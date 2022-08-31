ЦСКА вновь будет первым, эксперимент Ларионова провалится. Прогноз на сезон КХЛ: Запад

15-й сезон КХЛ стартует завтра вечером, 1 сентября, матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Чемпионат» рассказывает, чем закончится турнир для команд Западной конференции.

«Куньлунь»

Китайцы собирали состав в невероятной спешке, а большинство их новичков не были сколько-нибудь заметными персонажами даже на уровне АХЛ. При этом на финише предсезонки «Ред Стар» удивили ещё раз. Нападающий Тайлер Вонг, один из лучших нападающих клуба в прошлом сезоне, подписал новое четырёхлетнее соглашение, такой срок – большая редкость для КХЛ.

Итоговое место – 11-е. Принципы формирования команды не изменились, а значит, нет причин ждать изменений в результатах.

«Витязь»

Подмосковная команда слишком сильно зависела от европейских легионеров и, когда они уехали, лишилась своего основного конкурентного преимущества. Кроме того, не стоит недооценивать тренерскую потерю: молодой мотивированный Юрий Бабенко, долгое время работавший в российской молодёжке, уступил место Вячеславу Буцаеву, в самостоятельной карьере которого успехов не было.

Итоговое место – 10-е. В Балашихе могут надеяться на характер, но качество исполнителей не позволит «Витязю» побороться за плей-офф.

«Торпедо»

Игорь Ларионов попытается сделать «Торпедо» максимально зрелищной командой. Профессор сразу после своего назначения объявил, что играть на 1:0 ему неинтересно. Но есть проблема: Нижний Новгород покинули два сильнейших нападающих команды – Дамир Жафяров и Иван Чехович. Если волжане не попадали в плей-офф с ними, то почему попадут без них?

Итоговое место – 9-е. Чтобы играть в атаку, помимо желания, нужны классные форварды.

«Сочи»

В «Сочи» собралась целая компания из молодых игроков. В сезоне их вряд ли будут заставлять драться, а «Авангард» в лиге только один, так что парни смогут сосредоточиться на хоккее. При взгляде на атаку южан смущает отсутствие искушённых мастеров – зато таких достаточно в обороне. В команде нет баланса, но наверняка будет много страсти.

Итоговое место – 8-е. «Сочи» точно не слабее трёх предыдущих клубов, а путь к успехам для подопечных Андрея Назарова просматривается даже яснее.

Николай Пронин и Андрей Назаров Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Динамо» Минск

Минчане тоже надеются на то, что местная и приглашённая молодёжь сделает команду по-спортивному злой. Любопытно, что слабости клуба могут стать сильной стороной. Динамовцы входят в турнир с вратарями, чей возраст не превышает и 22 лет. Сейчас они не внушают особого доверия, но котируются очень высоко.

Итоговое место – 7-е. У белорусов есть как минимум Спунер, Козун и Варфоломеев – а этого уже достаточно, чтобы забивать более-менее стабильно. А ещё в ростере два недавних энхаэловца – Пакетт и Меркли.

«Спартак»

Москвичи потеряли ведущего защитника и одного из самых техничных нападающих чемпионата. И если без Никишина за оборону будет неспокойно, то атака с потерей Широкова справится. В нападении «Спартака» достаточно мощи: к Хохлачёву, Локтионову, Кугрышеву присоединились уже известные российским болельщикам Роман Старченко, Шейн Принс и Фил Вароне.

Итоговое место – 6-е. Стабильность – всё ещё не характеристика «Спартака», в её отсутствие рассчитывать на место выше будет довольно трудно.

«Динамо» Москва

Бело-голубые выручили символические деньги за своих главных звёзд и осознанно пошли по пути становления новой системы. Теперь в Москве хотят создать команду-звезду наподобие ХК МВД, который боролся с «Ак Барсом» во втором финале КХЛ. Но, кажется, игроков из того состава слишком недооценивали, и нынешнее «Динамо» выглядит слабее – особенно в линии атаки.

Итоговое место – 5-е. Москвичи решились на кардинальное переформатирование себя, а этот процесс никогда не бывает быстрым и часто не приводит к успеху.

«Северсталь»

Череповчане набили достаточно шишек. Ослабленное «Динамо» – шанс «Северстали» сделать шаг вперёд и, наконец, забраться в топ-4. Дефицит на рынке игроков сказался на команде незначительно: там привыкли работать при минимальном ресурсе.

Итоговое место – 4-е. Андрей Разин – главная звезда команды. Он из года в год гнёт свою линию, стабильно раскрывает новых игроков и избегает провалов.

«Локомотив»

В неофициальной таблице предсезонки ярославцы заняли 20-е место: в семи матчах у команды Игоря Никитина только две победы. Но нет особых сомнений, что своё «Локомотив» возьмёт. Железнодорожники обладают опытным тренерским штабом, многообещающим вратарём, пулом проверенных хоккеистов и длинной скамейкой талантливой молодёжи.

Итоговое место – 3-е. «Локомотив» не стал слабее ни на одной из позиций – в новых реалиях это уже достижение.

СКА

Петербуржцы изрядно обновились, места одних бомбардиров и снайперов заняли другие. В то же время подвиги части новых лидеров – Яшкина, Хайруллина, Прохоркина – не представляются неизбежными. Но отказ СКА от отдельной команды своей молодёжи в обмен на Никишина вынуждает полагать, что Кубок нужен армейцам прямо сейчас.

Итоговое место – 2-е. Несмотря на обмен, в СКА по-прежнему слишком много игроков, и им ещё только предстоит притереться друг к другу.

Александр Никишин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

ЦСКА

Помешать москвичам выиграть конференцию могут только они сами. Команда сохранила чемпионский облик, и теперь ей важно не потерять мотивацию. Но и это едва ли станет проблемой. В составе только четыре игрока старше 30 лет, а многие только недавно почувствовали вкус побед и ещё не успели к нему привыкнуть.

Итоговое место – 1-е. ЦСКА вновь будет первым.