотворно позанимались, много товарищеских игр было, туда вместили всё, что можно было. 68 игр будет сыграть непросто, но интересно.

— Некоторые клубы отменяют тест Купера. В «Тракторе» он остался?

— У нас тоже не было. Подготовка к сезону давно ушла далеко вперёд. Думаю, и раньше смотрели, кто как держит нагрузки и терпит, результат особо не был важен. Из игроков он никому не нравился, просто кому-то легко даётся бег в силу физиологии.



— Вообще, как в клубе и вы лично относитесь к результатам летних игр?

— Все понимают, что здесь результат неважен, но всегда хочется выигрывать, и выигрывать лучше, чем проигрывать. Главная задача — правильно подготовиться к сезону, наиграть сочетания, посмотреть игроков.

«Пулккинен сразу сказал, что вернётся»

— Чего больше всего не хватило команде в серии с «Магниткой»?

— В какой-то момент травмы подкосили. У нас вылетела пара человек, из-за этого разбились тройки. Во-вторых, наверное, не хватило голов, немножко удачи — без неё тоже тяжело. В плей-офф всё должно быть по совокупности — и мастерство, и старание. После вылета всегда говоришь: «Да, мы могли, чуть-чуть не хватило». Однако сейчас смотришь — они были сильнее. Главное, сделать правильные выводы и не повторять ошибок.

Сергей Калинин и Василий Кошечкин Фото: Юрий Кузьмин, khl.photo.ru

— Что ответите на претензии прессы о том, что команда играла скучно?

— Да сейчас, в принципе, 70% команд играют в похожем стиле с плотной игрой в обороне. От этого мало голевых моментов, красивой игры, все лиги сейчас к одному стилю приходят, в открытый хоккей мало кто играет. Результат приносит хорошая игра в обороне — однако мы забивали достаточно голов, но и пропускали немало, поэтому не знаю, можно ли это назвать скучным.



— У вас были в команде три чеха, на которых оказывалось нереальное давление. Как они вели себя в коллективе?

— Когда это всё началось, когда ты не понимаешь, что происходит и что от тебя требуют, то не можешь сфокусироваться полностью на играх и на тренировочном процессе. Ребята — молодцы, что остались, руководство нашло подход к ним, доиграли сезон. Мы не знаем вообще, было ли какое-то давление на них, здесь об этом надо спросить у них. Многие ребята сейчас вернулись обратно, несмотря на запреты.

— Теэму Пулккинен остаётся в России. Он о своих мотивах говорил?

— Он сразу сказал, что вернётся. Здесь даже не было рассуждений, каждый зарабатывает деньги. Он получает хорошие деньги и отрабатывает их. У него не было вопросов по поводу возвращения.



— Вашу тройку с Бывальцевым и Пулккиненом уже давно не разбивают. С кем ещё из партнёров вспомните долгое взаимодействие?

— С Широковым в «Авангарде» и в СКА играли — один из моих самых долгоиграющих партнёров, и за сборную мы играли вместе. В Америке играли в звене с Зэйджаком и Палмьери. С Ковальчуком немало игр, с Андроновым два сезона в связке.

«К выпадам Сумманена надо относиться с пониманием»

— Впервые вы стали капитаном в 23 года при Сумманене. Тяжело было?

— Да, было непросто. Мало кто понял, почему назначили молодого капитана. Хочу поблагодарить старших ребят — они поддерживали, понимали ситуацию, что мне непросто и на молодого игрока оказывается давление. Я только-только начал тогда играть постоянно, становиться лидером команды, и это дополнительная ответственность, с которой надо справляться.



— Раймо действительно настолько странный, как рассказывают, или ещё страннее?

— Как специалист он достаточно сильный, один из самых сильных тренеров, с которыми я работал. У него своё видение жизни и хоккея, есть масса примеров и ситуаций из жизни, просто надо с пониманием относиться к тем выпадам, которые он делает, прислушиваться к нему.

Раймо Сумманен Фото: Роман Кокшаров, khl.photo.ru

— Расскажите один такой запоминающийся пример.

— Мы проигрывали по ходу одной из игр. Команда была расхлябанная, и после первого периода персонал в раздевалку занёс тренажёрный велосипед. Никто не понял, для чего он, и тут заходит Раймо — в пиджаке, в туфлях, включил тренажёр на самую жёсткую скорость и крутит тридцать секунд. Потом он слез и сказал: «Вот так надо работать, тогда мы выиграем».

— А вот почему у Сумманена так карьера быстро пошла в пике?

— Я не знаю, чем он сейчас занимается. Слышал, кого-то тренировал, даже выиграл (в сезоне-2020/2021 Сумманен стал чемпионом Альпийской лиги с «Олимпией» из Любляны. — Прим. «Чемпионата»). Сложно сказать, у каждого конфликта есть разные стороны — руководство скажет одно про Раймо, игроки мало что знают.



— Были слухи, что вы можете вернуться в «Авангард» в этом году. Были ли реально разговоры про это?

— Были разговоры на каком-то уровне, но я о них практически ничего не знаю. Были какие-то вбросы, но, насколько я знаю, до переговоров так и не дошло.

Сергей Калинин в составе «Авангарда» Фото: ХК «Авангард»

— Что сейчас вообще связывает вас с Омском?

— Мои родители, друзья и близкие живут там. Езжу в город каждое лето, приятно там находиться, много воспоминаний. Это мой родной город, который дал мне дорогу в хоккейное будущее, всегда останется в моём сердце. Получаю в Омске удовольствие.

«Поездка в НХЛ — выход из зоны комфорта»

— Самый яркий эпизод вашей игры в НХЛ за «Нью-Джерси»?

— Если из игры — то хет-трик Горди Хоу. Это запоминающийся момент, и атмосфера была супер, играли с принципиальным соперником (речь о матче с «Рейнджерс» в феврале 2016-го.— Прим. «Чемпионата»). Какие-то моменты вспоминаю, когда очень хотелось вернуться домой, когда не получалось. Спустя время думаешь: можно было так сделать и так сделать, анализируешь это. Но стараюсь об этом не думать, у меня здесь и сейчас команда, которой я должен отдаваться полностью.



— А если не в хоккее?

— Если бы я был не один русский в команде или у меня была бы семья, то было бы полегче адаптироваться. С другой стороны, я выучил язык, сам посмотрел город, друзья показывали разные места — от достопримечательностей до ресторанов. Много с кем познакомился, организация всей команды и лиги очень понравилась. В целом вышел из зоны комфорта, ведь понятия не имел, куда еду.



— Каким был главный скилл, который там прокачали? Может, как раз игру под воротами, много голов с подставлений забиваете?

— Да нет, в какой-то момент объяснили, что надо использовать свои сильные стороны, делать трафик перед воротами за счёт габаритов. Насчёт подставлений много зависит от бросающего. Если защитник правильно бросит, она и так залетит без подправления.

Игра перед воротами Фото: Светлана Садыкова, khl.photo.ru

— Джо Павелски из «Далласа» специально их тренирует. Вы таким занимаетесь?

— Да, есть такое. После каждой тренировки остаюсь, ребята-защитники бросают по воротам. Это и им польза, потому что они тренируются одновременно со мной правильно бросать по воротам — на нужной высоте, в нужную сторону. Вратари остаются, им интересно через трафик видеть шайбу.

«Выпил две банки энергетика перед дебютом за сборную»

— Про финал Олимпиады Алексей Жамнов рассказывал, что перед ним у игроков был нереальный мандраж. Вы свои ощущения помните?

— На самом деле, я уже не помню, был мандраж или нет. Скорее всего, был, для большинства это была первая Олимпиада, и волнение присутствует перед любой важной игрой, с какой-то стороны это даже помогает. А касаемо того, что не могли отдать пас — может, пара «кексов» и была на тренировке, но вряд ли больше.

— Илья Воробьёв рассказывал, что вы плакали после того финала.

— Да, было такое. Я больше от счастья плакал, что мы всё-таки сравняли и этот груз с плеч упал, тогда отпустило немного. У меня ещё была непростая травма плеча, и, когда Гусев забил, я резко вскинул руки вверх. Всё наложилось, у меня вылетело плечо, была болезненная ситуация.



— Первый турнир за сборную помните, Минск-2014?

— Конечно, помню. Я там первую игру пропустил, травму Локтионов получил, и меня поставили. Знарок подошёл, спросил, готов ли я играть — я ответил, что готов, и он сказал, что меня заявляет. У нас матч был с финнами, я переживал, днём не спал, выпил две банки «Ред Булла». Ту игру я хорошо провёл, отдал и забил, это одно из ярких пятен в карьере.

Сергей Калинин в финале Олимпиады-2018 Фото: Jean Catuffe/Getty Images

— Ужасная травма, полученная вами в 2015-м, беспокоит как-то сейчас?

— Нет, всё хорошо. Правильное лечение провели и врачи в Казахстане, и в Омске — правильные медикаменты были, выдержал паузу после нагрузок, рвался тогда в сборную. Созванивался с тренерами и менеджерами, они ждали меня, и это тоже помогло мне быстрее восстановиться. До последнего были на связи, но решили с доктором команды, что нужно правильно готовиться и правильно восстановиться. Врачи молодцы, спасибо им большое.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

— Вспоминая ваше восстановление после травмы, говорилось, что есть какие-то трения с руководством «Авангарда». Эта страница уже позади?

— Там уже давно поменялись менеджеры, и претензий конкретно к клубу нет. Были неприятные ситуации с тогдашним руководством, история позади.

«Атмосфера в команде важнее статистики»

— В ЦСКА у вас был четырёхлетний контракт, и его расторгли из-за введения потолка. Какие мысли были тогда?

— Это бизнес. Чем старше становишься, тем больше это понимаешь. Здесь нет никаких обид и разногласий, расстались достаточно позитивно с клубом. Все понимают, что у меня ещё есть время заработать деньги, тем более мы расплачиваемся за это своим здоровьем, которое не возместить. Это было деловое соглашение, мы расстались мирно, по обоюдному согласию.

— Вас критиковали некоторые за лишь 15 очков в прошлом году. Для вас всё-таки важнее статистика или черновая работа и поддержание атмосферы?

— Статистика для меня никогда не была в приоритете, главное — играть в команде, которая побеждает в каждой игре, в приятной атмосфере. Очки игровые — приятное дополнение ко всему этому, когда-то получается, когда-то нет. Если брать именно содержание игры, то прошлым сезоном я доволен. Не набрал очков, ничего страшного, в плей-офф был хороший результат.



— У клуба поставлена цель пройти дальше, чем в этом году. С усилившимся Востоком насколько это реально?

— У нас тоже команда подверглась изменениям. На тренировках стараемся найти химию, создать позитивную атмосферу, новые ребята отлично влились в коллектив, костяк команды сохранился, и мы будем стараться выигрывать каждый матч.